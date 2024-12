Channel 4 News: Gaza: Nevyhýbáme se rozsahu lidské tragédie, ztrátám a odpovědnosti, která s tím souvisí

2. 12. 2024

Z fascinujícího rozhovoru s editorkou Channel 4 News Esme Wren:



Události ji fascinují stejně jako veverky fascinují lovecké psy; instinktivně a neodolatelně. Vidí však dnes, že se mediální a politická krajina změnila. Politici už opravdu nedávají dlouhé rozhovory do vysílání. „Všechno má jen pět minut,“ říká. „Všechno je klip. Všechno je přizpůsobené různým skupinám diváků. Neexistuje žádný ústřední bod odpovědnosti.“ Zprávy se roztříštily, generace se roztříštily s nimi, každý získává informace z jiného zdroje, který je různě důvěryhodný. Channel 4 News zaznamenal nárůst sledovanosti u osob mladších 34 let a zároveň má nejrozmanitější publikum (podle Ofcomu, britského vládního úřadu pro regulaci vysílání). Má také obrovskou sledovanost na TikToku (nárůst o 70 % od loňského prosince) a YouTube (diváci letos zhlédli na YouTube celkem 12,2 milionu hodin reportáží Channel 4 News) a jejich účet na Instagramu „stále poráží BBC“, říká Wrenová. Přesto jsou skutečná čísla poměrně malá: lidé ve věku 16 až 34 let tvoří pouze 5,7 % publika Channel 4 News.





Mohou tradiční způsoby sběru zpráv - kdy novináři, nejlépe specialisté, informují o tom, co vidí - přežít v prostředí s nízkou pozorností a vysokou mírou konfliktů? „Někdy lidé mladší publikum zavrhují,“ říká Wrenová, “ale mlůadé lidi zajímají problémy, a to nejen klimatické změny. Jde o bydlení, o práva žen. o Gazu, tam vidíme nárůst publika, o Ukrajinu, tam vidíme nárůst publika.“ Ptám se jí, jestli dělá zprávy pro levičáckou generaci, a ona se na mě podívá stylem „dobrý pokus, chlapče“. „Je důležité, abychom byli v jejich životech a v jejich feedech, aniž bychom rozmělňovali to, čím jsme, pro digitální svět.“



V roce 2021 začala pracovat pro Channel 4 News a tehdy řekla, že ji zajímá přitáhnout mladší a nedostatečně obsloužené publikum. Tam bylo pokrytí královniny smrti mnohem těžší než příběh sexuálních skandálů prince Andrewa, „protože jaký byl náš novinářský cíl v tomto příběhu? Sledovali jsme náladu veřejnosti, informovali jsme o ní, respektovali jsme ji. Ale hodně jsme mluvili o britském impériu a o její vládě, o králi a o tom, že žil takový chráněný život, takže bylo důležité ukázat ho pod tlakem, i s tou epizodou, jak vztekle odhodil to pero - lehce špatně naladěného. Channel 4 News jsou tu od toho, aby podvracely a riskovaly Byli jsme jedinou zpravodajskou relací za těch deset dní, která měla na prvním místě reportáže o Ukrajině. Protože někdo musel říct: „Už toho bylo dost“. Ve světě se toho dělo hodně.“



Večer před naším setkáním věnoval Channel 4 News celou půlhodinu hluboce smutnému rozhovoru se synem evangelického křesťanského advokáta Johna Smytha, který byl také obětí jeho týrání a sexuáolního zneužívání. Moderátorka Cathy Newmanová zahájila vyšetřování tohoto děsivého sexuálního skandálu v anglikánské církvi v roce 2017: „Neodložila to - narativy dokončujeme,“ říká Wrenová.





V září získalo zpravodajství Channel Four News mezinárodní cenu Emmy za pořad Inside Gaza. „Velmi se soustřeďujeme na reportáže z Gazy: stále je děláme po většinu dní. Je nehorázné, že se do Gazy nemůžeme dostat. Na žurnalistiku je uvalena blokáda. Nikdy jsme zatím nezažili válečný konflikt,, do kterého bychom neměli přístup. Myanmar, Sýrie, vždy jsme byli na místě. Takže máme síť palestinských novinářů, kteří se vystavují při své práci strašnému nebezpečí. Nevyhýbáme se rozsahu lidské tragédie, ztrátám a odpovědnosti, která s tím souvisí.“ Je to přesně ten přístup, který byste od šéfredaktorky očekávali už od doby, kdy bylo vynalezeno zpravodajství veřejné služby: je znepokojivé, že v roce 2024 zní Esme Wrenová dost neobvykle.



