Putin nyní požaduje od Ukrajiny to, co Stalin požadoval od pobaltských zemí před úplnou anexí

6. 1. 2025

Moskva nyní dělá něco, co dělala již dříve. Putinův režim požaduje od Ukrajiny téměř přesně to, co Stalin požadoval od pobaltských zemí v letech 1939 a 1940, než přistoupil k jejich úplné anexi. Moskva nyní dělá něco, co dělala již dříve. Putinův režim požaduje od Ukrajiny téměř přesně to, co Stalin požadoval od pobaltských zemí v letech 1939 a 1940, než přistoupil k jejich úplné anexi.

Stejně jako Stalin v případě pobaltských zemí před 85 lety, Putin požaduje, aby Ukrajina zaujala přátelský postoj k Rusku, aby nevstupovala do žádných vojensko-politických bloků, proti nimž se Moskva staví, a aby akceptovala přítomnost omezeného kontingentu ruských sil na ukrajinském území.

Jedním z důvodů, proč jen málokdo chce mluvit o takových paralelách, je to, že necelý rok poté, co Stalin vznesl tyto požadavky a izolované pobaltské vlády se cítily nuceny je přijmout, sovětský diktátor přistoupil k anexi těchto tří zemí, což vedlo k okupaci, která trvala až do rozpadu Sovětského svazu o půl století později.

Před čtyřmi lety Putin publikoval článek o tom, jak začala 2. světová válka, a otevřeně prohlásil, že pobaltské země byly absorbovány do SSSR nikoli silou, ale "na základě smlouvy odsouhlasené zvolenými vůdci", což byla akce, u níž trval na tom, že "odpovídala mezinárodnímu právu v té době".

Tragické je, že Putin krok za krokem následuje Stalinův scénář a západní demokracie, místo aby to uznaly jako úvodní kolo nové světové války, tlačí na Ukrajinu, aby se s podněcovatelem dohodla. Přinejmenším v roce 1940 přijaly USA a některé západní země politiku neuznání.

Lze se jen dohadovat, zda by byli ochotni udělat totéž, kdyby Putin učinil ještě více kroků po cestě, po které kráčel Stalin. Pravděpodobná odpověď je všechno, jen ne povzbudivá.

Zdroj v ruštině: ZDE

