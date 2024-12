Výhled Wall Street na rok 2025

17. 12. 2024 / Timur Barotov

čas čtení 6 minut

Již tradičně se největší a nejprestižnější investiční banky v USA a finanční výzkumné instituce dělí o své odhady ohledně toho co čekat od amerických akciových trhů a ekonomiky v příštím roce. V průměru se očekává růst indexu S&P 500 přibližně o 10 %, což odpovídá historickému průměru. Po dvou letech nadprůměrných zisků tedy očekává většina stratégů průměrný rok 2025. Cílové hodnoty indexu na konci roku 2025 se pohybují v rozpětí od 6 400 do 7 000 bodů. To znamená výnosy mezi asi +5 % a +15 %. Je to užší rozmezí, než co jsme viděli v předešlých letech (nyní panuje větší shoda), přičemž mnohé odhady se shlukují v intervalu 8-10% výnosu. Banky jsou tedy většinou optimistické a současné růstové prostředí má pokračovat s náznaky zesilujících protivětrů.