Human Rights Watch: Přehled roku

20. 12. 2024

Klimatická krize: Další rok, další celkové selhání vedoucích představitelů při řešení jediného problému, který má dopad na každého člověka žijícího dnes a na všechny, kteří přijdou po nás. Konference OSN o klimatu - COP29, která se konala v autoritářském petrolejářském Ázerbájdžánu - byla propadákem. Také EU vyzvala k odložení nařízení zaměřeného na boj proti odlesňování, které je po spalování fosilních paliv druhým největším zdrojem emisí skleníkových plynů způsobujících klimatickou krizi. To vše v době, kdy globální teploty stále stoupají...



Gaza/Izrael: U příležitosti ročního výročí útoků palestinských ozbrojených skupin vedených Hamásem ze 7. října jsem se pokusil napsat něco vyváženého, co by se zabývalo jak těmito zvěrstvy, tak i zvěrstvy Izraele v reakci na ně v průběhu následujících 12 měsíců. Přečtěte si to a posuďte sami, zda se mi to podařilo vyvážit. (více o Gaze/Izraeli níže)



Haiti: V průběhu roku jsme se mnohokrát zabývali zhroucením pořádku v zemi, kde zločinecké gangy upevňovaly a rozšiřovaly svou moc prostřednictvím strašlivého násilí, včetně sexuálního násilí. Hlad tlačí některé děti do náruče gangů. Situace vyžaduje plnohodnotnou misi OSN.



Mezinárodní spravedlnost: Pro ty, kteří usilují o spravedlnost za nejzávažnější zločiny lidstva na celém světě, to byl smíšený rok. Na jedné straně pokročilo důležité stíhání u Mezinárodního trestního soudu (ICC). Na druhé straně čelil ICC snahám o zmaření spravedlnosti, a to jak ze strany nečlenů ICC, jako jsou USA a Rusko, tak ze strany členů, jako je Francie. Hrozí, že se tento problém v roce 2025 ještě zhorší.



Myanmar: V ozbrojeném konfliktu mezi vojenskými silami junty a etnickou ozbrojenou skupinou Arakanská armáda se obě strany dopouštějí zvěrstev. Patří mezi ně masové zabíjení, žhářství a nucený nábor Rohingů. Někteří lidé, kteří se snaží uprchnout, byli na hranicích zablokováni Bangladéšem.



Rusko: Kromě zvěrstev na Ukrajině (viz níže) Kreml utahuje autoritářskou smyčku kolem krku Rusů doma. V tomto zpravodaji jsme se mimo jiné věnovali smrti opozičního předáka Alexeje Navalného ve vězení, vlně represivních zákonů a opatření a ruským represím vůči bezdětným,



Saúdská Arábie: S blížícím se koncem roku světová fotbalová organizace FIFA vybrala tuto zemi jako pořadatele mistrovství světa ve fotbale mužů v roce 2034, a to navzdory otřesnému stavu lidských práv v Saúdské Arábii. To v podstatě zaručuje, že o tomto porušování budeme v příštím desetiletí hodně psát - zejména o závažném zneužívání práce migrantů. Protože kdo myslíte, že postaví všechny ty nové stadiony a podobně?



Súdán: Pokud ne největší konfliktem vyvolaná krize na světě, pak určitě ta, které se dostává nejméně mezinárodní pozornosti v porovnání s rozsahem a závažností jejích zvěrstev. Zločiny, které jsme vyšetřovali, zahrnují rabování a žhářství; útoky na kritickou civilní infrastrukturu, jako jsou nemocnice a trhy; srovnávání celých čtvrtí se zemí; etnické čistky v oblasti Dárfúru; znásilňování a sexuální otroctví. Více než 11 milionů lidí bylo vyhnáno ze svých domovů uvnitř země a více než 1,2 milionu dalších uprchlo do sousedních zemí. Až na několik výjimek mezinárodní společenství v Súdánu vážně selhalo a miliony nevinných civilistů na to doplácejí.



Sýrie: Sýrie: Rychlé zhroucení brutálního Asadova režimu je možná nejlepší dobrou zprávou roku 2024. Ano, píši to v široce nadějném okamžiku poloviny prosince 2024 - zpustošenou zemi nepochybně čeká mnoho výzev. Ale Asadova mučírna byla alespoň vyprázdněna. Nyní je třeba, aby za zločiny bývalého režimu nastala spravedlnost.



Ukrajina: Ruská invaze plná zvěrstev do sousední země pokračuje a mezinárodní uprchlík před spravedlností Putin - hledaný za masové únosy dětí na Ukrajině - se Haagu nepřiblížil. Seznam ruských zvěrstev na Ukrajině je dlouhý. Nesčetné ukrajinské oběti si zaslouží spravedlnost.



Spojené státy: Spojené státy: V zahraniční politice USA panují smrtelné obavy, například pokračující schvalování prodeje zbraní Izraeli, a to navzdory zvěrstvům izraelské armády v Gaze a Libanonu. Na domácí scéně země selhává v řešení problémů v oblasti lidských práv, včetně "rakovinové uličky “, rostoucí cenzury, omezování reprodukčních práv a ohrožení demokracie . A jak se blíží druhé Trumpovo prezidentství, USA ani neuklidily porušování práv z toho prvního. Psal jsem také o tom, jak mnozí Američané zapomínají na vlastní rodinnou historii.



To jsou samozřejmě jen některé z příběhů, kterým jsme se v Daily Brief věnovali v roce 2024. Věnovali jsme se také např:



Ne vždy jsem psal o jedné zemi. Někdy jsem se od konkrétních případů odpoutal a zkoumal například roli faktů při ukončování zvěrstev, jak politici a média kladou špatné otázky ohledně azylu a jak přemýšlet o hlasování z hlediska lidských práv.



Daily Brief si také občas oddechl od vážnějších problémů. Jedno vydání Daily Brief jsem dělal z tramvajové zastávky. Nabídl jsem několik rad, jak a kdy blokovat lidi na sociálních sítích. Jindy jsem se zabýval tím, jak získat práci v oblasti lidských práv.



