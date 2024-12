Trump sní o expanzi impéria

27. 12. 2024

čas čtení 4 minuty

Nově zvolený prezident Trump má velké plány udělat Ameriku větší, pokud jde o čtvereční kilometry, píše Dave Lawler. Nově zvolený prezident Trump má velké plány udělat Ameriku větší, pokud jde o čtvereční kilometry,

Proč je to důležité: Trump je od svého volebního vítězství v nápadně imperiální náladě. Navrhl získání Grónska, znovuzískání Panamského průplavu, anexi Kanady a potenciální invazi do Mexika – k intenzivnímu zděšení jejich lídrů.

V každém případě Trump mísí trolling, vyjednávání a zastrašování.

Navrhl připojení Kanady, alespoň částečně, aby píchl "guvernérovi" Justinu Trudeauovi.

Ale zdvojnásobil své úsilí (včetně prostřednictvím memů) o převzetí Grónska a nárokování si Panamského průplavu. Není jasné, jak přesně by bylo obojího dosaženo bez invaze.

Mezi řádky: To je Trumpův zahraničněpolitický scénář, nebo jeho nedostatek. Říká divoké věci, někdy podle toho jedná a často ne.

Připravte se na bič po čtyřech letech, kdy prezident Biden vychvaloval aliance a instituce.

Trump má malý ohled na "globální řád" a myslí si, že vyvést zahraniční partnery z rovnováhy – nebo, pokud je to možné, je válcovat – lépe poslouží americkým zájmům.

I když jeho návrhy nejsou vždy zcela seriózní, nelze je ignorovat.

Současný stav: Grónská premiérka Múte Egede v pondělí Trumpovi vrátila úder: "Grónsko je naše. Nejsme na prodej a nikdy nebudeme na prodej. Nesmíme prohrát náš dlouhý boj za svobodu."

O den dříve Trump označil převzetí "vlastnictví" největšího ostrova světa za "absolutní nutnost".

Lidé zapojení do Trumpova předávání moci podle agentury Reuters diskutovali o tom, jak by fungovala akvizice nebo správa Grónska.

Mezi atrakce ostrova patří jeho přírodní zdroje a poloha, protože USA, Rusko a další mocnosti se snaží získat opěrné body v Arktidě.

Vzpomínka: Když Trump v roce 2019 poprvé nadhodil nákup Grónska, bylo to široce považováno za vtip.

Pak Trump zrušil cestu do Dánska, které ovládá Grónsko jako zámořské území, poté, co ho premiérka Mette Frederiksenová odmítla.

Mezitím Trump prohlásil, že USA budou "požadovat, aby nám byl Panamský průplav vrácen", pokud nebudou sníženy poplatky pro americké lodě za průjezd touto vodní cestou, kterou USA vrátily pod panamskou kontrolu od roku 1977.

Panamský prezident José Raúl Mulino v projevu na kameru prohlásil, že Panama nepředá ani jeden metr čtvereční průplavu, na což Trump odpověděl na Truth Social: "Uvidíme!"

Trump pokračoval obrázkem americké vlajky vlající nad kanálem s popiskem: "Vítejte na kanálu Spojených států!"

Trump také uvedl "Čínu", která stále více dominuje obchodu v celé Americe, jako důvod k převzetí kontroly nad průplavem.

Je to podruhé v tomto měsíci, kdy Trump navrhl zábor území v souvislosti se snahou znovu vyjednat obchodní podmínky.

Trump již dříve řekl kanadskému premiérovi Justinu Trudeauovi, že jeho země by se mohla vyhnout clům, pokud by se stala 51. státem USA – což je zpráva, kterou opakovaně zdůrazňoval prostřednictvím memů a vtipů.

Ale není to jen zábava a hry. Trumpovi spojenci také diskutovali o potenciální "měkké invazi" do Mexika, jak to vyjádřil jeden poradce pro Rolling Stone. To by mohlo zahrnovat cílení na kartely prostřednictvím přeshraničních operací speciálních sil nebo útoky bezpilotních letounů.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová nazvala tuto myšlenku "zcela filmovou" a řekla: "Samozřejmě nesouhlasíme s invazí nebo přítomností tohoto typu v naší zemi."

Ale Trumpův výběr do čela ministerstva zahraničí, Pentagonu, Rady národní bezpečnosti a pohraniční politiky zahrnuje osoby, které všechny schválily nějakou formu americké vojenské operace proti kartelům.

Sečteno a podtrženo: America First se srazí s americkým imperialismem. Nikdo, včetně Trumpa, skutečně neví, jak se to všechno vyvine.

Zdroj v angličtině: ZDE

