Trumpův slib postavit více válečných lodí koliduje s deportačními sliby

6. 1. 2025

Začátkem loňského roku tehdejší kandidát Donald Trump slíbil, že až se vrátí do Oválné pracovny, pověří americké námořnictvo stavbou dalších lodí. "Je to velmi důležité," řekl, "protože jsou to pracovní místa, skvělá pracovní místa."

Společnosti, které vyrábějí lodě pro vládu, však již nyní mají problémy najít dostatek pracovníků na tato místa. A Trump to může ještě ztížit, pokud dodrží další slib, který dal: zakročit proti imigraci.

Nově zvolený prezident řekl svým příznivcům, že zavede nové limity na počet imigrantů vpuštěných do země a uspořádá největší masovou deportační kampaň v historii. Mezitím se loďařský průmysl, který podle svých slov také podporuje a který významně finančně podporuje republikánské kauzy, snaží překonat akutní nedostatek pracovních sil. Imigranti byli rozhodující pro pomoc při zaplňování mezer.

Podle zprávy námořnictva z loňského roku je několik velkých programů stavby lodí roky opožděno, z velké části kvůli nedostatku pracovníků. Nedostatek je tak vážný, že výroba válečných lodí klesla na nejnižší úroveň za čtvrt století.

Stavitelé lodí a vláda nalili miliony dolarů do školení a náboru amerických dělníků a v rámci dvoustranického návrhu zákona, který byl právě předložen v Senátu, navrhli utratit ještě více. V loňském roce námořnictvo udělilo zakázku ve výši téměř 1 miliardy dolarů bez výběrového řízení texaské neziskové organizaci na modernizaci průmyslu pomocí pokročilejších technologií způsobem, který jej učiní atraktivnějším pro pracovníky. Nezisková organizace již vytvořila křiklavé televizní reklamy na práci v ponorkách. Jedním z jejích cílů je pomoci podmořskému průmyslu najmout v příštích 10 letech 140 000 nových pracovníků. "Stavíme obry," láká jedna z jejích reklam. "K jeho vybudování je potřeba obr."

Odborníci přesto tvrdí, že tyto mohutné snahy dosud nevedly k tomu, že by bylo dost pracovníků pro současné potřeby, natož aby byla pracovní síla dostatečně velká, aby zvládla rozšířenou výrobu. "Snažíme se získat krev z tuřínu," řekla Shelby Oakleyová, analytička z Úřadu pro vládní odpovědnost. "Domácí pracovní síla tam prostě není."

Mezitím se průmysl spoléhá na přistěhovalce v řadě povinností v loděnicích, přičemž mnoho pracovních míst je podobných těm na staveništi, včetně úklidových čet a svářečů, malířů a instalatérů. A manažeři se obávají, že jakýkoli budoucí tvrdý zásah proti imigraci nebo omezení legální imigrace, včetně omezení azylových programů nebo programů dočasného chráněného statusu, by mohly způsobit poruchy, které by dále poškodily jejich výrobní kapacitu.

Ron Wille, prezident a provozní ředitel All American Marine ve státě Washington, řekl, že jeho společnost "vyškrabuje" pracovníky. A Peter Duclos, prezident společnosti Gladding-Hearn Shipbuilding v Somersetu v Massachusetts, řekl, že současný imigrační systém je "tak rozbitý", že už má problémy udržet si cenné pracovníky a najít další.

Neexistují žádné veřejně dostupné údaje, které by ukazovaly, jak moc je loďařský průmysl závislý na pracovní síle přistěhovalců, zejména na pracovní síle přistěhovalců bez dokladů. Wille i Duclos uvedli, že nezaměstnávají pracovníky bez dokladů a odborníci z oboru tvrdí, že je nepravděpodobné, že by pracovali na projektech vyžadujících bezpečnostní prověrky. Loňská zpráva ProPublica však zjistila, že někteří stavitelé lodí s vládními zakázkami takové pracovníky využívali. Tato reportáž se zaměřila na velkou louisianskou loděnici provozovanou společností Thoma-Sea, kde jsou ilegální přistěhovalci často najímáni prostřednictvím subdodavatelů z třetích stran.

Článek informoval o mladém guatemalském imigrantovi bez dokladů, který pomáhal stavět americkou vládní loď za 89 milionů dolarů pro sledování hurikánů. Když zemřel v práci po dvou letech práce ve společnosti Thoma-Sea, ani společnost, ani subdodavatel nevyplatili jeho partnerce a malému synovi pohřebné.

ProPublica také uvedla, že vedoucí pracovníci společnosti Thoma-Sea, která to odmítla komentovat, poskytli republikánským kandidátům desítky tisíc dolarů v příspěvcích na kampaň. Pokud by však mělo být Trumpovo poslední působení v úřadu nějakým vodítkem, loďařský průmysl by nebyl vyňat z žádného budoucího zásahu. Jedna z posledních razií na pracovišti za Trumpovy první administrativy byla provedena v ještě větší loďařské firmě v Louisianě jménem Bollinger.

V červenci 2020 zatkli federální imigrační úředníci 19 "nezákonně přítomných cizích státních příslušníků" v Bollingerově loděnici Lockport, podle článku v Times-Picayune/New Orleans Advocate. Imigrační a celní správa odmítla poskytnout informace o razii. Podle Bollingerovy webové stránky tato loděnice vyrábí hlídkové čluny americké pobřežní stráže a námořnictva. Pět ze zatčených pracovníků bylo posláno do detenčního centra ICE a 14 jich bylo propuštěno s nevyřízenými případy deportace, uvádí se ve zprávě.

Bollinger po razii popřel jakékoli provinění. O čtyři roky později neexistují ve veřejně dostupných záznamech federálního soudu žádné důkazy, že by Bollingerovi manažeři čelili v souvislosti s tím nějakému obvinění. Federální volební záznamy mezitím ukazují, že manažeři společnosti darovali v loňském roce stovky tisíc dolarů republikánským zvoleným představitelům, včetně předsedy Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona a vůdce většiny ve Sněmovně reprezentantů Steva Scalise, oba republikáni z Louisiany. Společnost na žádosti ProPublica o komentář nereagovala.

Administrativa prezidenta Joea Bidena ukončila razie na pracovištích, jako byla ta v Bollingeru, a uvedla, že se místo toho zaměří na "bezohledné zaměstnavatele". Úředníci ministerstva vnitřní bezpečnosti neodpověděli na otázky ani neposkytli údaje o tom, kolik zaměstnavatelů bylo od té doby stíháno. Trumpem navržený "pohraniční car" Tom Homan však signalizoval, že nastupující administrativa se k provádění razií vrátí. Na otázku, jak druhá Trumpova administrativa zvýší stavbu lodí a zároveň omezí imigraci, mluvčí Trumpova přechodného týmu pouze zdvojnásobil sliby nově zvoleného prezidenta ohledně deportací a řekl, že se zaměří na "nelegální zločince, drogové dealery a obchodníky s lidmi".

Několik dní poté, co Trump vyhrál volby, skupina neregistrovaných svářečů loděnic opouštějících hispánský obchod s potravinami poblíž přístavu v Houmě v Louisianě vyjádřila chmurný názor, když se jí zeptali, co si myslí, že je čeká. Jeden muž, který odmítl uvést své jméno, se nervózně rozesmál a vyhrkl: "No, mohli bychom být deportováni." Další muž, svářeč z mexického státu Coahuila, který pracoval v USA asi dva roky, také odmítl uvést své jméno, ale řekl, že se obává ztráty života, který se mu podařilo vybudovat v této zemi.

"Až tě chytí," řekl, "vezmou tě a ty budeš muset všechno nechat za sebou."

