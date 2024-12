Mělo by nám vadit, že se o Vánocích bombarduje?

25. 12. 2024

(Z ironického komentáře britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)



Jak to myslíte, že tohle není válka proti Vánocům, vzhledem k tomu, že i během Vánoc se dál bombarduje?

To mi vážně chcete naznačit, že bych se měla cítit špatně, že naše bomby a kulky si neberou volno?



Myslela jsem, že jsme se shodli, že dnes není den, kdy bychom se měli starat o ty méně šťastné, pokud je nemůžeme použít jako terče v naší kulturní válce. Je to den, kdy slavíme narození našeho pána a spasitele, Santa Clause, a vyměňujeme si směšně drahé věci, které nepotřebujeme, abychom se cítili blíž Bohu. Je to také den tichého rozjímání, den, kdy vzdáváme úctu lidem, kteří nás chrání, zejména Benjaminu Netanjahuovi.



Není jasné, jestli předstíráme, že pod stájí byl ukrytý tunel, takže vám dám vědět, jakmile si to ujasníme. Co mohu potvrdit, je, že Netanjahu se zeptal britského premiéra sira Keira Starmera, zda by Velká Británie přijalatu uprchlickou rodinu, ale premiér chtěl znít „tvrdě vůči imigraci“.



Mluvčí britského premiéra se pochlubil, že vláda ukončila „imigrační politiku otevřených dveří“ toryů, která byla tak otevřená, že se lidé museli na britské ostrovy plížit na člunech a polovina z nich se cestou utopila. Tak vstřícní byli toryové k uprchlíkům. No, jistě vás potěší, že labouristé jsou k uprchlíkům ještě méně vstřícní, zejména k dětem.



Protože rodinu ve stáji nikdo nechtěl a Izrael rozhodně nehodlal dopustit, aby gójové znečišťovali jeho zemi, Benjaminu Netanjahuovi nezbylo než spáchat svůj 26. válečný zločin dne.



Zbožný křesťan Joe Biden tuto akci ospravedlnil vysvětlením, že „Izrael má právo se bránit“ bez ohledu na to, co říká mezinárodní právo. Zbytek Západu se dál cpal a znovu se díval na film Love Actually (v ČR na divné pohádky v televizi). Ignorování osudu uprchlíků je skutečně zásadním poselstvím Vánoc, což potvrdil i náš velký prorok, velikonoční zajíček.

