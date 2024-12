Asad tvrdí, že chtěl pokračovat v boji, když syrský režim padl, ale Rusové ho evakuovali

16. 12. 2024

čas čtení 6 minut





Syrský diktátor v prvních výrocích od svržení svého režimu povstaleckou ofenzivou sděluje, že 8. prosince večer opustil zemi



Asad tvrdí, že si přál pokračovat v boji



Asad v prohlášení na své facebookové stránce rovněž uvedl, že měl v plánu pokračovat v boji, ale Rusové ho evakuovali.



Podle agentury TASS uvedl, že „v žádném okamžiku během událostí, které se odehrály v Sýrii“, neuvažoval o odchodu ze země.



Asad tvrdí, že odchod ze Sýrie „nebyl plánován ani k němu nedošlo v posledních hodinách bojů



K Asadovu prohlášení zveřejněnému na jeho kanálu Telegram se dozvídáme další podrobnosti:



„Můj odchod ze Sýrie nebyl ani plánován, ani k němu nedošlo v posledních hodinách bojů,“ stálo v něm.



„Moskva požádala ... o okamžitou evakuaci do Ruska v neděli 8. prosince večer“ poté, co se počátkem dne přesunul do Latákíje.



V prohlášení se dále uvádí:



"V žádném okamžiku během těchto událostí jsem neuvažoval o odstoupení nebo hledání útočiště, ani takový návrh nebyl učiněn žádnou osobou nebo stranou.



Když stát padne do rukou terorismu a ztratí se možnost smysluplně přispět, jakákoli pozice ztrácí smysl."





Asad v prohlášení na své facebookové stránce rovněž uvedl, že měl v plánu pokračovat v boji, ale Rusové ho evakuovali.Podle agentury TASS uvedl, že „v žádném okamžiku během událostí, které se odehrály v Sýrii“, neuvažoval o odchodu ze země.Asad tvrdí, že odchod ze Sýrie „nebyl plánován ani k němu nedošlo v posledních hodinách bojůK Asadovu prohlášení zveřejněnému na jeho kanálu Telegram se dozvídáme další podrobnosti:„Můj odchod ze Sýrie nebyl ani plánován, ani k němu nedošlo v posledních hodinách bojů,“ stálo v něm.„Moskva požádala ... o okamžitou evakuaci do Ruska v neděli 8. prosince večer“ poté, co se počátkem dne přesunul do Latákíje.V prohlášení se dále uvádí:"V žádném okamžiku během těchto událostí jsem neuvažoval o odstoupení nebo hledání útočiště, ani takový návrh nebyl učiněn žádnou osobou nebo stranou.Když stát padne do rukou terorismu a ztratí se možnost smysluplně přispět, jakákoli pozice ztrácí smysl."



Šéf ruského Čečenska Ramzan Kadyrov v pondělí navrhl vyřadit syrskou organizaci Haját Tahrír aš-Šám z ruského seznamu „teroristických organizací“.



Kadyrov to navrhl na svém oficiálním kanálu Telegram a uvedl, že Rusko a Sýrie by po odstranění tohoto označení měly zorganizovat kontaktní skupiny, které by navázaly dvoustranné vztahy.





Ministři zahraničí Spojených států, Spojeného království, Francie, Německa a Itálie budou v úterý jednat o vývoji v Sýrii, uvedl italský ministr Antonio Tajani.



„Doufáme, že první pozitivní signály se promění v konkrétní pozitivní signály,“ řekl ministr zahraničí Tajani na konferenci diplomatů na italském ministerstvu zahraničí.



Virtuální setkání se koná v době, kdy Západ postupuje směrem k povstalecké skupině Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která je po svržení prezidenta Bašára Asada ve vedení země.



Vyslanec EU pro Sýrii zamířil v pondělí na jednání do Damašku poté, co Spojené státy a Británie uvedly, že navázaly kontakt s novými orgány v syrském hlavním městě.



Itálie, která v roce 2024 předsedá skupině bohatých zemí G7, počátkem tohoto roku poprvé po více než deseti letech jmenovala velvyslance v Damašku.



Tým tureckých záchranářů zahájil v pondělí hloubkové pátrání v nechvalně proslulé syrské věznici Sednaya, řekl agentuře AFP mluvčí turecké agentury pro řešení katastrof AFAD.



Věznice, která se nachází severně od Damašku a je místními označována jako „lidská jatka“, se stala symbolem porušování práv Asadovým režimem, zejména od vypuknutí syrské občanské války v roce 2011.



Vězně držené uvnitř komplexu osvobodili počátkem minulého týdne povstalci, kteří 8. prosince svrhli Bašára Asada.



AFAD uvedla, že vyslala tým téměř 80 lidí, aby provedl pátrací a záchrannou operaci.



Předpokládá se, že komplex klesá o několik pater pod zem, což vyvolává podezření, že v dosud neobjevených skrytých celách mohou být drženi další vězni.



Asociace vězňů a pohřešovaných osob ve věznici Sednaja (ADMSP) se však domnívá, že tyto zvěsti jsou nepodložené.



AFAD uvedla, že tým bude pracovat s „moderními pátracími a záchrannými zařízeními“, informovala státní tisková agentura Anadolu.



ADMSP uvedla, že povstalci osvobodili více než 4 000 vězňů z věznice Sednaja.



Organizace, která sídlí v jižním Turecku, se domnívá, že v letech 2011-2018 zde zemřelo více než 30 000 vězňů v důsledku poprav, mučení, hladovění nebo nedostatku lékařské péče.



Syrská demokratická rada varovala, že přehradě Tišrén na řece Eufrat v severní Sýrii „vážně hrozí zhroucení“, a vyzvala k okamžitému zastavení „ostřelování ze strany Turecka a Syrské národní armády“.



Zozan Alosh, mluvčí Syrské demokratické rady, uvedl: „Zřícení přehrady Tišrén by mělo pro region strašlivé následky a je třeba mu zabránit. Miliony lidí by zůstaly bez elektřiny a vody a při následných záplavách by byly zničeny i domy. Turecko a Syrská národní armáda musí okamžitě zastavit ostřelování místa a umožnit ženistům urychleně odstranit škody.



Německo vyzývá Izrael, aby „upustil“ od plánu na výstavbu dalších osad na Golanských výšinách



Německo vyzvalo Izrael, aby „upustil“ od plánu zdvojnásobit počet obyvatel žijících na okupovaných a anektovaných Golanských výšinách na jihozápadním okraji Sýrie.



Mluvčí ministerstva zahraničí Christian Wagner v pondělí uvedl :



Podle mezinárodního práva je naprosto jasné, že tato oblast kontrolovaná Izraelem patří Sýrii a Izrael je tedy okupační mocností.



Wagner dodal, že Berlín proto vyzval svého spojence Izrael, aby „upustil od tohoto plánu“, který v neděli oznámila izraelská vláda.



Dodal:



V této fázi politických otřesů v Sýrii je naprosto zásadní, aby všichni aktéři v regionu brali v úvahu územní celistvost Sýrie a nezpochybňovali ji.



V projevu na pravidelné tiskové konferenci dodal, že situace je „složitá“ a že Izrael má zájem na tom, aby se zbraně Asadova režimu „nedostaly do nesprávných rukou“.



Zdůraznil však, že Německo „nyní vyzývá všechny aktéry v regionu ke zdrženlivosti“ a že válkou zničená „Sýrie je již příliš dlouho hříčkou cizích mocností“.





Syrský přístav Latákíja funguje normálně a lodě vykládají náklad, řekl agentuře Reuters představitel přístavu Hassan Jablawi.





Syrští Kurdové, kteří vedou poloautonomní správu na severovýchodě země, v pondělí vyzvali k ukončení všech bojů v zemi a podali ruku novým úřadům v Damašku, píše agentura Reuters.





V prohlášení na tiskové konferenci v Rakce kurdská správa vyzvala k „zastavení vojenských operací na celém syrském území s cílem zahájit konstruktivní a komplexní národní dialog“, a to více než týden poté, co islamisty vedení povstalci svrhli vládu Bašára Asada.







Zdroj v angličtině ZDE

0