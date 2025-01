Nejméně 12 mrtvých a čtyři zranění při střelbě v Černé Hoře

2. 1. 2025

čas čtení 3 minuty



Policie identifikovala útočníka jako 45letého Aca Martinoviće, který podle ní zahájil palbu v baru po hádce



Při středeční střelbě, která následovala po rvačce v baru v jednom z měst na západě Černé Hory, bylo zabito nejméně 12 lidí včetně dvou dětí a čtyři další byli zraněni, uvedly úřady.



Policie identifikovala útočníka jako Aco Martinoviće. Ministr vnitra země Danilo Šaranović později státní televizi RTCG řekl, že 45letý muž zemřel na následky zranění cestou do nemocnice poté, co se sám postřelil.

Při středeční střelbě, která následovala po rvačce v baru v jednom z měst na západě Černé Hory, bylo zabito nejméně 12 lidí včetně dvou dětí a čtyři další byli zraněni, uvedly úřady.Policie identifikovala útočníka jako Aco Martinoviće. Ministr vnitra země Danilo Šaranović později státní televizi RTCG řekl, že 45letý muž zemřel na následky zranění cestou do nemocnice poté, co se sám postřelil.



Střelec zabil majitele baru ve městě Cetinje, jeho děti a členy své rodiny, uvedl Šaranović na tiskové konferenci.



„Míra zuřivosti a brutality ukazuje, že někdy jsou takoví lidé ... ještě nebezpečnější než členové organizovaných zločineckých skupin,“ dodal.



Martinović byl v baru po celý den s dalšími hosty, když rvačka vypukla, uvedl policejní komisař Lazar Šćepanović. Dodal, že Martinović poté odešel domů, přinesl si zbraň a kolem půl šesté večer zahájil palbu.



„V baru zabil čtyři lidi a pak pokračoval ve střelbě na dalších třech místech,“ řekl Šćepanović. „Pokusil se připravit o život další čtyři lidi a poté uprchl s vozidlem, které používal a které jsme našli.“



Dodal, že podezřelý byl v roce 2005 podmíněně odsouzen za násilné chování a proti poslednímu rozsudku za nedovolené držení zbraní se odvolal. Černohorská média uvedla, že byl známý svým nevypočitatelným a násilnickým chováním.



Prezident Jakov Milatović prohlásil, že je tragédií „šokován a ohromen“. „Místo sváteční radosti ... nás zachvátil smutek nad ztrátou nevinných životů,“ uvedl na X. svátek.



Premiér Milojko Spajić se vydal do nemocnice, kde byli ošetřováni zranění, a vyhlásil třídenní smutek. „Je to strašná tragédie, která nás všechny zasáhla,“ řekl. „Všechny policejní týmy jsou mimo provoz.“



Černá Hora, která má asi 620 000 obyvatel, je známá svou kulturou držení zbraní a mnoho lidí tradičně zbraně vlastní.



Středeční střelba byla druhým takovým incidentem se střelnou zbraní za poslední tři roky v Cetinji. Útočník zabil 10 lidí - včetně dvou dětí - také v srpnu 2022, než ho zastřelil kolemjdoucí.



RTCG, která na svých internetových stránkách zveřejnila Martinovićovu fotografii, uvedla, že byl známý svým nevyzpytatelným chováním a v minulosti byl zadržen kvůli nelegálnímu držení zbraní.



Ve zprávě se uvádí, že si šel domů pro zbraň a vrátil se do baru, kde zahájil palbu a zabil a zranil několik lidí. Poté se vydal na jiné místo, kde zabil děti majitele baru a jednu ženu, dodala zpráva.



Policie vyzvala obyvatele, aby zachovali klid a zůstali doma, a vyloučila střet mezi zločineckými gangy.

0