Česká oligarchie "rozšiřuje svůj vliv do čtyřicetimilionového Polska"

11. 12. 2024

čas čtení 6 minut

Foto: Česká miliardářka Renata Kellnerová

Nový scénář pro polskou soukromou televizi TVN. Do hry vstupuje jedna z nejbohatších žen Evropy





Kolem budoucnosti polské soukromé televize TVN se množí spekulace. Podle serveru Onet roste pravděpodobnost, že tuto mediální skupinu od Američanů koupí česko-maďarský investor. Podle námi oslovených odborníků je to možný scénář. - I kdyby neměli dostatek peněz, mohou získat financování od spřátelených bank,“ komentoval to analytik serveru Visegrad Insight Albin Sybera.



V srpnu letošního roku americký vlastník TVN, společnost Warner Bros. Discovery - signalizoval svou připravenost prodat svůj polský podnik, uvedl list Financial Times.





TVN na prodej. Koupí ji český a maďarský investor?



Ve hře jsou dva scénáře - zapojení české skupiny PPF nebo maďarské TV2. První investor, jehož majitelkou je nejbohatší žena Evropy Renata Kellnerová, působí na trzích po celém kontinentu včetně Polska (investuje do společnosti InPost Rafała Brzosky). TV2 se naopak snažila získat koncesi na vysílání lifestylového kanálu v Polsku a podle zpráv médií na ni naléhali politici Práva a spravedlnosti, aby vybudovala nové pravicové médium.



- Je třeba poznamenat, že generální ředitel PPF Jiří Šmejc letos na podzim v rozhovoru pro agenturu Reuters popřel jakékoli plány na koupi skupiny TVN. Bylo to neobvyklé, protože spekulace o nových investicích komentuje jen velmi zřídka,“ komentoval analytik Visegrad Insight Albín Sybera.



Hodnota majetku PPF se odhaduje na více než 42 miliard eur. Patří do ní podniky z oblasti telekomunikací, bankovnictví, médií, biotechnologií nebo nemovitostí. - Pokud se podíváme na portfolio skupiny PPF, můžeme říci, že scénář koupě TVN je možný. Má podíly v mediálních společnostech v Maďarsku, České republice, na Slovensku, ve Slovinsku a dokonce i v Německu,“ zhodnotil Sybera.



Maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi na webu VSquare připomněl, že český investor byl nedávno kritizován za svá rozhodnutí vůči slovenskému trhu. „Byli obviněni, že se podvolili tlaku vlády Roberta Fica a omezili svou účast v televizi Markíza,“ - napsal.



Dodal, že PPF a její zesnulý majitel Petr Kellner (který zemřel v roce 2021 při leteckém neštěstí na Aljašce) vydělali většinu svých peněz původně na podnikání v Číně. Navíc byl považován za hlavní faktor čínského vlivu v České republice.





- Tyto vazby by nyní měly být mnohem menší, ale vypovídají hodně o původu peněz a možných národněbezpečnostních důsledcích. Navíc se říkalo, že PPF a Viktor Orbán (maďarský premiér - pozn. red.) měli dobré vztahy a obchodovali spolu. PPF a Maďarsko před několika lety společně převzaly mobilního operátora Telenor. V té době, ještě před Kellnerovou smrtí, se v maďarských mediálních kruzích hovořilo o tom, že PPF prostřednictvím Central European Media Enterprises (CME) vstoupí na maďarský mediální trh jako Orbánův zmocněnec. Nakonec se tak nestalo,“ vysvětlil Panyi.





Není bez významu, že se Donald Trump v lednu opět stěhuje do Bílého domu. Podle spekulací médií by to mělo pomoci vrátit TVN z amerických rukou do rukou evropských investorů.





Jak kapitál ovlivňuje rozhodování vlastníků médií, podle něj dobře ilustruje Polsat. - Ten vždy po změně moci v Polsku provedl změny ve složení redakce zpravodajství a reagoval na vztahy s úřady. Současná vláda má pravděpodobně na případnou transakci určité páky, ale prakticky by ji mohl zamezit pouze soud. Pokud skutečně TVN převezme český a maďarský investor, Tuskova vláda udělá vše pro to, aby transakci zastavila,“ uzavřel.







Zdroj v polštině ZDE

Pokud skupina PPF získá televizi TVN, jejím novým vlastníkem se stane Renata Kellnerová. Kdo je to?- Je jednou z nejbohatších žen v celé Evropě. Je druhou manželkou Petra Kellnera a matkou jeho tří dětí. Kontrolu nad jeho podnikem převzala po jeho smrti v roce 2021 v důsledku dědického řízení,“ odpověděl Albin Sybera. V prosinci letošního roku odhadl časopis Forbes hodnotu jejího majetku na 17,5 miliardy dolarů.Dodal, že Kellnerová chce být prezentována jako „úspěšná podnikatelka, ale ve velkém byznysu je nováčkem“. - Je opravdu těžké říci, zda má PPF dostatek vlastních peněz na koupi TVN. Určitě však má dobré vztahy s některými velkými bankami ve střední a východní Evropě a může najít finanční nástroje pro tento druh transakce, vysvětlil analytik.Podle jeho názoru případné převzetí TVN ze strany PPF „není dobrou zprávou pro mediální prostředí ve střední Evropě“.- Tato jediná společnost má příliš velký vliv v mediálním, zábavním a telekomunikačním byznysu a úzké vztahy s politiky. Zejména s populisty na Slovensku, v České republice a Maďarsku (a také v Srbsku). Jejich odchod z Ruska stále zahrnuje dohody s bohatými ruskými podnikateli. Například ve své TV Markíza - největší soukromé televizi na Slovensku - snížili úroveň kritického zpravodajství o slovenské politice krátce poté, co populistický premiér Robert Fico sestavil současnou vládu, která přetváří Slovensko podle Orbánova scénáře. Oficiálně PPF popírá jakoukoli politickou angažovanost nebo ovlivňování svých zájmů, dodal.Mediální expert a člen Národní rady pro vysílání profesor Tadeusz Kowalski komentoval spekulace o převzetí TVN českými a maďarskými investory jako „mediální fakt“. - „O takové transakci nemám žádné spolehlivé informace,“ řekl.Naproti tomu mediální expert z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, profesor Szymon Ossowski, se domnívá, že „Američané k tématu přistupují obchodně, nikoliv politicky. - Z jejich strany je důležitý finanční přínos transakce. Vždy však silně podporují své zájmy, jak ukázal případ lex TVN,“ komentoval.Podle jeho názoru na prodeji určitě prodělá samotná TVN, protože finanční problémy mají američtí vlastníci, nikoliv polská společnost. - TVP po změnách určitě získala diváky, daří se jí i na internetu. Změna vlastníka média obvykle ovlivňuje redakční linii. Otázkou je, zda zapojení maďarského kapitálu má i druhý, politický význam, dodal.