CNN: Ředitel nemocnice v Gaze je zadržován v nechvalně známém izraelském vojenském vězení, sdělují nedávno propuštění vězni

31. 12. 2024

"Zacházeli s nimi opravdu špatně, zejména s lékaři."

Významný palestinský ředitel nemocnice, kterého Izrael zatkl při razii, při níž bylo uzavřeno poslední velké fungující zdravotnické zařízení v severní části Gazy, je držen na kontroverzní vojenské základně, která slouží jako vazební věznice, uvedli nedávno propuštění bývalí vězni pro CNN.



Dr. Hussam Abu Safiya se od pátečního zásahu izraelských sil v nemocnici Kamal Adwan na veřejnosti neobjevil. Zaměstnanci obvinili izraelské síly z toho, že v nemocnici založily požár, a uvedli, že byli všichni shromážděni venku a donuceni se svléknout, což trvalo několik hodin, než byli donuceni odejít.



Místní novinář Mohammad Al-Sharif uvedl, že byl mezi těmi, kteří byli zadrženi v nemocnici, než byl po 11 hodinách propuštěn.



Izraelská armáda v sobotu uvedla, že doktora Abu Safiyu zadržela, protože je „podezřelý z toho, že je agentem teroristického hnutí Hamás“, a tvrdila, že nemocnici využívá Hamás jako „velitelské a kontrolní centrum“. Armáda neposkytla žádné důkazy na podporu těchto tvrzení.

Někteří zaměstnanci dorazili do jiných částí Gazy. Je mezi nimi i doktorka Hani Badran, kardioložka, která při listopadovém izraelském útoku přišla o 17 členů své rodiny, včetně novorozené neteře.









Rodina Dr. Hussama Abu Safiya, ředitele nemocnice Kamal Adwan píše:



Pondělí 30. prosince 2024



Ve jménu Alláha, Nejmilosrdnějšího, Milosrdného.



Jsme rodina Dr. Hussama Abu Safiyi, ředitele nemocnice Kamal Adwan.



Dnes k vám přicházíme s tímto poselstvím, plni bolesti a obav o osud našeho otce, který byl v pátek unesen izraelskými okupačními silami , když plnil svou humanitární povinnost a staral se o pacienty a zraněné uvnitř nemocnice.



Od začátku války v pásmu Gazy vynaložil náš otec obrovské úsilí na podporu rozpadajícího se zdravotnického systému. Byl oporou pacientům a rodinám v severní Gaze, kteří čelili nejtěžším podmínkám dusivé blokády trvající 84 dní, během nichž snášeli nepřetržité bombardování, hlad, utrpení a strádání.



Během tohoto období náš otec ztratil milovaného syna Ibrahima a sám utrpěl těžká zranění, kterými trpí dodnes. Přesto i nadále plnil své povinnosti s maximálním nasazením.



Dnes je vězněn v izraelské vojenské věznici „Sde Teiman“, která je známá svou brutalitou a mučením palestinských vězňů.



Získali jsme svědectví propuštěných vězňů, kteří potvrdili, že byl vystaven ponižování a špatnému zacházení, včetně toho, že byl nucen svléknout si oblečení a byl používán jako živý štít. Trpí také extrémní zimou a nedostatkem potřebné lékařské péče.



Vyzýváme mezinárodní instituce, lidskoprávní organizace - konkrétně Světovou zdravotnickou organizaci a MedGlobal - a každého uvědomělého člověka, stejně jako všechny lékaře na celém světě, aby podnikli naléhavé a okamžité kroky k vyvinutí tlaku na okupační úřady, aby našeho otce, Dr. Hussama Abu Safiyu, propustily dříve, než ho potká stejný osud jako mnoho lékařů a zdravotnického personálu, kteří byli zabiti při mučení nebo v důsledku úmyslného zanedbání lékařské péče, nebo kteří jsou dodnes nezvěstní.



Rovněž potvrzujeme, že jsme cizími státními příslušníky, což příslušné země zavazuje jednat tak, aby zajistily otcovu bezpečnost a okamžité propuštění.



Mír s vámi, spolu s Alláhovým milosrdenstvím a jeho požehnáním.



Rodina Dr. Hussama Abu Safiya



* * *







Městský úřad v Gaze: Havarijní systém v čerpací stanici odpadních vod „7B“ ve čtvrti Al-Zaytoun na jihovýchodě města Gazy byl vystaven prudkému izraelskému dělostřeleckému ostřelování, což vedlo k narušení alternativního havarijního plánu a hrozilo vznikem zdravotní a ekologické katastrofy, neboť hladina odpadních vod ve stanici a okolních ulicích začala stoupat. To z ní činí živnou půdu pro šíření infekčních chorob mezi obyvateli.





🚨 BREAKING: Záležitosti palestinských vězňů a klub vězňů |



Během 24 hodin bylo v izraelské vazbě zavražděno 5 palestinských vězňů z Gazy:



- Ašraf abú Warda (51 let)

- Mohammad Rašíd Okkeh (44 let)

- Samir Mahmoud Al-Kahlout (52 let)

- Zuheir Omar Al-Sharif (58 let).

- Mohammad Anwar Labad (57 let)



Bashar Murad, ředitel pobočky palestinské Společnosti Červeného půlměsíce v Deir Al-Balah, dnes oznámil registraci dvou případů vykazujících příznaky dětské obrny v Gaze.



V rozhovoru pro rozhlasovou stanici Hlas Palestiny uvedl, že byly odebrány vzorky k testování. Ministerstvo zdravotnictví Gazy oznámilo loni v srpnu první potvrzený případ dětské obrny v pásmu Gazy, a to v Deir Al-Balah, který se týkal desetiměsíčního kojence.





UNRWA uvádí, že její týmy pracují na poskytování pomoci potřebným, ale zdůraznila, že to „zdaleka nestačí“.



Podle agentury OSN se obyvatelé Gazy potýkají s „extrémním nedostatkem potravin“ a že v Pásmu Gazy „hrozí hladomor“ vzhledem k nedostatku humanitární pomoci ve světle pokračující izraelské genocidy.



Jeho rodina po jeho zatčení vydala prosbu o informaci, kde se lékař nachází. Bývalí vězni ze Sde Teimanu, stínové vojenské základny v izraelské Negevské poušti nedaleko hranic s Gazou, tvrdí, že lékař a další zdravotníci z nájezdu na Kamal Adwan jsou drženi právě tam.Dva palestinští vězni propuštění tento víkend z tohoto zařízení uvedli, že Abu Safiyu ve vězení viděli, a další bývalý vězeň řekl, že slyšel, jak se čte abú Safíjovo jméno. CNN nemůže jejich výpovědi nezávisle ověřit. Izraelská armáda CNN nepotvrdila, zda je Abu Safiya v zařízení zadržován.Osmnáctiletý Ahmad Al Sayyed Saleem uvedl, že v sobotu byl do věznice přiveden lékař. Saleem, který pochází ze severní Gazy a uvedl, že doktora Abu Safiyu zná, byl zadržen před 42 dny na izraelském kontrolním stanovišti, když evakuoval severní Gazu a byl na cestě do města Gazy.Yahya Zaqout, který byl zadržen před 42 dny, řekl, že Dr. Abu Safiyu neviděl, ale byl v cele vedle něj.„Slyšel jsem, jak volají jeho jméno mezi jmény, která volají každé ráno a večer, a měli jsme muže, které přivedli do naší cely a řekli nám, že byli zadrženi spolu s Dr. Hussamem,“ řekl.Alaa Abu Banat, bývalý vězeň, který byl zadržen před 43 dny na cestě domů, řekl, že zná Dr. Abu Safiyu a že do Sde Teiman byl přivezen lékařský tým z nemocnice Kamal Adwan.„Všichni jsou stále ve vazbě. Zacházeli s nimi opravdu špatně, zejména s lékaři,“ řekl.Abú Banát uvedl, že jeden muž, který s ním sdílel celu, mu řekl, že je lékař, a řekl, že ho bili, „až mu tekla krev z oka“. Spoluvězeň dodal, že mluvil s doktorem Abu SafiyouRodina doktora Abu Safiyi sdělila CNN: „Sde Teiman je známý brutalitou a mučením, nedokážeme si představit, co náš otec na tom místě prožívá a jestli je mu dobře nebo špatně, teplo nebo zima... jestli má hlad nebo bolest.“„Je všeobecně známo, jak nesmírné úsilí vynaložil od začátku války na podporu jediného systému zdravotní péče pro obyvatele severní Gazy,“ stojí v prohlášení.Doktor Abu Safiya byl v posledních měsících jedním z posledních lékařů v severní Gaze a zdokumentoval hrůzu uvnitř své nemocnice v důsledku obnovené izraelské ofenzivy, která začala na začátku října a podle izraelské armády byla zaměřena na obnovení přítomnosti Hamásu v této oblasti.Dvouměsíční nápor srovnal ulice se zemí, zabil celé rodiny a vážně vyčerpal zásoby potravin, vody a léků.Od té doby izraelská armáda denně ostřeluje nemocnici Kamal Adwan a nejméně šestkrát provedla nálet na toto zařízení, řekl Dr. Abu Safiya začátkem tohoto měsíce CNN. Poté, co izraelské síly vtrhly do areálu nemocnice, byli v něm zabiti čtyři lékaři a desítky lidí v okolí byly zraněny, uvedli očití svědci pro CNN na začátku prosince.Během říjnové izraelské vojenské operace byly zadrženy desítky zdravotníků; Dr. Abu Safiya byl vyslýchán několik hodin, řekl tehdy CNN. Krátce poté byl při izraelském zásahu u brány nemocnice zabit jeho syn. Dr. Abu Safiya pohřbil svého syna Ibrahima na provizorním hřbitově v zařízení.Nezisková organizace MedGlobal se sídlem v USA, pro kterou byl Dr. Abu Safiya vedoucím lékařem v Gaze, vyjádřila obavy o lékaře a odsoudila poslední páteční nálet na nemocnici, kterou označila za „záchranné lano“ pro severní Gazu.Dr. Zaher Sahloul, prezident a spoluzakladatel MedGlobal a blízký spolupracovník Dr. Abu Safiya, v neděli uvedl: „Dr. Abu Safiya zasvětil svůj život ochraně zdraví a životů dětí v Gaze a poskytoval péči v podmínkách, které by žádný lékař neměl snášet. Jeho zatčení je nejen nespravedlivé - je to porušení mezinárodního humanitárního práva, které prosazuje ochranu zdravotnického personálu v konfliktních zónách. Naléhavě vyzýváme k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Dr. Abu Safiya.“K výzvě k propuštění Abu Safiyi se připojila řada organizací, včetně WHO, Amnesty International a Rady pro americko-islámské vztahy (CAIR).V pondělí šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v prohlášení na Twitteru kritizoval „nucenou evakuaci pacientů a personálu a zadržování ředitele (nemocnice Kamal Adwan) Dr. Hussama Abu Safiyi“ a vyzval k jeho propuštění.Stínová věznice Sde Teiman v izraelské Negevské poušti je nechvalně známá extrémními podmínkami týrání, které zdokumentovala CNN i další média.V červnu Izrael přemístil stovky palestinských vězňů z tohoto zadržovacího centra, uvedl státní zástupce u izraelského Nejvyššího soudu během vůbec prvního slyšení o tomto zařízení. Slyšení proběhlo v reakci na petici Sdružení pro občanská práva v Izraeli (ACRI) a dalších lidskoprávních skupin, které se při argumentaci o uzavření provizorního vězení opíraly zejména o reportáže CNN.Nemocnice Kamal Adwan nyní přestala fungovat.„Všichni pacienti a zdravotnický personál byli z oblasti evakuováni,“ z nemocnice Kamal Adwan, uvedla izraelská armáda. Pacienti byli nuceni přesunout se do nedaleké indonéské nemocnice, uvedl personál zařízení, které WHO označila za „zničené a nefunkční“.