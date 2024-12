Jihokorejský prezident Yoon Suk Yeol byl zbaven funkce kvůli pokusu zavést stanné právo

14. 12. 2024

čas čtení < 1 minuta

Poslanci jihokorejského Národního shromáždění odhlasovali odvolání prezidenta Yoon Suk Yeola kvůli jeho pokusu o zavedení stanného práva.



Národní shromáždění schválilo návrh poměrem 204 ku 85 hlasům. Tři poslanci se zdrželi hlasování a osm hlasů bylo anulováno.

Zdroj v angličtině ZDE



Wow a huge street party! Parliament voted to impeach Yoon. And people are ecstatic! pic.twitter.com/sSNBB3PHvq