Zpráva Amnesty International konstatuje, že izraelská válka v Gaze je genocidou

5. 12. 2024

čas čtení 7 minut





Skupina pro lidská práva konstatuje, že Izrael „bezostyšně, nepřetržitě a zcela beztrestně ... rozpoutal peklo“ proti 2,3 milionúm obyvatel pásma Gazy



Zpráva Amnesty International konstatuje že izraelská válka proti Hamásu v pásmu Gazy představuje zločin genocidy podle mezinárodního práva, což je první takové zjištění významné organizace pro lidská práva v tomto 14 měsíců trvajícím konfliktu.



Ve 32stránkové zprávě zkoumající události v Gaze od října 2023 do července 2024, která byla zveřejněna ve čtvrtek, se uvádí, že Izrael „bezostyšně, nepřetržitě a zcela beztrestně ... rozpoutal peklo“ proti 2,3 milionu obyvatel pásma, přičemž konstatuje, že „kruté zločiny“ proti Izraelcům ze strany Hamásu 7. října 2023, které válku vyvolaly, „neospravedlňují genocidu“.



Izrael se „dopustil zakázaných činů podle Úmluvy o genocidě, konkrétně zabíjení, způsobování těžké tělesné nebo duševní újmy a úmyslného způsobování životních podmínek Palestincům v Gaze, které jsou vypočítány tak, aby vedly k jejich fyzickému zničení“ s „konkrétním záměrem zničit Palestince“ na tomto území, uvádí se ve zprávě.

K tomu: Izrael ve čtvrtek znovu bombarduje tzv. "bezpečné zóny" v Gaze:



Zpráva Amnesty International konstatuje že izraelská válka proti Hamásu v pásmu Gazy představuje zločin genocidy podle mezinárodního práva, což je první takové zjištění významné organizace pro lidská práva v tomto 14 měsíců trvajícím konfliktu.





Je to poprvé, kdy Amnesty tvrdí, že během probíhajícího konfliktu došlo ke spáchání trestného činu genocidy, a navazuje na březnovou zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro Palestinu, který dospěl k závěru, že „existují rozumné důvody domnívat se“, že Izrael páchá na Palestincích genocidu.



„Naše usvědčující zjištění musí sloužit jako varovný signál: toto je genocida a musí to okamžitě přestat,“ řekla ve středu na tiskové konferenci Agnès Callamardová, generální tajemnice skupiny.



Amnesty uvedla záměrné bránění dodávkám pomoci a energie spolu s „masivním poškozováním, ničením a vysídlováním“, které vedlo ke zhroucení systémů zásobování vodou, hygieny, potravin a zdravotní péče, což označila za „vzorec jednání“ v rámci okupace a blokády Gazy.



„Nezačali jsme nutně s tím, že dojdeme k tomuto závěru. Věděli jsme, že existuje riziko genocidy, jak uvedl mezinárodní soudní dvůr,“ řekl Budour Hassan, výzkumný pracovník Amnesty pro Izrael a okupovaná palestinská území. „Když spojíte všechny body dohromady, souhrn důkazů, nejde jen o porušování mezinárodního práva. Jde o něco hlubšího.“



Hlavní obvinění ve zprávě jsou následující:



- Bezprecedentní rozsah a závažnost vojenské ofenzívy, která způsobila smrt a zkázu rychlostí a na úrovni, jež nemá obdoby v žádném jiném konfliktu 21. století;



- Úmysl ničit, po zvážení a vyřazení argumentů, jako je izraelská bezohlednost a bezohlednost vůči civilním životům při pronásledování Hamásu;



- Zabíjení a způsobování vážné tělesné nebo duševní újmy při opakovaných přímých útocích na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu nebo při záměrně nerozlišujících útocích a



- Způsobování životních podmínek, které vedou k fyzickému zničení, jako je ničení zdravotnické infrastruktury, bránění pomoci a opakované používání svévolných a rozsáhlých „příkazů k evakuaci“ 90 % obyvatelstva do nevhodných oblastí.



Jako okupační mocnost je Izrael ze zákona povinen zajistit potřeby okupovaného obyvatelstva, uvedla ve středu Kristine Beckerleová, poradkyně týmu Amnesty pro Blízký východ a severní Afriku. Květnovou izraelskou ofenzívu na Rafáh, do té doby poslední relativně bezpečné místo v pásmu, označila za zásadní zlom, pokud jde o stanovení záměru.



„[Izrael] učinil z Rafáhu hlavní místo pro poskytování pomoci a věděl, že tam budou chodit civilisté. Mezinárodní soudní dvůr jim nařídil, aby toho nechali, a oni přesto pokračovali,“ řekla. „Rafah byl klíčový.“



Podle zdravotníků na území Gazy bylo v úterý při náletech po celé Gaze zabito nejméně 47 lidí včetně čtyř dětí, z toho nejméně 21 lidí se ukrývalo ve stanovém táboře pro vysídlené osoby poblíž města Chán Júnis. Izraelská armáda uvedla, že se zaměřila na bojovníky Hamásu.



Amnesty vyzvala OSN, aby prosadila příměří, zavedla cílené sankce proti izraelským a vrcholným představitelům Hamásu a aby západní vlády, jako jsou USA, Spojené království a Německo, přestaly poskytovat Izraeli bezpečnostní pomoc a prodávat mu zbraně.



Tato skupina na ochranu práv rovněž naléhavě vyzvala mezinárodní trestní soud, který minulý měsíc vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta, aby na seznam válečných zločinů, které vyšetřuje, přidal i genocidu.



Nakonec vyzvala k bezpodmínečnému propuštění civilních rukojmích a k tomu, aby „Hamás a další palestinské ozbrojené skupiny odpovědné za zločiny spáchané 7. října byly pohnány k odpovědnosti“.



Zpráva „Cítíte se jako podlidé“: Je pravděpodobné, že se v Izraeli setká s pobouřením a vyvolá obvinění z antisemitismu. Několik právních expertů a odborníků na studium genocidy tvrdí, že útok ze 7. října byl rovněž genocidní.



Holokaust vedl ke vzniku židovského státu a Ženevských úmluv, které genocidu kodifikovaly a postavily mimo zákon jako trestný čin. Obě iniciativy byly reakcí mezinárodního společenství na hrůzy, které nacisté za druhé světové války napáchali na evropských židech, ve stylu „už nikdy více“.



V závěru zprávy se uvádí, že Amnesty „uznává, že v případě izraelského postupu v Gaze existuje mezi mnohými odpor a váhavost při hledání genocidního záměru“, což „brání spravedlnosti a odpovědnosti“.



„Amnesty International připouští, že identifikace genocidy v ozbrojeném konfliktu je složitá a náročná, protože může existovat více cílů současně. Přesto je zásadní genocidu rozpoznat a trvat na tom, že válka ji nikdy nemůže omluvit,“ uvádí se ve zprávě.



Amnesty uvedla, že zpráva vychází z terénního výzkumu, rozhovorů s 212 lidmi, včetně obětí, svědků a zdravotnických pracovníků v Gaze, analýzy rozsáhlých obrazových a digitálních důkazů a více než 100 prohlášení izraelských vládních a vojenských činitelů, která podle ní představují „dehumanizující diskurz“. Využila také videozáznamy a fotografie vojáků, kteří páchají nebo oslavují válečné zločiny.



Izraelské činy v Gaze byly zkoumány „ve svém souhrnu, s přihlédnutím k jejich opakování a současnému výskytu a k jejich bezprostřednímu dopadu i k jejich kumulativním a vzájemně se posilujícím důsledkům“, uvedla zpráva. Skupina dodala, že zjištění byla při několika příležitostech „rozsáhle sdělena“ izraelským orgánům, ale nesetkala se s odezvou.





Čtvrteční publikace navazuje na předchozí odvážná stanoviska této londýnské skupiny pro práva k izraelské okupaci palestinských území. V roce 2022 se Amnesty připojila k Human Rights Watch a respektované izraelské nevládní organizaci B'Tselem a vydala rozsáhlou zprávu obviňující Izrael z apartheidu, která je součástí sílícího hnutí za nové vymezení izraelsko-palestinského konfliktu jako boje za rovná práva, nikoliv jako územního sporu. Izraelští politici vyzvali ke stažení zprávy a obvinili ji z antisemitismu.





Zdroj v angličtině ZDE



1