Syrští povstalci se zmocnili velkého množství zakázané drogy captagon, Asadova největšího vývozního artiklu

13. 12. 2024

Dramatický pád syrského režimu Bašára al-Asada vrhl světlo do temných zákoutí jeho vlády, včetně průmyslového vývozu zakázané drogy captagon.



Vítězní bojovníci pod vedením islamistů se zmocnili vojenských základen a distribučních center tohoto stimulantu amfetaminového typu, který zaplavil skrytý trh na Blízkém východě.



Povstalci vedení skupinou Haját Tahrír aš-Šám (HTS) sdělují, že našli obrovský náklad drog, a slíbili, že je zničí.



Maskovaný bojovník Abu Malek al-Shami prohlásil, že továrna byla napojena na Mahera al-Assada a Amera Khitiho.



Maher al-Assad, bratr Bašára al-Assada, byl vojenským velitelem a nyní je pravděpodobně na útěku. Je všeobecně obviňován z toho, že stojí za výnosným obchodem s captagonem



Na syrského politika Khitiho uvalila britská vláda v roce 2023 sankce, protože podle ní „ovládá v Sýrii několik podniků, které usnadňují výrobu a pašování drog“.



V jeskynní garáži pod skladem a nakládacími rampami byly tisíce zaprášených béžových tablet captagonu zabaleny do měděných cívek zbrusu nových stabilizátorů napětí pro domácnost.



„Našli jsme velké množství zařízení, která byla napěchována balíčky s tabletami captagonu určenými k pašování ze země. Je to obrovské množství. Nedá se to odhadnout,“ řekl Šami.



Asad o víkendu padl v důsledku bleskové ofenzivy HTS. Příjmy z prodeje captagonu podporovaly Asadovu vládu po celou dobu 13 let trvající občanské války v Sýrii.



Kaptagon proměnil Sýrii v největší drogový stát na světě. Podle odhadů, které agentura AFP získala z oficiálních údajů během vyšetřování v roce 2022, se stal zdaleka největším vývozním artiklem Sýrie a překonal veškerý její legální vývoz dohromady.



Odborníci - stejně jako autor červencové zprávy Carnegieho střediska pro Blízký východ - se také domnívají, že Asad využíval hrozby drogových nepokojů k nátlaku na arabské vlády.



Captagon podnítil epidemii zneužívání drog v bohatých státech Perského zálivu, což ohrozilo sociální smír, napsal vědec z Carnegie Hesham Alghannam.



Asad, jak napsal, „využil obchodování s captagonem jako prostředek nátlaku na státy Perského zálivu, zejména na Saúdskou Arábii, aby znovu začlenily Sýrii do arabského světa“, což se stalo v roce 2023, kdy se znovu připojila k bloku Ligy arabských států.



Zásoba ve skladu byla obrovská, ale menší a stále působivé zásoby captagonu se objevily také ve vojenských zařízeních spojených s jednotkami pod velením Mahera Asada. Novináři z agentury AFP tento týden našli v areálu letecké základny Mazzeh, která je nyní v rukou bojovníků HTS, nahromadění tablet captagonu.



Za doutnající hromadou, ve vypleněné budově letectva, ležely další tablety captagonu spolu s dalšími nelegálními vývozními artikly, včetně neznačkových léků na impotenci Viagra a špatně padělaných stodolarových bankovek.



„Když jsme vstoupili do oblasti, našli jsme obrovské množství captagonu. Tak jsme ho zničili a spálili. Je to obrovské množství, bratře,“ řekl jeden z bojovníků HTS používající pseudonym ‚Khattab‘.



„Zničili jsme ho a spálili, protože je pro lidi škodlivý. Škodí to přírodě, lidem i lidem.“





Khattab také zdůraznil, že HTS, která vytvořila přechodnou vládu, jež má nahradit zhroucenou administrativu, nechce vývozem drogy - obchodu v hodnotě miliard dolarů - škodit svým sousedům.







Zdroj v angličtině ZDE

