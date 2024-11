Nepravidelný spánek zvyšuje riziko mrtvice a infarktu, zjistila britská studie

27. 11. 2024

Rozdíly v čase, kdy člověk chodí spát a kdy se probouzí, jsou „silně spojeny“ s vyšším rizikem negativních dopadů



Nedodržování pravidelného času odchodu do postele a vstávání zvyšuje riziko mrtvice, infarktu a srdečního selhání o 26 %, a to i u těch, kteří se vyspí celou noc, vyplývá z nejrozsáhlejší studie svého druhu.



Předchozí studie se zaměřovaly na souvislost mezi délkou spánku a zdravotními následky, přičemž se lidem doporučovalo, aby si dopřáli sedm až devět hodin spánku za noc.



Tato rada stále platí. Výzkumníci se však stále více zaměřují na spánkový režim, a zejména na dopad nepravidelného spánku, který je definován jako kolísání doby, kdy člověk chodí spát a kdy se probouzí.



Nová studie zjistila, že nepravidelný spánek, tedy chození spát a probouzení se každý den v jinou dobu, je „silně spojen“ s vyšším rizikem závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod. Podle odborníků dokonce ani osmihodinový spánek nestačí k vyrovnání škodlivých účinků důsledně se měnícího času ulehnutí a probuzení.

Výzkumu, který byl zveřejněn v časopise Journal of Epidemiology and Community Health, se zúčastnilo 72 269 osob ve věku 40 až 79 let ze studie UK Biobank. Nebylo přesně stanoveno, jak blízko se musíte dostat ke stejnému času spánku a vstávání - pouze to, že čím dále jste, tím vyšší je riziko poškození.



Hlavní autor studie Jean-Philippe Chaput z Ottawské univerzity uvedl: „Měli bychom se snažit vstávat a usínat do 30 minut od stejného času každou noc a každé ráno, včetně víkendů. Do hodiny od stejného času je to dobré, ale méně dobré než 30 minut, a ještě lepší je mít nulové odchylky.



„Více než hodinový rozdíl každou noc a každé ráno znamená nepravidelný spánek. To může mít negativní dopady na zdraví. Čím více se blížíte nulovým odchylkám, tím lépe.



„Nikdo není dokonalý v průběhu celého roku, a pokud nemáte pravidelný spánkový režim jeden nebo dva dny v týdnu, nezabije vás to. Ale pokud máte opakovaně nepravidelný spánek pět nebo šest dní v týdnu, stává se to chronickým, a to je problém.“



Podle Chaputa je důležitější vstávat každý den ve stejnou dobu než chodit spát ve stejnou dobu. „Každé ráno vstávat v jinou dobu opravdu narušuje vaše vnitřní hodiny, což může mít nepříznivé zdravotní důsledky,“ řekl.



„Pokud potřebujete dohnat spánek, který jste zameškali během týdne, o víkendu, pak je lepší jít spát dříve než ležet - přesto byste se měli snažit vstávat ve stejnou dobu, a to i v sobotu a v neděli.“



V rámci studie nosili účastníci po dobu sedmi dnů přístroj pro sledování aktivity, který zaznamenával jejich spánek, a odborníci poté pro každou osobu vypočítali skóre indexu pravidelnosti spánku (SRI).



Toto skóre zachycovalo každodenní variabilitu doby spánku, doby buzení, délky spánku a probouzení během noci, přičemž lidé dostávali skóre v rozmezí od 0 (velmi nepravidelný spánek) do 100 (naprosto pravidelný režim spánku a buzení).



Účastníci byli zařazeni buď do skupiny nepravidelného spánku (skóre SRI nižší než 71,6), do skupiny mírně nepravidelného spánku (skóre SRI mezi 71,6 a 87,3), nebo do skupiny pravidelného spánku (skóre SRI vyšší než 87,3). Lidé pak byli sledováni po dobu osmi let.



I po zohlednění faktorů, které mohly výsledky ovlivnit, byla u osob s nepravidelným spánkem o 26 % vyšší pravděpodobnost, že je postihne mrtvice, srdeční selhání nebo infarkt, než u osob s pravidelným spánkem, zjistila studie. Středně nepravidelní spáči měli o 8 % vyšší pravděpodobnost, že se jim něco takového stane.



Výzkumníci zjistili, že skóre SRI je kontinuální ukazatel, přičemž riziko infarktu a mrtvice se u lidí zvyšuje tím více, čím nepravidelnější je jejich spánkový režim.



Doporučené množství spánku pro osoby ve věku 18 až 64 let je sedm až devět hodin denně a sedm až osm hodin pro osoby starší 65 let.



Studie zjistila, že větší podíl pravidelných spáčů (61 %) splňuje doporučenou spánkovou kvótu než nepravidelných spáčů (48 %). Na zdraví srdce nepravidelných spáčů to však nic nezměnilo - i když spali dostatečně, měli stejně vyšší riziko mrtvice a infarktu.



Naopak u mírně nepravidelných spáčů se riziko snížilo, pokud měli dostatek spánku.



Jednalo se o observační studii, která nemohla prokázat příčinu a následek, a výzkumníci přiznali různá omezení svých zjištění.



Došli však k závěru, že výsledky naznačují, že nepravidelný spánek je silně spojen s rizikem závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod u dospělých bez ohledu na to, zda jsou dodržovány doporučené spánkové kvóty.





„Ještě důležitější je, že naše výsledky naznačují, že pravidelnost spánku může být při modulaci rizika závažných nepříznivých kardiovaskulárních příhod významnější než dostatečná délka spánku.“







Zdroj v angličtině ZDE

