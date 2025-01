Izraelský historik vytvořil rozsáhlou databázi válečných zločinů v Gaze

Lee Mordechai konstatuje, že jeho země páchá genocidu a jeho zpráva dokumentuje širokou škálu zvěrstev páchaných izraelskými silami



Mezinárodně uznávaný izraelský historik dospěl k závěru, že jeho země páchá v Gaze genocidu poté, co vypracoval rozsáhlou metodickou zprávu dokumentující litanii válečných zločinů spáchaných od zahájení izraelské invaze v loňském roce po útocích vedených Hamásem 7. října.



Lee Mordechai, docent na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, který působil také na Princetonské univerzitě v USA, zveřejnil zprávu nazvanou

Na základě zpráv očitých svědků, videozáznamů, článků, fotografií, svědectví očitých svědků a více než vyšetřovacích materiálů, z nichž většinu zaznamenali izraelští vojáci, vytvořil historik něco, co Haaretz označuje za „nejmetodičtější a nejpodrobnější dokumentaci v hebrejštině (existuje i anglický překlad) o válečných zločinech, které Izrael páchá v Gaze“.



Mezi nejvíce šokující incidenty, které Mordechaj zdokumentoval, patří zastřelení palestinské ženy s dítětem, která mávala bílou vlajkou, rozdrcení hladovějících dívek ve frontě na chleba, přejetí spoutaného 62letého Palestince izraelským tankem a nálet na lidi, kteří se snažili pomoci zraněnému chlapci.



Databáze obsahuje tisíce videí, fotografií, svědectví, zpráv a vyšetřování dokumentujících zvěrstva, kterých se izraelské síly dopouštějí v Gaze, kde bylo během války zabito více než 44 500 Palestinců.



Mordechaj také zařazuje oddíl „Média, propaganda a válka“, v němž konstatuje, že současná válka byla „umožněna a usnadněna masivním mediálním úsilím o formování diskurzu v Izraeli i na Západě - v zemích, jako jsou Spojené státy, Kanada, Velká Británie a Německo“.





Haaretz v úvodu své zprávy o Mordechajově dokumentu upozornil na poznámku pod čarou č. 379, která odkazuje na videoklip zachycující velkého psa požírajícího mrtvolu Palestince.



„Wai, wai, vzal teroristu, terorista je pryč - pryč v obou smyslech,“ říká izraelský voják, který filmuje psa požírajícího mrtvé tělo. O několik vteřin později se voják od mrtvoly přesune na scénu kolem. „Ale jaký je to nádherný výhled, nádherný západ slunce. Nad Pásmem Gazy zapadá rudé slunce,“ říká.



'Všechny tyto činy mají společné to, že jde o úmyslné zničení skupiny'



- Lee Mordechai, izraelský historik



Mordechajův sborník podrobně popisuje zabíjení dětí izraelskými vojáky, vyvražďování celých rodin, hladovění a střílení civilistů, přejezdy tanků přes vězně a mrtvoly a mnoho dalšího.



V poznámce pod čarou č. 354 dokumentu jsou uvedeny záběry Palestinců zastřelených izraelskými jednotkami při vztyčování bílé vlajky. Videozáznam, který jako první zveřejnil server Middle East Eye, ukazuje mnoho lidí mávajících bílými vlajkami při zjevné evakuaci svých domovů. Žena s malým dítětem je zastřelena izraelským odstřelovačem, přičemž dítěti se podařilo utéct.



Historik dokument poprvé zveřejnil v lednu 2024 a od té doby zveřejňuje jeho aktualizované verze.



„Cítil jsem, že nemohu dál žít ve své bublině, že jde o život a smrt a že to, co se děje, je příliš velké a odporuje hodnotám, na kterých jsem zde vyrostl,“ řekl Haaretzu.



Mordechaj ve své zprávě potvrzuje pravdivost údajů o úmrtnosti, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví Gazy. Podle historika jsou tvrzení, že tato čísla jsou přehnaná, neopodstatněná a i izraelská vláda považuje údaje ministerstva zdravotnictví za přesné.



Z desítek tisíc lidí zabitých ve válce Mordechaj v dokumentu uvádí smrt čtyř předčasně narozených dětí poté, co se izraelské síly rozhodly evakuovat nemocnici, v níž se nacházely. Zdravotní sestra pečující o pět dětí byla nucena vybrat to nejsilnější, kterému bylo umožněno přežít.



Další záběry, které historik shromáždil - a které opět často natočily samotné izraelské síly -, ukazují vojáka, který nutí svázané a oslepené vězně, aby posílali pozdravy své rodině a říkali, že chtějí být jeho otroky.



Izraelští vojáci jsou vyfotografováni, jak drží hromady peněz, které uloupili z palestinských domů v Gaze, a izraelský armádní buldozer je vidět, jak ničí velkou hromadu potravinových balíčků od agentury pro humanitární pomoc.



V jiném klipu izraelský voják zpívá: „Příští rok školu zapálíme,“ zatímco v pozadí je gazanská škola zachvácena plameny. Četné videoklipy zdokumentované Mordechajem ukazují izraelské vojáky, jak si předvádějí uloupené ženské spodní prádlo.



Odkazy obsažené v knize Bearing Witness to the Israel-Gaza War“ (Svědectví o válce mezi Izraelem a Gazou) vedou také k názorným záběrům těl rozházených po strašidelných ulicích palestinské enklávy, lidí rozdrcených pod sutinami a všude přítomných kaluží krve.





Na některých záběrech slyšíme pláč lidí, kteří v jediném okamžiku přišli o celé rodiny. Existují také dokumenty svědčící o zabíjení postižených lidí, sexuálním napadání a ponižování, vypalování domů, náhodné střelbě, nuceném hladovění, rabování a dalších událostech.

„Pokud jde o páchání činů, je to zabíjení, ale nejen to - [existuje] také zraňování lidí, únosy dětí a dokonce i pouhé pokusy zabránit narození dětí u určité skupiny lidí. To, co mají všechny tyto činy společné, je úmyslné zničení skupiny.“







Zdroj v angličtině ZDE

Mordechaj tvrdí, že izraelská válka dosáhla brutálního vrcholu během druhého březnového vpádu do nemocnice al-Šifa, kdy se zdravotnický komplex ve městě Gaza stal místem masového zabíjení.Izraelská armáda tvrdila, že Hamás využívá nemocnici jako základnu, ale neposkytla dostatečné důkazy, které by toto tvrzení podpořily.Dalším brutálním vrcholem bylo úplné obléhání a útok Izraele na sever Gazy od začátku října, který byl široce popsán jako etnická čistka.V dodatku ke své zprávě Mordechaj vysvětluje, proč si myslí, že akce Izraele v Gaze představují genocidu.„Musíme oddělit způsob, jakým jako Izraelci uvažujeme o genocidě - plynové komory, tábory smrti a druhá světová válka - od modelu, který se objevuje v Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidy (1948),“ píše.„Nemusí existovat tábory smrti, aby to bylo považováno za genocidu. Vše se omezuje na spáchání činů a úmysl, přičemž existence obojího musí být prokázána.