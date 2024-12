Musk: Agent chaosu podněcující ruskou válku proti demokracii

23. 12. 2024

Poté, co v Kongresu vykolejil návrh zákona [o rozpočtu], což by mohlo vést k uzavření vlády, vstoupil nově zvolený prezident Elon Musk do německé politiky tím, že před kritickými předčasnými volbami podpořil krajně pravicovou Alternativu pro Německo (AfD). Jeho příspěvek na X "Pouze AfD může zachránit Německo" vyvolal v Německu pobouření, protože Musk pokračuje ve svém úsilí podporovat ruské krajně pravicové projekty v USA a Evropě, píše Olga Lautman.

Je zajímavé, že The Guardian nedávno uvedl, že během americké volební noci se skupina krajně pravicových německých nacionalistů, včetně kandidáta AfD Philippa-Anderse Raua, setkala s Trumpem v Mar-a-Lago. Jejich setkání, které z velké části uniklo pozornosti médií, podtrhuje Trumpovy vazby na evropské krajně pravicové frakce, z nichž většina je financována a podporována Ruskem.

AfD, klasifikovaná německou vnitřní rozvědkou jako podezřelá extremistická skupina, by měla v únorových volbách získat 19 % hlasů. Muskova podpora a nedávné kroky vyvolaly obavy z jeho rostoucího vlivu v Evropě, včetně rozhovorů s Nigelem Faragem o potenciálním daru ve výši 127 milionů dolarů Farageově proruské straně Reformní Spojené království.

Muskovo vměšování přesahuje tweety, s tajnůstkářskými vazbami a telefonáty s Putinem a plnou kontrolou nad Trumpem, když se ujímá role úřadujícího nově zvoleného prezidenta. Tím, že zesiluje nacionalistické agendy, demontuje demokratické normy a spojuje se s autoritářskými osobnostmi, Muskovy kroky odrážejí ruský scénář pro destabilizaci západních demokracií a prosazování vlastních geopolitických cílů.

Musk, Putin a působení jako agent Kremlu

Muskova podpora AfD nemůže být vnímána izolovaně, ale spíše jako součást širšího vzorce chování v souladu s ruskými zájmy. Před několika měsíci se objevily zprávy o tajných hovorech mezi Muskem a Vladimirem Putinem, během nichž miliardář údajně diskutoval o řadě témat, od ruské genocidní války na Ukrajině – v níž Musk veřejně stranil Rusku – až po osobní záležitosti a širší geopolitiku.

Tato komunikace spolu s Muskovým rozhodnutím za poslední 2 roky omezit funkčnost Starlinku pro ukrajinské síly nadále vyvolává alarmující obavy ohledně jeho role při prosazování cílů Moskvy. Nedávné zprávy také naznačují, že technologie Starlink byla použita v ruských dronech odpovědných za zabití Ukrajinců. Musk není pouhým přihlížejícím, ale aktivním vlivovým agentem, který využívá svého nesmírného bohatství a zdrojů k podkopávání jednoty Západu a destabilizaci demokratických institucí. Jeho přístup k americkým bezpečnostním prověrkám a četným vládním zakázkám jen prohlubuje závažnost jeho činů, protože využívá svého postavení k oslabování samotných systémů, které podporují demokracii. To není nic menšího než šílenství.

Ve Spojených státech Musk představil plány na zrušení federálních agentur a slíbil, že propustí desítky zaměstnanců v kritických institucích, jako je FBI, CIA a ministerstvo spravedlnosti. Jeho agenda je také v souladu s dlouhodobými cíli Kremlu oslabit americký zpravodajský a bezpečnostní aparát, protože provozuje dezinformační a destabilizační taktiky určené k erozi důvěry ve veřejné instituce.

AfD: Vazby na Kreml a nacionalistická agenda

Muskova podpora AfD, strany pečlivě sledované kvůli svým vazbám na Moskvu, dále upevňuje jeho spojení s cíli Kremlu. AfD je vyšetřována kvůli svým zdokumentovaným vazbám na lobbisty a manipulátory napojené na ruské zpravodajské služby, včetně bývalých členů, kteří mají úzké vztahy s Moskvou. Rusko aktivně poskytovalo finanční podporu a provádělo strategické vlivové operace zaměřené na prosazování svých zájmů v Německu a v celé Evropě. AfD byla také hlasitým zastáncem zrušení sankcí proti Rusku a postavila se proti německé vojenské pomoci Ukrajině, čímž se dále připojila k politice Kremlu.

Podporou AfD Musk nejen legitimizuje stranu, na které má Kreml vlastní zájmy, ale také povzbuzuje její rozdělující nacionalistickou agendu, která se snaží rozbít evropskou jednotu. Vazby AfD na neonacistické živly a její příklon ke krajně pravicovému extremismu tuto hrozbu dále zhoršují, protože aktivně podkopává demokratické hodnoty a propaguje xenofobii, nacionalismus a protievropské nálady. V loňském roce navíc politička AfD, členka ruského původu Olga Petersen, nechvalně známá svými proruskými postoji, uprchla do Ruska poté, co čelila vyšetřování, přičemž zprávy naznačují, že by mohla být obviněna. Svého postavení využila k veřejné výzvě k posílení vazeb mezi Německem a Ruskem a v červenci 2023 vystoupila v ruské státní televizi, aby vyjádřila podporu Putinově politice.

Německo se stalo ústředním bodem ruské taktiky hybridní války, kdy se Moskva pokouší využít krajně pravicová hnutí, jako je AfD, k oslabení soudržnosti EU a zasévání rozkolu v NATO. Muskova intervence na podporu AfD tyto snahy zesiluje a znovu zdůrazňuje jeho účast na širších strategických cílech Ruska, protože Rusko stupňuje svou agresi proti Západu.

Širší strategie narušování

Muskova podpora krajně pravicových hnutí sahá i mimo Německo. Nedávno podpořil Reform UK Nigela Farage. Jeho ideologická a finanční podpora těchto vůdců je součástí širší strategie, jejímž cílem je zpochybnit západní instituce, oslabit jednotu NATO a Evropské unie a posílit nacionalistické agendy. Muskovo vlastnictví X z něj udělalo klíčový nástroj pro podporu krajně pravicových narativů, dezinformací a antidemokratické rétoriky. Pod Muskovým vedením se X stále více stává platformou pro ruské dezinformace a propagandu, aktivně zasahuje do voleb a posiluje rozdělující a antidemokratické narativy.

Muskův rostoucí vliv v USA je stále více alarmující, protože pracuje na upevnění své pozice v americkém politickém systému. Jeho snahy podkopat kritické národní bezpečnostní agentury jsou obzvláště znepokojivé vzhledem k jeho přístupu k americkým vládním zakázkám a bezpečnostním prověrkám. Tím, že Musk používá strategii chaosu, zdá se, že z jeho akcí těží především jeden klíčový hráč: Rusko. Moskva může těžit z eroze západních demokratických institucí a globálního vzestupu krajní pravice.

Vzhledem k Muskově rostoucí moci a roli ruského prostředníka musí demokraté naléhavě vyšetřit jeho vazby na Moskvu, jeho přístup k americkým vládním zakázkám a jeho bezpečnostní prověrku.

Zdroj v angličtině: ZDE

