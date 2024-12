Brutálně pokračující izraelské vraždění: Sedm dětí z jedné rodiny mezi desítkami zabitých při izraelských útocích v Gaze

21. 12. 2024

čas čtení 4 minuty

Pozn. JČ: Byl jsem šokován pokryteckými prohlášeními českých poliitků, vyjadřujících politování nad pútokem v Magdeburku, Tito selektivní humanisté a pokrytci samozřejmě trvalým vyvražďováním palestinských dětí Izraelem šokováni nejsou. Naopak hlasují v OSN často jako jediná země EU pro pokračování tohoto vyvražďování



* * *



Desetičlenná rodina byla zabita ve svém domě v Džabalíji na severu Gazy, která je již několik měsíců v izraelském obležení.

Izraelské nálety zabily v pátek v pásmu Gazy nejméně 25 Palestinců, jak uvedli zdravotníci, včetně sedmi dětí z jedné rodiny. Izrael pokračuje v bombardování již tak zdevastovaného území.



Nejméně osm lidí bylo zabito při úderu na byt v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální části Gazy. Na snímcích zaslaných zpravodajskými stanicemi byly mezi mrtvými a zraněnými, kteří byli převezeni do nemocnice mučedníků al-Aksá, vidět i děti. Mezitím byla ve městě D6abalia na severu Gazy zabita desetičlenná rodina, včetně sedmi sourozenců.







„Je tu 10 mrtv7ch ... všichni se stali terčem leteckého útoku na jejich dům v Džabalíji al-Nazla, jihozápadně od Džabalíje. Všichni mrtv9 jsou z jedné rodiny, včetně sedmi dětí, nejstaršímu je šest let,“ řekl agentuře AFP mluvčí agentury civilní obrany Mahmud Bassal.



Izraelská armáda agentuře AFP sdělila, že zasáhla „několik teroristů, kteří působili ve vojenské struktuře patřící teroristické organizaci Hamas a představovali hrozbu pro jednotky IDF operující v oblasti“.



„IDF pokračují v přesných operacích proti teroristickým organizacím v pásmu Gazy v souladu s mezinárodním právem, včetně přijímání opatření ke zmírnění škod nezúčastněným civilistům.“



Podrobnosti obou útoků nebylo možné nezávisle ověřit, protože Izrael zahraniční novináře do Gazy nepouští. Izrael při svém útoku na okupované území zabil více než 45 000 Palestinců, většinou žen a dětí. Další tisíce lidí jsou pohřbeny pod troskami a více než 100 000 jich bylo zraněno.



Izrael na začátku října zavedl úplné obléhání severní části Gazy, jehož cílem je podle jeho slov zabránit Hamásu, aby se tam přeskupil, ale podle kritiků jde o záměrný pokus vyprázdnit tuto oblast od palestinského obyvatelstva.



Začátkem tohoto měsíce obvinila Amnesty International Izrael z páchání genocidy a uvedla, že „bezostyšně, nepřetržitě a zcela beztrestně ... rozpoutal peklo“ na 2,3 milionu obyvatel pásma. Tento týden jej z páchání genocidy obvinila také organizace Human Rights Watch, která omezila dodávky vody na úroveň nižší, než je minimální potřeba.



Izrael obvinění, že se v Gaze dopustil genocidy nebo zločinů proti lidskosti, odmítl. Premiér země Benjamin Netanjahu je označil za „nepravdivá a pobuřující“.



Zprostředkovatelům se po více než roce konfliktu dosud nepodařilo dosáhnout příměří mezi Izraelem a islamistickou skupinou Hamas.



Zdroje blízké jednání ve čtvrtek agentuře Reuters sdělily, že Katar a Egypt dokázaly vyřešit některé neshody mezi válčícími stranami, ale sporné body zůstávají.



V sobotu brzy ráno utrpělo v Izraeli 14 lidí lehká zranění poté, co armáda oznámila, že se jí nepodařilo zachytit raketu z Jemenu.



Záchranáři ošetřovali 14 lidí s lehkými zraněními způsobenými střepinami a někteří byli převezeni do nemocnice, uvedla záchranná služba ve svém prohlášení. Izraelská policie oznámila, že obdržela hlášení o spadlé raketě ve městě v oblasti Tel Avivu.



Íránem podporovaná skupina Húsíů v Jemenu opakovaně vypálila bezpilotní letadla a rakety směrem k Izraeli, což popisuje jako projev solidarity s Palestinci v Gaze.





Ve čtvrtek Izrael zabil nejméně devět lidí, když podnikl údery na přístavy a energetickou infrastrukturu v částech Jemenu ovládaných Húsíi.







Zdroj v angličtině ZDE

0