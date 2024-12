Média po zjištění, že podezřelý z terorismu v Německu je sionista, jsou hluboce zmatená

21. 12. 2024

čas čtení 3 minuty

(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle děsivě blízko faktům...)





Když se takto chovají sionisté v Gaze, podporujeme je...



V události, která byla stejně zmatená jako děsivá, spáchal v Německu teroristický čin sionista. Mainstreamoví novináři tuto brutalitu rychle odsoudili, protože jsme předpokládali, že podezřelý je islamista, ale teď, když známe pravdu, už o tom nechceme mluvit. Je to proto, že netušíme, zda máme tohoto muže podpořit, nebo odsoudit. Je něco jako náš Luigi Mangione...





Když se to dozvěděla jedna novinářka (ne já), zakňourala: „Jééé... sionismus?“ a bojácně se rozhlédla, jestli se někdo nepřidá, ale kolegové ji umlčeli. Bylo to... trapné. Nyní s napětím očekáváme, zda se Německo omluví za to, že se stalo obětí jedné z každohodinových masových vražd sionismu. Kurva, tohle je matoucí...



Obvykle sionismus obléká své teroristy do uniforem IDF a ti zabíjejí jen Araby, které nepovažujeme za lidi. Najednou se nám připomíná, že to není tak dávno, co jsme viděli Němce jako dnes Araby. Ještě horší je, když si uvědomíme, že podezřelý je Arab, ale miluje Izrael, takže to z něj dělá jednoho z našich?



Věci se ještě více zamotají, když si uvědomíte, že se nyní přátelíme s al-Káidou a USA nyni zrušily odměnu 10 milionů dolarů na al-Goláního hlavu. Bidenova administrativa dokonce poskytla 10 milionů dolarů HTS! Není jasné, zda si al-Golání nárokoval odměnu za své nalezení, ale je skvělé vidět, že se teď všichni přátelí. Politika je o kompromisech... s těmi nejhoršími možnými lidmi.



Doufejme, že Německo přestane ztrapňovat Izrael a všichni se usmíří, protože ten zmatek postihuje naše oblíbené velké technologické oligarchy, zejména Elona Muska.



Pokud vím, Elon odstranil jméno podezřelého z terorismu ze seznamu trendů na Twitteru. Čeká na pokyny z Izraele poté, co zjistil, že podezřelý je Elonovým velkým fanouškem a sdílí jeho lásku ke straně AfD - Alternative for Deutschland. To je německá obdoba britské ultrapravicové strany Reform UK.



Chápu, že podezřelý zbožňuje Geerta Wilderse a sdílí umírněné názory našich vládců, například ty protiimigrační, stejně jako nekonfliktní podporu izraelské expanze do Sýrie. Je o něm známo, že je velkým zastáncem projektu Velkého Izraele. Nejsme snad všichni?



Slibným obratem je, že tento terorista zapůsobil na Bidenovu administrativu natolik, že mu v tichosti posílá zásilku zbraní, ačkoli uznává, že „zabil příliš mnoho lidí“. Biden sice stanovil červenou linii, že v Německu už nebude docházet k masovým vraždám, ale pokud podezřelý bude pokračovat ve srovnávání Berlína se zemí, USA ho pravděpodobně ještě podpoří.



Premiér Starmer připustil, že terorista „možná porušil zákon“, ale zopakoval, že ten člověk má „oprávněné obavy“. Proto mu britská vláda prodej zbraní nepozastaví. Na otázku, proč vyzbrojujeme teroristu, premiér vysvětlil, že „má právo se bránit“. Na otázku, zda britské letectvo provádělo sledovací lety pro teroristu, odmítl odpovědět s odkazem na „národní bezpečnost“.



Vzrušující je, že Starmer by prý podezřelého rád zaměstnal jako vládního poradce, až se celá věc přežene. Proč ne? Do Sněmovny lordů jsme už dosadili příznivce sionistického terorismu, i tenhle by se tam hodil.

