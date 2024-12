Gruzínští zákonodárci zvolili novým prezidentem protizápadního ultrapravičáka

14. 12. 2024

čas čtení 4 minuty



Ústavní krize se prohlubuje, opozice tvrdí, že zvolení bývalého fotbalisty Michaila Kavalašviliho je „nelegitimní"





Gruzínští zákonodárci zvolili novým prezidentem země Michaila Kavelašviliho, proruského aktivistu a tvrdého kritika Západu.



Kavelašvili, bývalý profesionální fotbalista, zastává silně protizápadní názory. Ve svých letošních veřejných projevech opakovaně tvrdil, že západní zpravodajské služby usilují o to, aby Gruzii přivedly do války s Ruskem.



Gruzínské prezidenty vybírá kolegium volitelů složené z poslanců a zástupců místních samospráv. Z 225 přítomných volitelů hlasovalo 224 pro Kavalašviliho, který byl jediným navrženým kandidátem.

Gruzínští zákonodárci zvolili novým prezidentem země Michaila Kavelašviliho, proruského aktivistu a tvrdého kritika Západu.Kavelašvili, bývalý profesionální fotbalista, zastává silně protizápadní názory. Ve svých letošních veřejných projevech opakovaně tvrdil, že západní zpravodajské služby usilují o to, aby Gruzii přivedly do války s Ruskem.



Gruzie se zmítá v chaosu od chvíle, kdy vládní strana Gruzínský sen zvítězila v říjnových sporných parlamentních volbách.



Její rozhodnutí z minulého měsíce odložit rozhovory o členství v EU podnítilo novou vlnu masových shromáždění.



Opozice odsoudila sobotní volby jako „nelegitimní“ a uvedla, že jediným legitimním vůdcem země zůstává stávající prezidentka Salome Zourabišviliová.



Prozápadní Zourabišviliová, která je ve sporu s Gruzínským snem, odmítla odstoupit a požaduje nové parlamentní volby, což otevírá cestu k ústavnímu střetu.



V sobotu ráno se před budovou parlamentu, kterou uzavřely policejní kordony, začali shromažďovat protestující.



Demonstranti se v mrazivém ránu dělili o čaj, aby se zahřáli, a nedaleko byla zaparkovaná vodní děla.



„Gruzie nikdy neztrácí smysl pro humor a oslavuje zvolení fotbalisty prezidentem,“ napsala Zurabišviliová na sociální síti.



Sdílela videozáznam protestujících, kteří hrají fotbal na sněhu - jasný útok na Kavalašviliho.



Jedna z protestujících, čtyřicetiletá Natia Apchazavová, uvedla, že přišla dříve, „aby ochránila naši evropskou budoucnost“.



„Naše (parlamentní) volby byly zmanipulované. Potřebujeme nové volby,“ řekla.



„Protestujeme tu už 16 dní ... a budeme bojovat za naši evropskou budoucnost i nadále.“



Protesty se mají konat na desítce různých míst v Tbilisi.



Tisíce proevropských demonstrantů zaplnily v pátek ulice hlavního města Tbilisi a poté se již 16. den po sobě shromáždily před parlamentem.



Bývalá diplomatka Zourabišviliová je mezi protestujícími, kteří ji považují za maják evropských aspirací Gruzie, nesmírně populární.



„To, co se bude zítra dít v parlamentu, je parodie. Bude to událost zcela postrádající legitimitu, neústavní a nelegitimní,“ řekal Zourabišvilipvá na páteční tiskové konferenci.



Opoziční skupiny obviňují Gruzínský sen ze zfalšování parlamentního hlasování 26. října, ústupu od demokracie a přiblížení Tbilisi k Rusku - to vše na úkor ústavou předepsaného úsilí kavkazské země o vstup do EU.



Třiapadesátiletý Kavalašvili - jediný kandidát na tuto převážně ceremoniální funkci - je znám svými ostrými protizápadními výpady a odporem k právům LGBTQ.



Gruzínský sen zrušil přímé prezidentské volby v roce 2017.



Vzhledem k tomu, že Zourabišviliová odmítá opustit svůj úřad, opoziční zákonodárci bojkotují parlament a protesty nejeví žádné známky ústupu, je pravděpodobné, že Kavelašviliho prezidentství bude od počátku oslabeno.



Jeden z autorů gruzínské ústavy, Vachtang Chmaladze, tvrdí, že všechna rozhodnutí nového parlamentu jsou neplatná.



Je tomu tak proto, že ratifikoval mandáty nově zvolených zákonodárců před výsledkem soudního sporu, který podala stávající prezidentka napadající volby, vysvětlil.



„Gruzie čelí bezprecedentní ústavní krizi,“ řekl Chmaladze.



Zatím není jasné, jak bude vláda reagovat na odmítnutí Zourabišviliové odstoupit poté, co bude 29. prosince inaugurován její nástupce.



Podle nevládní organizace Centrum sociální spravedlnosti policie během více než dvoutýdenních demonstrací použila slzný plyn a vodní děla a zatkla více než 400 protestujících.



Amnesty International v pátek uvedla, že protestující čelili „brutální taktice rozhánění, svévolnému zadržování a mučení“.



Došlo také k raziím v kancelářích opozičních stran a zatýkání jejich vůdců.



V době, kdy se stupňovalo mezinárodní odsouzení policejních zásahů, francouzský prezident Emmanuel Macron Gruzíncům vzkázal, že jejich „evropský sen nesmí zhasnout“.



„Podporujeme vaše evropské a demokratické aspirace,“ uvedl ve videoposelství.



Začátkem tohoto týdne Macron zavolal zakladateli Gruzínského snu Bidzinovi Ivanišvilimu - magnátovi, který je všeobecně považován za skutečného zprostředkovatele moci v Gruzii.



Jeho rozhodnutí zavolat Ivanišvilimu - namísto premiérovi Iraklimu Kobachidzemu - svědčí o váhavosti Západu uznat legitimitu nové vlády Gruzínského snu.





Washington také uvalil nové sankce na gruzínské představitele a zakázal vydávat víza asi 20 lidem obviněným z „podkopávání demokracie v Gruzii“, včetně ministrů a poslanců.







Zdroj v angličtině ZDE

0