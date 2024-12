Čína začala omezovat nákupy ruského uhlí

13. 12. 2024

Největší odběratel ruského uhlí na světovém trhu, Čína, snížil dovoz tuhého paliva z Ruska. Podle výsledků za deset měsíců roku 2024 činil podíl ruského uhlí na celkových nákupech Číny 18 % oproti 23 % ve stejném období roku 2022. Vyplývá to z prezentace Centra pro cenové indexy (CDI), jehož data zveřejňuje agentura Kommersant.

Navzdory tomu je Rusko stále na druhém místě mezi hlavními dodavateli uhlí do Číny. Podíl největšího vývozce tuhých paliv na čínský trh, Indonésie, se ve stejném období snížil z 58 % na 44 %. Podíl Mongolska a Austrálie na dodávkách se zároveň zvýšil z 10 % a 1 % na 15 %. Podle společnosti S&P Global Čína v lednu až listopadu zvýšila dovoz uhlí meziročně o 14,8 % na 490 milionů tun.

Podle Ministerstva energetiky Ruské federace se Čína podílí na veškerém vývozu ruského uhlí 48 %. V roce 2023 Rusko zvýšilo dodávky do země meziročně o 42 % na 100 milionů tun, ale letos vývoz klesá. Jak napsala agentura Reuters, v první polovině roku se dodávky meziročně snížily o 8 % na 45,5 milionu tun. Podíl ruského uhlí na čínském trhu klesá zejména v důsledku snížení dodávek energetického uhlí na pozadí nízkých cen a omezení vývozu, poznamenává CDI. Růst dodávek ruského uhlí do Číny je také omezen dovozním clem, které Čína uvalila v roce 2014 na antracit, koksovatelné a termální uhlí, a to ve výši 3-6 %. Zároveň se cla nevztahují na Indonésii a Austrálii z důvodu dohod o volném obchodu.

Obecně se podle DIH v lednu až říjnu meziročně snížil vývoz uhlí z Ruska o 9 % na 164 milionů tun. Do konce roku 2024 analytici očekávají pokles o 9-10 % oproti loňskému roku.

Již dříve vešlo ve známost snížení nákupů uhlí z Ruska dalším významným odběratelem ruského tuhého paliva - Indií. V lednu až září 2024 země dovezla 6,1 milionu tun energetického uhlí, což je o 26 % méně než ve stejném období loňského roku. Podíl Ruska na dovozu indického uhlí se zároveň snížil ze 7 % na 3 %.

Po zavedení embarga na dodávky uhlí do EU, které vstoupilo v platnost v srpnu 2022, začali ruští těžaři uhlí aktivně hledat nové exportní destinace. V podstatě byly dodávky přesměrovány do Číny a Indie.

V letošním roce vývoz klesá kvůli klesající ziskovosti: Ekonomika dodávek do zahraničí se výrazně zhoršila na pozadí vývozních cen a zvýšení nákladů na dopravu, uvedli zástupci průmyslu pro Vědomosti. Potíže jsou také s přepravou uhlí a bankovními transakcemi.

Na pozadí problémů s vývozem ruské uhelné společnosti snižují produkci - v červenci podle Rosstatu klesla meziročně o 6,7 % a její celkový objem - 31,5 milionu tun - byl nejnižší od pandemie koronaviru v roce 2020. Ve srovnání s maximy vykázanými v prosinci 2022 přišly uhelné společnosti o přibližně 12 milionů tun měsíční produkce, tedy o 27 %.

Ruský uhelný průmysl vstupuje do nejvážnější krize za posledních 30 let, uvedl již dříve Maxim Ivanov, nezávislý odborník v oblasti energetiky.

