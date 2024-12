„Zachováme-li si mozek, nemusí nikdo zemřít": seznamte se s neurovědcem, který věří, že život může být věčný

2. 12. 2024

Elizabeth Hughes Gossettová se neměla dožít více než 11 let, tedy věku, kdy se u ní objevila cukrovka prvního typu. Gossettová se narodila v Albany ve státě New York a její diagnóza byla stanovena v roce 1918, kdy ještě nebyla známa žádná léčba cukrovky. Délka jejího života byla jen otázkou několika měsíců. Její rodiče zoufale hledali jakýkoli způsob, jak udržet dceru naživu. Lékař z New Jersey přišel s radikálním řešením: udržovat nízkou hladinu cukru v krvi diabetických dětí tím, že jim bude podávat jen minimum potřebné k přežití. Tím se prognóza prodloužila o několik měsíců až let. Tito malí pacienti nebyli zrovna živí, ale žili.



Na jaře roku 1919 se Gossettová vydala na tuto hladovou kliniku. Byla jí neustále zima a měla hlad. Vyhublá, neschopná pohybu ani růstu. V nejnižší fázi její váha klesla na 20 kg. O tři roky později se Gossettová potácela na prahu smrti, ale co je rozhodující, nepřešla na druhou stranu.



„Víte,“ říká Zeleznikow-Johnston, “miliony let lidé na cukrovku prostě umírali, což se považovalo za nevyhnutelné. Nezměnitelné. Pak to najednou z ničeho nic přestalo být pravdou.“ V případě Gossettové nastalo období vakua: roky mezi její diagnózou a dostupností léčby. „V roce 1918 většina dětí s diagnózou cukrovky 1. typu umírala. Elizabeth ne, protože bylo stisknuto tlačítko pauzy a v důsledku toho pro ni byla vykoupena budoucnost. To je to, za co se zasazuji.“



Právě tato myšlenka je jádrem nové knihy Zeleznikow-Johnstona Budoucnost tě miluje: Jak a proč bychom měli zrušit smrt. Je to manifest - a doufá, že i plán -, jak dnešním nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem nabídnout tlačítko pauzy. Šanci zastavit své biologické hodiny, dokud věda a medicína dostatečně nepokročí. Možná i vyhlídku na nesmrtelnost. Je přesvědčen, že již existuje technologie, která to z velké části umožňuje a která stojí jen o málo víc než ojeté auto střední třídy.



Jednatřicetiletý Zeleznikow-Johnston působí jako výzkumný pracovník na Monash University v Melbourne. Zajímá ho historie lékařského pokroku a to, kde leží budoucnost. „Logicky, kde můžeme očekávat, že tato technologie bude za 10, 20, 100 let. To mě přivedlo k perspektivě konzervace: jak bychom tu mohli být i za další desetiletí a staletí.“ Jinými slovy, mohli bychom si dát šanci využít vzdálené pokroky medicíny? „S příchodem konzervace mozku,“ píše, “si myslím, že vy nebo někdo, koho máte rádi, vůbec nemusíte umřít.“



Nejprve však mnohem jednodušší otázka: chtěli byste vůbec věčný život? Tato představa je natolik obskurní, že jste o ní pravděpodobně příliš nepřemýšleli. Ve svém oboru se s tímto tématem Zeleznikow-Johnston potýká pravidelně. „Vždycky jsem měl podezření, že naše společenské přijímání smrti vychází z neschopnosti představit si něco jiného.“ Vědecká literatura, jak zmiňuje, mu dává za pravdu.



„Studie ukazují, že když se lidí napříč všemi věkovými kategoriemi zeptáte, jak dlouho by chtěli žít, většina z nich si řekne jen o pět až deset let déle, než je statisticky pravděpodobné: Řekněme, že 90 let.“ Zeleznikow-Johnston se domnívá, že to představuje neúplný obraz.





Výzkum také ukazuje, že tyto odpovědi se změní, když se stanoví, že respondenti budou mít zaručeno dobré duševní a fyzické zdraví do dalších desetiletí. „Číslo okamžitě poskočí: 120 let, 150 let, déle. A existuje silná korelace mezi věkem člověka a tím, jak dlouho říká, že chce žít: čím je člověk starší, tím vzdálenější termín chce. Když děláte průzkum mezi nevyléčitelně nemocnými lidmi v hospicích a na smrtelné posteli, naprostá většina z nich má stále velmi silnou vůli žít. Řekl bych, že za většiny okolností by lidé chtěli žít déle, ale mají pocit, že to není možné.“ V podstatě s blížícím se konečným termínem naší smrti chce jen málo lidí skutečně zemřít.

V těchto tématech zdaleka nepanuje shoda: mnohé je neprobádaným územím. Podle nově zveřejněného průzkumu mezi 300 neurology 40 % z nich předpovídá, že zachování a obnovení mozku bude možné. Přesto je Zeleznikow-Johnston více než připraven na to, že celá jeho teze bude sestřelena. „Skeptici by měli vynaložit úsilí na důkladné prozkoumání a kritické zhodnocení mého návrhu,“ říká, “buď prokáží, že to, co prosazuji, nemůže fungovat - v tom případě se omluvím a opustím to - nebo si uvědomí, že to, co navrhuji, má smysl. Je načase vytvořit akademický konsenzus ohledně současné a blízké proveditelnosti zachování mozku.“ Jedno je však jisté: to, co bylo kdysi považováno za nemožné, se může v okamžiku stát další skutečností.







„Moderní medicína je ve skutečnosti praxí, která se snaží udržet smrt na uzdě. Ale ještě jsme si nepřipustili a neshodli se - jako společnost -, že konečným cílem lékařského výzkumu je vlastně úplná eliminace nemocí.“„Na začátku roku 2000,“ říká, “odborníci prosazovali naléhavé debaty o schopnostech a bezpečnosti umělé inteligence. Neexistoval žádný časový plán, ale varovali před tím, co se blíží.“ Jejich prosby nebyly vyslyšeny. „Od roku 2012 došlo k explozi umělé inteligence. Širší společnost o ní nemluvila a nyní jsme nedostatečně vybaveni a připraveni.“ Zeleznikow-Johnston má podezření, že podobná revoluce v úmrtnosti se plíživě blíží i k nám. I když odmítnete zbytek toho, co obhajuje, říká, že na téma „porážka smrti: dobře, nebo špatně?“ bychom si měli udělat názor. Za předpokladu, že se rozhodneme pro to druhé, Zeleznikow-Johnston předpokládá, že by mohl mít plán.Než se pustíme do řešení praktických otázek prodloužení délky života, zamysleme se nad jeho základy, říká. „Teprve když pochopíme, co je to zemřít, můžeme uvažovat o tom, co znamená žít dál. Jistě,“ připouští, “kdyby někdo vyvinul lék proti stárnutí, který by proces stárnutí zastavil, nepotřeboval by širší diskusi.“ Prostě bychom žili stejně jako nyní, s vyhlídkou na nekonečně dlouhý život, pokud zůstaneme mimo nebezpečí. Ale to není tak docela vize Zeleznikow-Johnstona. Ta jeho je komplexní, s případným prospěchem ve vzdálené budoucnosti. Případně by nás viděl vzkříšené v nepoznatelné podobě. „Lidé předpokládají, že máme ostrou a jasnou představu o tom, co je to smrt,“ říká, “přitom tomu tak není: je to mnohem mlhavější.“Ve své knizeZeleznikow-Johnston nastiňuje, jak se hranice mezi životem a smrtí stírá. „Až do poloviny 20. století platilo, že pokud jste přestali dýchat a přestalo vám bít srdce, byli jste prohlášeni za mrtvé. Žádné další zásahy nebyly k dispozici.“ Situaci změnila technologie. „Vyvinuli jsme mechanické ventilátory, které nás udržují v dýchání; přístroje, které udržují krevní oběh, když se zastaví srdce.“ Dnes mohou přístroje pro podporu života fungovat jako plně umělé srdce a plíce. „Tyto pokroky nás posunuly k definici smrti založené na mozkové činnosti.“V roce 1968 byla do klinické praxe zavedena mozková smrt: nevratné zastavení mozkových funkcí. Vědecký pokrok nyní opět naznačuje, že by to mohlo být neaktuální. „Vidíme, že malé kousky mozkových funkcí, jako je regulace tělesné teploty nebo funkce hormonů, mohou zůstat zachovány, i když by většina lékařů prohlásila někoho za mrtvého,“ říká. Inovace v medicíně budou stále častěji umožňovat umělou replikaci některých mozkových funkcí. „Protézy vracejí pacientům po poranění páteře kontrolu krevního tlaku. Po mrtvici nebo poškození mozku mohou implantáty umožnit lidem mluvit nebo používat končetiny. Zatím je to poměrně primitivní, ale budou se zlepšovat.“ Kde tedy uděláme hranici mezi životem a smrtí?Stále častěji, říká Zeleznikow-Johnston, se odborníci obracejí k identitě. „Možná, že skutečnou definicí smrti,“ říká, “je, když někdo trvale ztratí svou osobní identitu.“ Laicky řečeno, když naše jedinečné vědomí nadobro zmizí. „Nejdůležitější jsou oblasti mozku, jako je mozková kůra: domov osobnosti a dlouhodobé paměti.“ Stejně jako je souhrn naší genetické výbavy známý jako náš genom, naše identita se nachází v tom, co je označováno jako náš connectome; souhrn spojení mezi neurony v našem mozku. „Nemůže jít o fyzické věci v našem mozku,“ říká; buňky, které tvoří naši tělesnou hmotu, se v průběhu života neustále obnovují.Stejně jako jsou to slova vytištěná v knize, a nikoli konkrétní inkoust, který byl použit k jejich vytvoření, co dává jejím stránkám smysl, Zeleznikow-Johnston věří, že totéž platí i pro vás a pro mě. V tom spočívá jádro Zeleznikow-Johnstonovy teze. „Pokud je tomu tak, co můžeme udělat nyní, abychom tyto identity zachovali, když v současné době nemůžeme vyléčit něčí zdravotní problém, ale mohli bychom v budoucnu, jen kdybychom získali trochu času.“Se současnou technologií, věří Zeleznikow-Johnston, je to již možné; a to i z vědeckého hlediska. Existují zřejmé příklady, kdy již stiskneme pauzu: spermie, vajíčka nebo embrya lze zmrazit ve stázi na desítky let, než se implantují. „Co si pravděpodobně uvědomujete méně,“ říká, “jsou další analogické chirurgické postupy, které se již používají. Někdy při operacích aneurysmat nebo poškození cév v okolí srdce nemohou lékaři jednoduše obejít cestu bypassy.“ Pokud má mít operace nějakou šanci na úspěch, je třeba průtok krve v těchto tělesech zastavit. Za normálních okolností by se to ukázalo jako smrtelné. Chirurgové však již desítky let obcházejí smrt pomocí techniky známé jako hluboká hypotermická zástava oběhu.„Je to v podstatě lékařská hypotermie,“ říká. „Když ochladíte tělo na teplotu kolem 20 °C, činnost srdce a mozku a krevní oběh se zcela zastaví.“ Pacient v podstatě vypadá jako mrtvý. Zákrok může trvat 30-40 minut. „Po opětovném zahřátí se pak pacientům jako zázrakem většinou vrátí vědomí s neporušenými kognitivními funkcemi.“ Po 60 minutách v tomto stavu se zvyšuje riziko poškození mozku. „Ale je to užitečný precedens: uvedení lidí do stáze by mohlo být možné, pokud se provede správně, pokud udržíme tyto psychologické vlastnosti uvnitř konektivity.“Základní snahy o dosažení tohoto cíle začaly v polovině 60. let 20. století: Americký profesor psychologie James Bedford, první člověk, který byl zmrazen; kryonicky uchován. Do dnešního dne podstoupilo kryonický zákrok zhruba 600 lidí na celém světě. „Existuje dobrý důvod se domnívat, že techniky používané v předchozích desetiletích prostě nejsou dobré,“ tvrdí Zeleznikow-Johnston. „Zkuste rovnou zmrazit lidské tělo nebo mozek, ledové krystalky zničí tkáň. Byly vyzkoušeny složitější verze, přidání něčeho, co je zdánlivě nemrznoucí směs, ale ty vedly k těžké dehydrataci.“ Jednoduše řečeno, mozek se scvrkává. „Nikdo samozřejmě neprokázal obrácení tohoto procesu a takto konzervovaná mozková tkáň nevypadá pod mikroskopem dobře.“Zeleznikow-Johnston nyní nabízí alternativní návrh: kryokonzervaci stabilizovanou aldehydem, známou také jako fixace. „V podstatě,“ říká, “zavedením chemických látek ve vhodnou chvíli, které zachovají strukturu něčího mozku, můžeme udržet jeho obvody a struktury.“Po zmrazení v podstatě zachováme svou identitu na neurčito. „V laboratořích se tento proces fixace běžně používá při výzkumu na zvířatech. Byl vyvinut v roce 2015, nejedná se o složitý postup a byl testován na velkých zvířatech i na lidech, a to post mortem.“Jak mi sdělil Zeleznikow-Johnston, dvě skupiny na západním pobřeží USA jsou na pokraji toho, aby tento postup nabídly veřejnosti. Další v Evropě. „Určitě to lze udělat už dnes,“ je přesvědčen, “a v příštím roce to bude dostupnější. Mohlo by se to rychle rozšířit, pokud by byla poptávka.“V závěrečných kapitolách knihy vyčísluje hrubé náklady: při dnešních cenách by se za počáteční konzervační proceduru mělo zaplatit zhruba 13 000 dolarů. V případě, že se bude provádět ve velkém měřítku, dalších 1 300 dolarů ročně by mělo pokrýt průběžné skladování a související administrativní náklady. „Nejsem účetní,“ dodává, “ale je to můj nejlepší odhad.“ V porovnání s penězi, které si vyžádá řada lékařských zákroků - od léčby rakoviny až po transplantace - jde o drobné.Ale jak bychom nakonec mohli lidi vzkřísit, zůstává nejasné. K čemu je stisknutí pauzy bez tlačítka restartu? Tady, jak připouští, se pevně dostáváme na pole sci-fi. Zeleznikow-Johnston bez obav tvrdí, že významná pokroková řešení v oblasti nanomedicíny nabízejí jednu z cest; jinak existuje tzv. mind-uploading neboli emulace mysli - převedení člověka do digitální podoby. „Rozložíme-li tyto prvky, je to poměrně jednoduchá extrapolace z dnešní technologie,“ říká. „Vezmeme skeny struktury mozku s velmi vysokým rozlišením, abychom charakterizovali, jak fungují něčí neurony, vytvoříme je znovu v digitální podobě a pak je vložíme do jiného robotického, virtuálního nebo biologického těla.“ Budoucí vědci budou muset doplnit detaily. „Pokud se však vzpomínky a zážitky, které nás definují, udrží, člověk přežil. Tvrdím, že robotický nebo digitální mozek, pokud je proveden správně, je stále vámi.“Kdyby zítra Zeleznikow-Johnston dostal diagnózu smrtelného onemocnění, nakonec by podstoupil zákrok uchování mozku. Povzbudil by přátele a rodinu, aby ho následovali. „Můj strach ze smrti se nezmírnil,“ říká. „Stále mě to děsí. To, co navrhuji, není žádné kouzlo, i kdyby se to podařilo.“ Nespočet proměnných by muselo dopadnout v náš prospěch: technologie vyvinutá a správně implementovaná. Jaderné válce a klimatické katastrofě se vyhnout. Nějaká budoucí generace se rozhodne nabídnout svým vzdáleným předkům další šanci na život. „I kdybych měl záruku, že se vrátí všichni, které mám rád, stejně by mi krátkodobě chyběli, ale poskytuje to určitou útěchu. Moje existenciální zoufalství z toho, že všichni, které mám rád, jednoho dne zmizí, sice úplně nezmizelo, ale nabízí to záblesk naděje.“Stále nejste přesvědčeni? Stačí se podívat, nabádá, na anestezii. „Před polovinou 19. století, pokud jste potřebovali operaci, jste se prostě museli vyrovnat s bolestí. Ano, mohli jste si vzít nějaké bylinky, alkohol; možná opiáty, pokud byly k dispozici.“ Mezi alternativy patřilo údajně škrcení, jinak zasazení knokautujícího úderu do hlavy pacienta. „Tak tomu bylo po celou historii lidstva, až do objevu anestezie. Byla to bezprecedentní změna. Člověk už nemusel trpět.“