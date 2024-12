Co znamená, že žádný z europoslanců ANO nehlasoval pro podporu Ukrajiny

2. 12. 2024 / Bohumil Sláma

čas čtení 5 minut

Pokud se na podzim příštího roku u nás ujme vlády ANO, posuneme se na Východ. Je to ta nejhorší možná vyhlídka. Na ideovou blízkost k Rusům doplácíme minimálně od 1. republiky, kdy Masaryk prohlásil, že v Rusku není diktatura proletariátu, ale diktatura nad proletariátem a kdy Gottwald o něco později prohlásil: „my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám (myšleno nekomunistům) zakroutit krk.“

Notorický demagog, lhář a podvodník Babiš se od ruských komunistů učil neméně. Nejdříve člen KSČ a konfident české pobočky KGB StB. Po Listopadu, vyučený našimi největšími gaunery devadesátých let, se stal oligarchou. Když vstupoval do politiky, nic mu nebránilo, aby se označil za čistého. Svou náklonnost k Rusku částečně, ale velmi obratně maskoval a odkrývá ji až teď, kdy už má své voliče zmanipulované natolik, že si to může dovolit.

Zatímco největšími zločinci 20. století byli Hitler a Stalin, největším zločincem dneška je Putin. Babiš mu, podobně jako Orbán a Fico, nahrává. Jestliže Gottwald chtěl zakroutit krk našim nekomunistům, Putin chce zakroutit Evropě, a tedy i Česku; důkazů, méně zřetelných i zcela zřetelných je mnoho. Z vyjádření ředitele britské MI6: „Nedávno jsme odhalili ohromující bezohlednou kampaň ruských sabotáží v Evropě, zatímco se Putin a jeho stoupenci uchylují k výhrůžkám jadernými zbraněmi, aby zasévali strach z následků pomoci Ukrajině… Zdroje obeznámené s americkými zpravodajskými službami sdělily, že Rusko pravděpodobně rozšíří svou kampaň sabotáží proti evropským cílům, aby zvýšilo tlak na Západ kvůli jeho podpoře Kyjeva.“ NATO a západní zpravodajské služby konstatovaly, že Rusko stojí za rostoucím počtem nepřátelských aktivit v celé euroatlantické oblasti, od opakovaných kybernetických útoků až po žhářství.

Jestliže platí, že nejnebezpečnějšími politickými zločinci jsou ti nejchytřejší a „nejmazanější“, tak Babišovi je u nás „díky“ jeho působení po roce 1989 třeba přiznat prim, téměř genialitu. Překonal i Klause a Zemana. Využil prakticky všech machiavelistických zásad, jak jsou známy od nepaměti. Začal líbivě, sliboval slíbitelné i neslíbitelné. Působil věrohodně a vykonal mnoho dobrého, jednak proto, že jinak to nešlo, jednak proto, aby mu lidé naletěli.

Pro své tažení si vybral nejlepší spolubojovníky, jací se u nás nacházeli, a dobře je platil. Ti soudní a morálně založení, například Pavel Telička, ho brzo prohlédli a opustili ho, ti nesoudní a amorální se k němu přimkli a stali se jeho na slovo poslušnými lokaji. První „lajnu“ tvořili Havlíček a Schillerová, druhou Vondráček, Hluboček a Dostálová. Pochopili, že ANO je výtah k penězům a k moci. Je pro ně příznačné, že používali přehnaně silných přídavných jmen a že se důsledně vyhýbali faktům, která jim protiřečila. Ostatních stoupenců přibývalo. Začala mu věřit i část veřejnosti, opět zejména ti méně soudní a méně morálně založení. Vytvořila se početná obec jeho skalních, poloslepých až slepých přívrženců. Na druhé straně obec odpůrců, kteří ho „nemusí“ až nenávidí. Došlo k příkrému rozdělení společnosti. (Masaryk: „bez shody v základních otázkách nebude silné republiky“.)

Z článku Lhář hlásá chyťe lháře nedávno mi publikovaného v Přítomnosti: „Na Národní třídě, uprostřed davu shromážděného k oslavě 17. listopadu volajícího „hanba, hanba!“ a „estébák, estébák!“ to … Babiš bez zábran předvedl. Není na škodu si to v kostce připomenout: ‚Ta nenávist je neskutečná, pan premiér k tomu de facto každodenně přispívá… je to jenom štvaní… Lidi už dnes zase mají strach se vyjádřit… mají strach samozřejmě z tý šikany… Já jsem jednoznačně, prokazatelně očištěn… Za této vlády tato země nemá žádnou budoucnost…, takovou vládu jsme tu ještě neměli…, taková banda amatérů tu ještě nikdy nebyla… jsou absolutně neschopní něco udělat pro lidi, podnikatele, pro živnostníky… Novináři jednoznačně fandí pětikoalici… na čele s Českou televizí a Českým rozhlasem…‘

Podvodník křičí chyťte podvodníky, štváč křičí chyťte štváče. Bývalý komunista, konfident Stb a oligarcha vyrostlý v devadesátých letech se prohlašuje za čistého. Tvrdí, že taková vláda jako ta dnešní u nás ještě (nikdy!) nebyla. Bije do novinářů, včetně a zejména do těch poctivých. Říká, že premiér Fiala coby politolog „nic neví“. Bezostyšně říká, že chce vést stát jako firmu, tj. ne jako demokrat, ale jako autokrat, což je zřejmě ze všeho to nejhorší. Je to extrémní sobec, nikdo jiný než on a jeho Agrofert ho nezajímá, řadoví lidé jsou mu lhostejní, zájem o ně jen účelově předstírá. Mnohonásobně víc než premiér Fiala štěpí společnost… Pokud tvrdí, že říká, co si lidé myslí, jde jen o tu část, která byla jím a jinými demagogy a lháři zmanipulována.“

Takového chceme mít premiéra? Pokud jím bude na zastření Havlíček, bude to to stejné. Tak jsme upadli?





0