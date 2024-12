Izrael zaútočil na nemocnici v Gaze a nechal mrtvoly ležet na ulici

7. 12. 2024

čas čtení 6 minut



Ředitel nemocnice Kamal Adwan svědčí , že izraelský útok zanechal „velké množství“ mrtvých; Izrael popírá, že by se zaměřil na zdravotnický komplex



Izraelské síly vtrhly do nemocnice Kamal Adwan v Bejt Lahíji na severu Gazy, vyhnaly část personálu a vysídlených osob a poté se stáhly, přičemž těla lidí zabitých při útocích leží venku na ulicích, uvedl její ředitel.



Útok začal sérií útoků na západní a severní straně Kamal Adwanu doprovázených intenzivní střelbou, uvedl ředitel nemocnice Hussam Abu Safiyeh, který hovořil prostřednictvím online chatu, informovala agentura Reuters. Izraelské síly vtrhly do nemocnice Kamal Adwan v Bejt Lahíji na severu Gazy, vyhnaly část personálu a vysídlených osob a poté se stáhly, přičemž těla lidí zabitých při útocích leží venku na ulicích, uvedl její ředitel.Útok začal sérií útoků na západní a severní straně Kamal Adwanu doprovázených intenzivní střelbou, uvedl ředitel nemocnice Hussam Abu Safiyeh, který hovořil prostřednictvím online chatu, informovala agentura Reuters.



Uvedl, že vojáci, kteří vtrhli do nemocnice, nařídili všem zaměstnancům, pacientům a vysídleným osobám, aby se odebrali na nádvoří, a po několika hodinách jim dovolili vrátit se dovnitř, ačkoli některým zaměstnancům, včetně indonéského týmu urgentní chirurgie, a některým vysídleným osobám bylo nařízeno opustit areál nadobro.



Agentura civilní obrany Gazy uvedla, že 29 lidí bylo v pátek zabito a desítky zraněny při izraelském ostřelování na severu Gazy, „zejména v okolí Kamal Adwánu“. Agentura AFP s odvoláním na Abu Safiyeha uvedla, že mezi mrtvými jsou čtyři zaměstnanci nemocnice. Vysílací stanice Al-Džazíra uvedla, že má ověřené záběry izraelských sil, které střílely na sanitku Palestinské společnosti Červeného půlměsíce před nemocnicí.



Izraelská armáda v pátek popřela tvrzení, že vstoupila do nemocnice Kamal Adwan, a uvedla, že operuje vedle zařízení. „V rozporu se zprávami, které se objevily v uplynulém dni, [armáda] nezasáhla nemocnici Kamal Adwan ani v ní neoperovala,“ uvedla v prohlášení.



Tento týden vydala Amnesty International zprávu, ve které uvádí, že izraelská kampaň v Gaze se rovná genocidě. Jedním z jejích hlavních obvinění bylo, že Izrael nastoluje životní podmínky vypočítané tak, aby došlo k fyzickému zničení, například ničí zdravotnickou infrastrukturu. Izrael zprávu odmítl.



Nemocnice Kamal Adwan se ocitla v dosahu obnovených izraelských vojenských operací na severu Gazy proti přeskupujícím se ozbrojencům.



„Dnes ráno jsme byli šokováni, když jsme viděli stovky těl a zraněných osob v ulicích kolem nemocnice,“ uvedl Abu Safiyeh v dalším prohlášení zveřejněném na internetu.



„Situace uvnitř nemocnice a v jejím okolí je katastrofální. Je zde velké množství mrtvých a zraněných osob a nezbyli žádní chirurgové,“ dodal. Patnáctiletý syn abú Safiyeha byl v říjnu zabit při útoku izraelského dronu na nemocnici a jeho otec byl nucen ho pohřbít na dvoře nemocnice.



Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že tři hlavní nemocnice na severním konci území sotva fungují a od října, kdy Izrael poslal tanky do Bejt Lahíje a nedalekých Bejt Hanúnu a Džabalíje, jsou opakovaně napadány.



Později v pátek izraelský nálet na dům v Nuseiratu v centrální části pásma Gazy zabil nejméně 18 lidí, včetně tří dětí a dvou žen, a dalších 30 osob zranil, uvedli zdravotníci.



Dodali, že izraelské vojenské údery na celém území zabily v pátek nejméně 53 Palestinců, většinu z nich na severu Gazy.



V páteční tísňové informaci ministerstvo obvinilo izraelskou armádu, že se v nemocnici Kamal Adwan dopustila „válečného zločinu“ tím, že se dopustila „všech forem zabíjení a násilí uvnitř nemocnice i v jejím okolí“.



Dodalo: „Zranění, kteří zůstali uvnitř, jsou v kritickém stavu a potřebují okamžitou lékařskou péči.“



Ministerstvo uvedlo, že pouze polovina z 37 nemocnic a klinik na válkou zničeném území zůstala v provozu, ale chybí jim základní vybavení, pracovní síly a zásoby léků a pohonných hmot.



Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek uvedla, že izraelské síly ve čtvrtek brzy ráno bombardovaly nemocnici Kamal Adwan, aniž by zřejmě předem varovaly její personál. Stalo se tak jen několik dní poté, co WHO uvedla, že do nemocnice poprvé po 60 dnech dorazil záchranný lékařský tým.



Doktorka Faradina Sulistiyaniová, chirurg z tohoto týmu, sdělila agentuře AFP z města Gazy, že všech sedm členů jejího týmu opustilo areál pěšky, když bombardování pokračovalo.



„To je nesmírně znepokojující a nikdy by se to nemělo stát,“ řekl mluvčí WHO Rik Peeperkorn na briefingu v Ženevě prostřednictvím videospojení. Dodal, že nemocnice je nyní „minimálně funkční“.



Izraelská armáda tvrdí, že od října zabila v bojích s Hamásem na severu Gazy, v silně urbanizované oblasti, o níž tvrdila, že si ji počátkem letošního roku podrobila, stovky ozbrojenců.



V pátek uvedla, že během uplynulého týdne její síly zabily několik vysoce postavených operativců Hamásu, kteří se podíleli na přeshraničním útoku ze 7. října 2023, jenž válku vyvolal, a veleli militantním jednotkám v severní a centrální Gaze.



Hamás a jeho menší spojenec Islámský džihád tvrdí, že v těchto oblastech ve stejném období zabili mnoho izraelských vojáků.



Obyvatelé Bejt Lahíje uvedli, že armáda přes noc vyhodila do povětří několik domů nedaleko nemocnice Kamal Adwan. Palestinci tvrdí, že Izrael plánuje vyčlenit nárazníkovou zónu podél severních okrajů Gazy poté, co oblast vylidní. Izrael to popírá.



Izrael zahájil letecký a pozemní útok na hustě obydlenou Gazu ovládanou Hamásem poté, co bojovníci před 14 měsíci vtrhli do izraelských pohraničních obcí, kde podle izraelských údajů zabili 1 200 lidí a zajali přes 250 rukojmích.





Od té doby bylo téměř všech 2,3 milionu obyvatel vysídleno. Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvádí, že zahynulo více než 44 500 obyvatel a další tisíce lidí se obávají, že jsou mrtví pod troskami.







Zdroj v angličtině ZDE

1