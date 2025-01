Izraelský voják uprchl z Brazílie před soudním stíháním za své válečné zločiny v Gaze

6. 1. 2025

Israeli flees Brazil as country orders probe against him for alleged Gaza war crimes https://t.co/hmtmeNCE6z — Haaretz.com (@haaretzcom) January 5, 2025 Izraelec uprchl z Brazílie, protože tato země nařídila jeho vyšetřování kvůli jeho údajným válečným zločinům v Gaze



Vyšetřování bylo zahájeno na základě žaloby propalestinské organizace se sídlem v Belgii. V posledních měsících tyto skupiny zvýšily své úsilí o prosazení právních kroků proti vojákům, kteří se účastnili války v Gaze, po celém světě.



Jednadvacetiletý izraelský záložník cestující po Brazílii uprchl ze země poté, co brazilský federální soud nařídil policii zahájit vyšetřování obvinění, že se v Gaze dopustil válečných zločinů.



Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že konzulární služba a izraelské velvyslanectví v Brazílii jej a jeho rodinu doprovázely, dokud nepřekročil hranice ze země.

Israel Genocide Tracker zveřejňuje dokumentaci válečných zločinů, které si natočili a na sociálních sítích publikovali sami izraelští vojáci:

A typical Instagram story from an Israeli Kfir soldier flaunting Palestinian workers abducted from the occupied West Bank to his family and friends earlier this morning. pic.twitter.com/0Q9LI8F5SK — Israel Genocide Tracker (@trackingisrael) January 5, 2025









Příkaz byl vydán na základě žaloby podané propalestinskou organizací Hind Rajab Foundation se sídlem v Belgii, která poukázala na to, že voják aktivně přispěl k ničení domů v Gaze. Jeho otec izraelskému zpravodajskému serveru Ynet potvrdil, že jeho syn opustil Brazílii a že rodina čeká na jeho návrat do Izraele.



V případu, který byl proti vojákovi zahájen, se uvádí, že 12. listopadu byl natočen se svým přítelem těsně před úderem, který zničil domy v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální části Gazy. Na záběrech přiložených k soudnímu spisu jsou dva vojáci vidět před částečně zničenou budovou a usmívají se do kamery. Jeden z nich je údajně voják, který byl donedávna v Brazílii.



Na jiném videu, sdíleném na sociálních sítích a rovněž přiloženém k soudnímu podání, je vidět řízený výbuch v pásmu a v pozadí je slyšet smích vojáků. Je slyšet, jak si jeden z vojáků pobrukuje píseň The Final Countdown, Konečné zúčtování. Podle soudu pocházejí oba záběry ze stejného místa, přičemž první byl pořízen nějakou dobu před druhým.



Otec hledaného záložníka řekl listu Haaretz, že kamarád jeho syna dostal zprávu z izraelského konzulátu, že na něj byl vydán zatykač.



„Řekl jsem jim, aby okamžitě utekli a nezůstávail tam ani minutu. Rychle si sbalili věci a během několika hodin byli za hranicemi.“ Otec dodal, že od té doby se ti dva neozvali. „Všechno se zdálo být bezpečné. Na každém rohu byli Izraelci a všichni kolem mluvili hebrejsky. V mžiku se z turistů stali uprchlíky.“



Mezitím se objevily další zprávy, že stovky chilských advokátů kontaktovaly úřady Brazílie a Argentiny s žádostí o zatčení dalšího izraelského záložníka, který navštívil Jižní Ameriku.



Předseda Výboru pro zahraniční věci a obranu Knesetu Yuli Edelstein oznámil, že kvůli tomuto incidentu se v pondělí uskuteční schůzka týkající se „ochrany vojáků IDF před soudním stíháním v zahraničí“.



Podle něj jeho výbor „opakovaně varoval, že'falešná tvrzení' o ‚válečných zločinech‘ používaná při soudním stíhání se nezastaví u premiéra a ministra obrany, ale dostanou se až k vojákům IDF“.



Předseda opozice Jair Lapid prohlásil, že „skutečnost, že izraelský záložník musel uprostřed noci uprchnout z Brazílie, aby se vyhnul zatčení, protože bojoval v Gaze, je diplomatickým selháním nezodpovědné vlády, která prostě neumí pracovat“.



Lapid ve svém prohlášení uvedl, že Palestinci na mezinárodní scéně fungují lépe než izraelská vláda. „Státní vyšetřovací komise, která by nás právně chránila na jedné straně, a efektivní a koordinovaný systém hasbara na straně druhé - to je to, co by zabránilo takovému incidentu.“



V posledních měsících propalestinské organizace zvýšily své úsilí o prosazení právních kroků po celém světě proti vojákům, kteří se účastnili války v Gaze, a to nejen proti nejvyšším politickým a bezpečnostním představitelům Izraele.



Izraelští představitelé se obávají, že kombinace těchto snah a případu Mezinárodního soudního dvora, který zkoumá, zda Izrael v Gaze provádí genocidu, by mohla potenciálně ohrozit vojáky a důstojníky, kteří se války zúčastnili.



V říjnu podala propalestinská organizace v Belgii žalobu k Mezinárodnímu trestnímu soudu a uvedla jména asi 1 000 izraelských vojáků a důstojníků, kteří podle ní porušili mezinárodní právo. Organizace uvedla, že ke stížnosti přiložila dokumenty těchto důstojníků a vojáků shromážděné ze sociálních médií.



Jeden z izraelských zdrojů řekl listu Haaretz, že právní a političtí představitelé jsou si této záležitosti vědomi. Zdroj však uvedl, že Izrael zatím nezkoumal seznam jmen, který organizace zaslala, ani údajné důkazy.



Existuje několik zemí, v nichž místní propalestinské skupiny prosazují soudní řízení proti izraelským vojákům. V Norsku organizace na ochranu lidských práv požádala o vyšetřování všech Izraelců, kteří vstoupili do její jurisdikce, aby se ověřilo, zda se nepodíleli na válečných zločinech v Gaze.



Ministr zahraničí Jihoafrické republiky prohlásil, že všichni její občané, kteří sloužili v izraelské armádě, by měli být při vstupu do země zastaveni k výslechu.



Ve Francii se propalestinské organizace snaží identifikovat izraelské vojáky s francouzským občanstvím a pokusit se proti nim uplatnit opatření. Podobné snahy zaznamenalo i několik jihoamerických zemí, které jsou častým cílem izraelských turistů po skončení vojenské služby.



Zpráva ministerstva pro záležitosti diaspory z konce prosince uvádí další vojáky, kteří byli na sociálních sítích označeni jako ti, kteří se zúčastnili války v Gaze a odešli do zahraničí. Různé účty na Twitteru a Instagramu zveřejňují na internetu osobní údaje vojáků, kteří zveřejnili záběry, na nichž se účastní bojů v Gaze, tzv. doxxing.



K těmto příspěvkům jsou často připojeny přímé odkazy, které vedou na vlastní účty vojáka na sociálních sítích, a doxxeři vyzývají ostatní uživatele, aby na vojáka útočili online, volali na jeho pracoviště nebo obtěžovali jeho rodinu. V některých případech příspěvky uvádějí, že voják je v současné době na dovolené v určité zemi - což by se dalo vykládat jako výzva k fyzickému ublížení.





Izraelský armádní rozhlas potvrdil, že izraelské ministerstvo zahraničních věcí umožnilo útěk Yuvala Vagdaniho z Brazílie, čímž brání spravedlnosti a maří vyvození odpovědnosti za válečné zločiny. Brazílie a světové společenství musí proti tomuto zjevnému vyhýbání se trestu zaujmout rozhodný postoj. Spravedlnost nemůže být selektivní nebo dobrovolná. Váleční zločinci musí být pohnáni k odpovědnosti.







The Israeli army radio confirms that the Israeli Ministry of Foreign Affairs has facilitated Yuval Vagdani’s escape from Brazil, obstructing justice and undermining accountability for war crimes. Brazil and the global community must take a firm stand against this blatant evasion.… pic.twitter.com/U0CJnm6MFt — The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) January 5, 2025 (Hind Rajab byla šestiletá dívka, kterou izraelští vojáci brutálně zavraždili spolu se zdravotníky, kteří se ji snažili zachránit z bombardovaného auta.)

https://blisty.cz/art/117564-ja-se-tak-strasne-bojim-prosim-prijedte-sestileta-hind-rajabova-byla-nalezena-mrtva-v-gaze-12-dni-pote-co-volala-o-pomoc.html

Nadace #HindRajabFoundation důrazně odsuzuje odporné a zbabělé útoky na naši právničku v Brazílii Mairu Pinheirovou. Po svém zapojení do soudního případu vojáka, který uprchl poté, co na něj soud vydal příkaz k vyšetřování, čelila paní Pinheirová vážným výhrůžkám, včetně vyhrožování smrtí, doxxingu, sexistických urážek, a dokonce i výhrůžek namířených proti její dceři. Cílem těchto podlých činů je zastrašit ji a umlčet, ale neuspějí. Paní Pinheirová pouze plnila svou profesní povinnost v rámci soudního procesu. Nadace Hind Rajab spolupracuje se stovkami angažovaných právníků po celém světě, kteří sdílejí neochvějnou oddanost spravedlnosti a odpovědnosti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Nenecháme se zastrašit ani odradit takovou zbabělostí; tyto útoky jen prohlubují naše odhodlání. Vyzýváme k solidaritě s paní Pinheirovou, zejména advokátní komoru v São Paulu a širší právnickou obec. Vyzýváme všechny, aby jednotně podpořili ty, kteří odvážně usilují o spravedlnost navzdory pokusům o zmaření odpovědnosti. Spravedlnost zvítězí. 🚨🚨The #HindRajabFoundation strongly condemns the vile and cowardly attacks targeting our lawyer in Brazil, Ms. Maira Pinheiro. Following her involvement in the legal case against the soldier who escaped after the court issued a probe order against him, Ms. Pinheiro has faced… pic.twitter.com/dOSGStM6GX — The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) January 5, 2025

Nadace Hind Rajab má informace, že izraelská vláda jedná tak, aby podezřelého z izraelských válečných zločinů Yuvala Vagdaniho kdykoli propašovala z Brazílie, a to kvůli soudnímu příkazu, aby proti němu policie podnikla vyšetřovací kroky. Existují rovněž náznaky, že dochází k ničení důkazů. To je nejen skandál, ale i urážka suverenity a právního státu v Brazílii. Izrael již podobnou taktiku použil dříve. Vyzýváme brazilské orgány, aby plnily své povinnosti, chránily soudní proces a zajistily, aby zvítězila spravedlnost.

A Hind Rajab Foundation tem informações de que o governo israelense está agindo para, a qualquer momento, retirar furtivamente do Brasil o suspeito de crimes de guerra israelense Yuval Vagdani, devido a uma ordem judicial para que a polícia tome medidas investigativas contra ele.… pic.twitter.com/ci9yAvGKp5 — The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) January 4, 2025







