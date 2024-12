Pomozte v mrazech lidem bez domova. Návodem je Streetwork - Mapa pomoci

Praha 9.12.2024 – Česká asociace streetwork (ČAS) aktualizovala svou Mapu pomoci. Je k dispozici všem, kteří chtějí pomoci a hledají místo, kam v zimních dnech odkázat lidi bez domova. Mapa obsahuje více než 350 organizací a sociální služeb po celé republice a najdete ji na webové stránce streetwork.cz



Česká asociace streetwork tuto interaktivní mapu představila poprvé před pěti lety v rámci kampaně “Pozor, práce na ulici.” Nyní ji každý rok aktualizuje a i pro letošní zimu je nyní připravená, aby byla k dispozici všem, kteří hledají snadný rozcestník případné pomoci lidem na ulici.



“Ve dnech, kdy ve veřejném prostoru z řad zákonodárců zaznívá výzva k represivnímu postupu státní správy vůči lidem bez domova, bychom rádi upozornili na skutečný způsob ukončování bezdomovství, kterým je dobrá sociální politika státu, zajištění dostupného bydlení a podpora kvalitní sociální práce. Právě místa poskytování profesionální sociální práce, ale i místa podpory občanského sektoru snadno najdete na naší Streetwork – Mapě pomoci. Často se na nás obrací veřejnost s dotazy, jak reagovat, co dělat, když má ve svém okolí člověka bez domova. Dělá nám radost, že veřejnost není lhostejná. Sestavili jsme proto i souhrn třinácti tipů, jak lidem bez domova může pomoci kdokoli, kdo se chce,” vysvětluje Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork.



Streetwork - Mapu pomoci najdete na odkazu Streetwork - Mapa pomoci 13 tipů, jak pomoci lidem bez domova:





Interaktivní mapu doprovází i souhrn 13 stručných tipů a doporučení, jak může veřejnost postupovat ve chvíli, kdy se v nejbližších setkají s lidmi bez domova, kteří by mohli potřebovat nějakou pomoc. Třináctero upozorňuje na zásadní důležitost chvil, kdy mohou být lidé na ulici v ohrožení života, na možnosti odkázat je na organizace, které působí v jejich okolí, na možnost finančně podpořit některé sociální služby (např. Zakoupením Nocleženek, které nabízí Armáda spásy) nebo na možnosti darování jídla nebo oblečení. “Člověku bez domova také může pomoci, když jednoduše projevíte svůj zájem o jeho osud, příběh, problémy. Všichni lidé ocení vstřícnost a zájem,” stojí take v jednom z tipů (Kompletní znění všech 13 tipů si můžete přečíst na webové stránce streetwork.cz i na konci této zprávy).



Potřebujeme dostupné bydlení i dostatečně financované sociální služby



Kromě přímé pomoci lidem bez domova, do které se může alespoň drobným dílem zapojit každý z nás, potřebuje Česká republika pro zlepšení situace lidí bez domova I několik důležitých kroků na úrovni státu. “Jedním z nich je právě projednávaný zákon o podpoře bydlení, na který čekáme už řadu let. Nyní je před závěrečným projednáním v Poslanecké sněmovně a případně I v Senátu. Věříme, že se zákonodárcům podaří jej přijmout ještě v tomto volebním období a hlavně ve tvaru, který bude mít reálný dopad v terénu,” připomíná Martina Zikmundová. Dále upozorňuje i na úspěšnost řady projektů pracujících s konceptem Housing first, které uskutečňují samosprávy řady českých měst s podporou státu, a potřebnost dostatečného a předvídatelného financování a řízení sítě sociálních služeb. “Dlouhodobá zkušenost členských organizací naší asociace, které pracují také s lidmi bez domova potvrzuje, že možnost zajištění cenově dostupného bydlení v kombinaci s dlouhodobou a pravidelnou sociální prací je pro lidi bez domova násobně účinnější cestou z života na ulici než jakékoliv represivní opatření,” doplňuje Zikmundová.

Podle dat Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí z Roku 2019 se v České republice nacházelo 23 830 osob bez domova, z toho bylo 2600 dětí. Nejvíce jich žilo v Moravskoslezském kraji a v Praze. Podle dat OECD patří Česká republika mezi země, které mají v populaci největší podíl lidí bez domova. V přepočtu na 100 tisíc osob má ČR nejvyšší počet lidí, kteří přežívají venku, tj nejsou ubytovány v noclehárnách nebo ubytovnách pro lidi bez domova.



Česká asociace streetwork je střešní organizací nízkoprahových sociálních služeb. Ty jsou snadno dostupné lidem a zcela zdarma. Pracují s dětmi a mládeží, s lidmi ohroženými bezdomovstvím, závislostmi a dalšími osobami v nepříznivé sociální situaci. Mimo to ČAS vzdělává a vede mnoho vlastních projektů jako pracenaulici.cz, restartshop.cz, pořádá i série podcastů se zajímavými osobnostmi nazvanou ČAS od ČASU casodcasu.cz. ČAS v Česku funguje od roku 1997. Více na streetwork.cz.





Více infomací:



Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork

tel.: 774 913 777

mail: zikmundova@streetwork.cz



Streetwork - Mapa pomoci: https://www.streetwork.cz/mapa



13 tipů jak pomoci lidem bez domova



1. Chraňte život

Záchrana života je vždy na prvním místě. Pokud se domníváte, že je člověk bez domova ohrožen na životě, zavolejte městskou policii. Strážníci vědí o sociálních službách nebo noclehárnách a pomoc zprostředkují.

2. Nabídněte pomoc

Člověka bez domova můžete sami oslovit a zeptat se, zda potřebuje pomoc, a jakou konkrétně. Je na Vás, pokud jeho prosbu budete chtít splnit. Pokud si neví rady, odkažte jej na sociální službu v okolí.

3. Respektujte individualitu

Každý jsme jiný, a stejně tak to mají lidé bez domova. To, co ocení jeden, nemusí ocenit druhý.

4. Darujte peníze

Bez peněz se žít nedá. Pokud máte obavu obdarovat přímo člověka na ulici, poskytněte dar některé z organizací, které jim pomáhají. Vaše peníze určitě poslouží dobré věci.

5. Kupte službu

Pořídit dnes můžete přímo konkrétní službu, jako je jídlo nebo nocleh. Nemusíte tak mít obavy ze zneužití Vašeho daru.

6. Pošlete dál své oblečení (nebo jiný textil)

Některé kusy Vašeho šatníku už možná dosloužily, jiným ale mohou udělat radost nebo i zachránit zdraví. Nejde jen o prádlo, ale také o deky, přikrývky nebo nejlépe spacák.

7. Nabídněte jídlo

Kupte třeba bagetu nebo sendvič. Pokud máte díky své profesi přístup k nespotřebovaným potravinám nebo nápojům, lidé zapojení do služeb sociální pomoci pro ně jistě najdou využití. Jako dobrovolníci se také můžete zúčastnit různých akcí, kde se pro lidi bez domova vaří.

8. Pomozte svými schopnostmi

Jste lékař, právník nebo máte jiné povolání, které může být pro lidi bez domova užitečné, ale jehož služby jsou pro ně jinak nedostupné? Kontaktujte některou z pomáhajících organizací, určitě se najde cesta, jak Vaše znalosti využít.

Lidé bez domova často postrádají jim dostupnou zdravotní péči nebo hygienu – včetně kadeřníka, holiče, pedikúry apod.

9. Naslouchejte

Člověku bez domova také může pomoci, když jednoduše projevíte svůj zájem o jeho osud, příběh, problémy. Všichni lidé ocení vstřícnost a zájem.

10. Zajímejte se o řešení ve Vaší obci nebo městské části

Ptejte se samosprávných orgánů a orgánů veřejné správy, jak ve Vaší obci pomáhají a řeší situaci lidí bez domova.

11. Podporujte ty, kteří pomáhají

Organizace a iniciativy,které lidem bez domova pomáhají, jsou často na okraji zájmu. Pojďme to změnit!

Nejde v nich jen o přímou pomoc, ale také o hledání cest, jak osud lidí bez domova nasměrovat jinam. Pomoci můžete i tak, že si koupíte zboží nebo využijete služby, na kterých se lidé bez domova podílejí.

12. Snižujte napětí

Postoj veřejnosti je důležitější, než se zdá. Zkusme ho ovlivňovat tak, abychom předcházeli zbytečné eskalaci a konfliktům.

Každý může například mírnit nenávist v diskusích na facebooku nebo pod články v online médiích. Nepodceňujme to, je na nás, co se bude považovat za „normální postoj“.

13. Nečekejte vděk

Pokud za svou pomoc čekáte vděčnost, nepomáhejte. Pomáhejte pouze, pokud je samotná pomoc Vaším cílem. Mějte však také na paměti, že žádná pomoc není malá a má vždy smysl!







