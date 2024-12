Rusko se snaží bagatelizovat spekulace o sestřelení letadla Azerbaijan Airlines

26. 12. 2024

Kazachstán rovněž zdůrazňuje, že příčina zůstává neznámá poté, co se vyskytly indicie, že smrtelnou nehodu způsobila palba ruské protivzdušné obrany



Rusko a Kazachstán se snaží zmírnit spekulace o příčině havárie letadla společnosti Azerbaijan Airlines a Kreml vyzývá občany, aby vyčkali na výsledky vyšetřování.



Ukrajinský představitel národní bezpečnosti prohlásil, že havárii, při níž na Štědrý den zahynulo 38 lidí, způsobila palba ruské protivzdušné obrany.



Letadlo, které letělo z ázerbájdžánského hlavního města Baku do ruského města Groznyj v Čečensku, spadlo na pole poblíž Aktau v Kazachstánu poté, co se odklonilo stovky kilometrů od plánované trasy. Dvacet devět lidí přežilo.



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek uvedl, že vyšetřování příčin havárie probíhá, a dodal, že by bylo nesprávné spekulovat před ukončením vyšetřování.



Předseda kazašského senátu ve čtvrtek rovněž zdůraznil, že příčina zůstává neznámá. „Žádná z těchto zemí - ani Ázerbájdžán, ani Rusko, ani Kazachstán - nemá zájem na utajování informací. Veškeré informace budou zpřístupněny veřejnosti,“ řekl Ašimbajev Maulen.



Jejich výroky přišly poté, co Andrij Kovalenko, vedoucí Centra pro boj s dezinformacemi ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany, ve středu napsal na Twitteru: „Dnes ráno bylo letadlo Embraer 190 ázerbájdžánské letecké společnosti, letící z Baku do Grozného, sestřeleno ruským systémem protivzdušné obrany. Citoval videozáznam z vnitřku letadla, na němž jsou vidět „prostřelené záchranné vesty“.



V ruských médiích se mezitím objevily spekulace, že letadlo mohla sestřelit ruská protivzdušná obrana, která si ho spletla s ukrajinským dronem.



Kanál Fighterbomber Telegram, který pravděpodobně provozuje Ilja Tumanov, kapitán ruské armády, zveřejnil klip, který podle všeho ukazuje díry v troskách letadla, což podle některých názorů připomíná poškození způsobené ostřelováním nebo výbuchem se střepinami.



Kanál Fighterbomber uvedl, že je nepravděpodobné, že by díry byly způsobeny nárazem ptáka.



Kazašský letecký expert Serik Muchtybajev řekl zpravodajskému serveru Orda, že náraz ptáka, který by způsobil pád letadla, je „téměř nemožný“ vzhledem k výšce, ve které letadlo letělo, když se setkalo s potížemi. Za pravděpodobnou příčinu označil vnější náraz.



Údaje o sledování letu ze serveru Flightradar24.com ukázaly, že letadlo při přiblížení k letišti v Aktau udělalo něco, co vypadalo jako osmička, přičemž výška letadla se v posledních minutách letu před nárazem do země značně měnila.



FlightRadar24 na internetu uvedl, že letadlo čelilo „silnému rušení GPS“, které „způsobilo, že letadlo vysílalo špatné údaje ADS-B“, což jsou informace, které umožňují webovým stránkám pro sledování letů sledovat letadla za letu. Rusko bylo v minulosti obviňováno z rušení vysílání GPS v širším regionu.



Rusko již dříve použilo rušící technologii na obranu proti útokům bezpilotních letadel a některé zprávy naznačují, že Čečensko se stalo terčem takového útoku krátce před havárií.



Ve středu ráno napsal Chamzat Kadyrov, místní bezpečnostní činitel a synovec čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, na Instagramu, že „všechny drony byly úspěšně sestřeleny“.



V posledních týdnech se ukrajinské bezpilotní letouny zaměřily na několik míst v Čečensku, včetně objektu, v němž sídlí místní policejní síly.



Populární ruský pro-válečný blogger Jurij Podoljaka uvedl, že díry viděné v troskách letadla jsou podobné poškozením způsobeným „protiletadlovým raketovým systémem“, a dodal: „Všechno tomu nasvědčuje.“



Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev uvedl, že je příliš brzy na spekulace o příčinách havárie, ale že počasí donutilo letadlo změnit plánovaný kurz. Ruský úřad pro civilní letectví uvedl, že podle předběžných informací piloti odklonili letadlo do Aktau poté, co náraz ptáka vedl k mimořádné události na palubě.



Ázerbájdžánská generální prokuratura zahájila trestní vyšetřování.



Státní tisková agentura Azertac uvedla, že do Aktau byla vyslána oficiální delegace ministra pro mimořádné situace, náměstka generálního prokurátora a viceprezidenta společnosti Azerbaijan Airlines, aby provedli „šetření na místě“.



Hlavní kazašský dopravní prokurátor Timur Sulejmenov na brífinku v hlavním městě Astaně uvedl, že byla nalezena černá skříňka letadla, která obsahuje údaje o letu, jež pomáhají určit příčinu havárie, informovala agentura Interfax.





Mluvčí kazašského ministerstva pro mimořádné události ve čtvrtek uvedl, že specialisté pracují na identifikaci těl osob, které při havárii zahynuly. Jedenáct z přeživších zůstává na jednotce intenzivní péče, uvedl mluvčí. Ruské ministerstvo pro mimořádné události ve čtvrtek ráno uvedlo, že devět ruských občanů, kteří nehodu přežili, včetně jednoho dítěte, bylo evakuováno z Aktau do Moskvy speciálním letem.









Zdroj v angličtině ZDE

