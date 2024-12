Státní duma navrhla zavést v celém Rusku potravinové lístky

18. 12. 2024

Šéf výboru Státní dumy pro finanční trh Anatolij Aksakov podpořil myšlenku zavedení potravinových lístků, jako v SSSR. Dříve taková opatření oznámil gubernátor Kaliningradské oblasti Alexej Besprozvannych. Podle Aksakova "má tato iniciativa solidní základ" a měla by být rozšířena na celé Rusko: Tímto způsobem budou "lidé v nouzi" "za všech okolností vědět, že jim je poskytnuto přiměřené minimum produktů a zboží, které jsou nezbytné pro život". Šéf výboru Státní dumy pro finanční trh Anatolij Aksakov podpořil myšlenku zavedení potravinových lístků, jako v SSSR. Dříve taková opatření oznámil gubernátor Kaliningradské oblasti Alexej Besprozvannych. Podle Aksakova "má tato iniciativa solidní základ" a měla by být rozšířena na celé Rusko: Tímto způsobem budou "lidé v nouzi" "za všech okolností vědět, že jim je poskytnuto přiměřené minimum produktů a zboží, které jsou nezbytné pro život".

"Taková praxe by byla užitečná pro podporu sociálně zranitelných kategorií obyvatel," řekl náměstek Abzatzu s tím, že stát by mohl vyplácet dotace krajům a dodavatelům potravin, čímž by kompenzoval "alespoň část nákladů" na takovou pomoc. Aksakov zároveň neupřesnil, jaký by mohl být měsíční limit na takovém kupónu.

Besprozvannych uvedl, že potravinové karty v regionu začnou fungovat od roku 2025. V první řadě budou rozděleny důchodcům s příjmem nižším než je životní minimum. Seznam příjemců bude také pravděpodobně zahrnovat velké rodiny a další "zranitelné kategorie občanů". Podle Ministerstva hospodářského rozvoje dosáhla k 9. prosinci meziroční inflace v Rusku 9,2 %, což je nejvyšší úroveň od února 2023. Alternativní metriky však ukazují čísla výrazně vyšší. Podle Romira, který odhaduje růst cen reálných nákupů a kontrol ruských domácností, jen v lednu až září letošního roku činila inflace zboží každodenní potřeby 13,7 %. Obzvláště silně vzrostly ceny potravin. Například od začátku roku se ceny brambor zvýšily již o 85 %. Cibule zdražila o 40 %, zelí o 34 %, mléko, zakysaná smetana a jablka o 17 %. Růst cen másla, rekordní od roku 2007, zrychlil na 33 %, u jehněčího masa až na 22 %, u chleba přesáhl 13 %.

Již dříve se v řadě ruských regionů úřady pokusily zavést potravinové lístky. V roce 2023 byly ve městech amurského regionu, jako je Svobodnyj a Ciolkovskij, vydávány karty s limitem 2 000 rublů na osobu za předpokladu, že výše příjmu je pod existenčním minimem. V roce 2023 byl v Jamalsko-něneckém autonomním okruhu zahájen experiment s elektronickými potravinovými certifikáty. A nedávno byly na Kamčatce zavedeny rybí karty.

Odborníci poznamenávají, že aby se z této praxe stal federální program, je nutné stanovit přesný počet lidí s nízkými příjmy a vypočítat, kolik peněz z rozpočtu bude potřeba na jejich podporu. To musí být provedeno férově, protože oficiální údaje ne vždy odrážejí realitu, řekla investiční poradkyně Julia Kuzněcovová. "Rosstat naznačuje, že počet chudých Rusů se snížil. V Rusku však žije 11,8 milionu lidí s příjmy pod existenčním minimem, což je ve třetím čtvrtletí roku 2024 15 679 rublů měsíčně. To je poměrně velké číslo," uvedla v komentáři pro Moskovskij komsomolec.

Podle Dmitrije Janina, předsedy představenstva Mezinárodní konfederace spotřebitelských společností (KonfOP), by návrat potravinových lístků mohl pomoci 18 milionům Rusů, kteří žijí v chudobě. Věří, že program by byl úspěšný, kdyby každý takový člověk dostával 3 000 rublů měsíčně na nákup potravin a tyto peníze by mohly být utraceny pouze za jídlo. Roční státní výdaje na tyto účely odhadl na 720 miliard rublů, což je "pro rozpočet proveditelné".

Z pohledu zakladatele společnosti OFFLINE Nikity Sennikova by sada nezbytná pro život měla zahrnovat chléb, mléko, obiloviny, maso, ryby, olej, zeleninu, ovoce a také dětskou výživu, pokud mluvíme o rodinách s dítětem. Odhadl náklady na takový potravinový koš na osobu na 5 000-6 000 rublů měsíčně. Aby tedy stát zajistil 15-20 milionů lidí, bude muset utratit od 900 miliard do 1,2 bilionu rublů ročně, a to je již "působivá částka", zdůraznil expert.

Zdroj v ruštině (v kanálu Telegram): ZDE

