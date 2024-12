Ruská armáda dostává tisíce odstřelovačských pušek od západních výrobců, navzdory sankcím

13. 12. 2024

čas čtení 4 minuty

Rusko, navzdory zbrojnímu embargu EU uvalenému v roce 2014, nadále dostává tisíce odstřelovačských pušek a miliony nábojů vyrobených západními společnostmi. Zbraně a munice jsou dodávány přes země sousedící s Ruskou federací. Vyplývá to z vyšetřování deníku The Insider, které provedl společně s Českou Investigace.cz, italským IrpiMedia a kazašským Vlast.kz.

Novináři zjistili, že v posledních letech společnosti z Evropské unie, Spojených států a Turecka výrazně zvýšily objem dodávek zbraní do Arménie, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu. Do těchto zemí se každoročně dovážejí desetitisíce zbraní.

"Existují statistické anomálie: Vývoz do Arménie, Gruzie, Kazachstánu a Kyrgyzstánu se za tři roky zvýšil dvaapůlkrát: z 19 556 kusů v roce 2020 na 53 211 v roce 2023.

Nejvíce ze všeho se dodává z Turecka do Gruzie: V roce 2019 bylo zakoupeno 8 426 pušek, v roce 2023 už 18 843. Gruzie dovezla v roce 2021 ze Spojených států 431 kusů, v roce 2022 již 4 140 kusů. V letech 2020 a 2021 Kyrgyzstán zbraně z Itálie vůbec nedovážel, ale v roce 2022 nakoupil 882 kusů a v roce 2023 už 4 434.

Podle The Insider společnost Russian Eagle, společný podnik s lucemburským zbrojním holdingem Beretta, stejně jako řada dalších společností vlastněných "zbrojním baronem" Michailem Chubutiou, obdržela v roce 2024 více než tisíc zbraní a více než milion nábojů vyrobených evropskými společnostmi holdingu. Jedná se o pušky Benelli, Beretta, Benelli Iberica, Sako, Stoeger a Tikka, Norma a RWS. V červnu 2024 byl ruský dovozce zbraní Beretta zařazen na seznam SDN amerického ministerstva financí. I přes to je Beretta Holding stále majoritním vlastníkem ruské společnosti.

Dalším dovozcem odstřelovačských pušek a loveckých pušek, které lze převést do Ruska, je obchod se zbraněmi ABF z amerického státu Colorado. Podle publikace obchod v posledních letech dodával do Kazachstánu zbraně firem Accuracy International, Cadex Defence, FN Herstal, Patriot Ordnance Factory a další typy zbraní. Některé z těchto položek se prodávají v prodejně ruského dovozce zbraní Varjag, který s ABF v minulosti spolupracoval.

Ruští odstřelovači speciálních jednotek, bezpečnostní síly a civilní střelci nadále používají západní zbraně a munici a nespěchají s přechodem na ruské protějšky, poznamenává The Insider. Jedním z důvodů je jasná technická převaha zahraničních modelů, zejména pokud jde o náboje.

"Setkání s realitou nastalo okamžitě - hned při prvním výstřelu dostanete do obličeje tak silnou porci prachových plynů, že jej musíte otřít, a to není řečnická figura, po sérii výstřelů je obličej pokryt vydatnou vrstvou sazí... Výsledky střelby odstřelovačským nábojem 7,62×54R jsou poměrně stabilní do vzdálenosti 700 metrů," popsala tisková služba Combat Sniping Federation zážitek ze střelby z odstřelovací pušky Čukavin.

V září 2024 se na cvičišti Angarskij na Krymu konaly soutěže odstřelovačů za účasti ruské armády. Soudě podle protokolů soutěže použilo sedm z 36 střelců pušky domácí výroby na vzdálenost 1 600 metrů a pouze čtyři použili ruské náboje, píše The Insider.

Již v listopadu 2023 byly v rámci projektu Correctiv zveřejněny výsledky studie, podle které ruští dovozci dovezli téměř 7 300 střelných zbraní, včetně více než stovky odstřelovačských pušek a téměř osmi milionů nábojů od západních výrobců. Do Ruska se dostaly přes prostředníky ve třetích zemích. Podle novinářů ruská armáda použila některé z těchto zbraní na Ukrajině. Například pistole Glock, automatické pušky AR-15 a karabiny Blaser R8.

Vyšetřovatelé již dříve hovořili o schématech, ve kterých ruští výrobci zbraní navzdory sankcím nadále dostávají elektronické součástky ze Spojených států pro výrobu raket, bomb a dronů. Ruští distributoři integrovali informace z internetového obchodu Texas Instruments do svých obchodních platforem, což umožnilo jejich zákazníkům dozvědět se o dostupnosti konkrétních čipů a jejich cenách. Prostřednictvím speciálního tlačítka mohou zadat objednávku, která bude provedena neruskou společností. Vojenský průmysl Ruské federace tak prostřednictvím Hongkongu dostává tisíce zboží v hodnotě milionů dolarů.

Zdroj v ruštině: ZDE

