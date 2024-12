Zemřel autor Britských listů Miloš Dokulil

3. 12. 2024

čas čtení 3 minuty

Miloš Dokulil se stal součástí akademické obce Fakulty informatiky MU ve svých 67 letech, aby zde získal nejdelší souvislé akademické působení ve svém profesním životě. Jeho příchod na fakultu byl motivován snahou zavést jako součást úvodních let studia na fakultě něco, co dnes v univerzitním systému nazývá CORE předměty, tehdy motivováno obdobnými prvky studijních programů informatiky na prestižních amerických univerzitách, zejména studijními programy na Stanfordově, Harvardově nebo Cornellově univerzitě.

Odborným zaměřením bývá řazen mezi filosofy, religionisty či dokonce politology (v tom posledním například jako člen jmenovací komise pozdějšího šéfa politologie na MU, rektora a současného premiéra) s profesurou dějin filosofie a sociální filosofie z MU z roku 1992, byl ale také například jedním z prvních absolventů kurzů informatiky na VUT v Brně v letech 1959-60 a věnoval se např. interpretaci Einsteinovy teorie relativity, dílu Kurta Gödela nebo vypracováním skript z logiky používaných celostátně i v letech, kdy již sám nesměl akademicky působit ani publikovat poté, co byl v roce 1969 propuštěn z univerzity a na dobu normalizace 1970-89 vykázán mimo akademické prostředí, kdy ho nemohli vyhledávat jeho studenti, ale byl pozoruhodný svými cvičitelskými aktivitami na poli jógy a souvisejících výkladů filosofického myšlení, nebo i účastí na neoficiálních setkáváních a diskusích vedených v té době kroužky podobně persekvovaných.



Po návratu na univerzitu se věnoval založení katedry logiky na Pedagogické fakultě MU a po ukončení svého působení tam vybudoval řadu přednášek z oblasti filosofie vědy, teorie myšlení, odkazu Johna Locka, ale i religionistiky, politologie, etiky či filosofického myšlení TGM, které studujícím Fakulty informatiky MU pomáhaly rozšiřovat záběr studia na souvislosti stojící mimo úzce zaměřenou informatickou specializaci.



Nikdy nepřestal být otevřenou, zvídavou a přátelskou osobností, ale ani náročným učitelem a badatelem, jenž považoval fakultu za svůj akademický domov a vážil si možností spolupůsobit na výchově studujících v duchu skutečně univerzitního vzdělávání. Pamatují si ho generace studujících, kteří se na k němu na přednášky často vracívali i v dalších letech poté, co základní studijní penzum s ním již splnili. Zůstává mezi fakultními akademiky jedním z těch, kteří svým působením dosvědčovali tezi, že moudrost se přenáší osobním stykem.



Opustil nás po krátké době zdravotních komplikací 29. listopadu 2024 v požehnaném věku 96 let, přesto ale náhle a nečekaně.



Čest jeho památce!



Jiří Zlatuška

Brno 3. prosince 2024

______________________________________

Jménem rodiny, vnuka Filipa a vnučky Mariety, přijměte pozvání na poslední rozloučení s profesorem Miloslavem Dokulilem:



Tímto bychom Vás rádi pozvali na poslední rozloučení, které proběhne ve čtvrtek 5. 12. 2024 v 10:00 ve velké obřadní síni Ústředního hřbitova v Brně na adrese Vídeňská 96.

Po krátké vzpomínce v síni dojde k poslednímu rozloučení u hrobu.



Za rodinu vnuk Filip a vnučka Marieta