Elon Musk chce, aby Spojené království řídili Nigel Farage a Tommy Robinson

3. 1. 2025

čas čtení 9 minut

Pozn. JČ: Nejsem si jist, zda je toto zcela srozumitelné, protože je to o absurdních podrobnostech britské politiky. Je to však velmi zábavné a napsané velmi dobře. Je to o Elonu Muskovi, který se snaží vytvořit ultrapravicový režim nejen v USA (kde se mu to už podařilo), ale také v Německu a v Británii...



Ironický komentář britské autorky Laury K., který je vždycky až děsivě blízko faktům...

Elon Musk způsobil hromadný zmatek tím, že se pustil do britské politiky a řekl věci, s nimiž různé politické frakce souhlasí i nesouhlasí, čímž se ocitl na území nikoho.

Než budeme pokračovat, měli byste vědět, že majitel Twitteru chce být nyní znám jako „Kekius Maximus“ a bylo by nefér se vracet k jeho původnímu jménu, stejně jako by bylo nefér vracet se k původnímu jménu jeho aplikace pro sociální sítě.

Elona se jeden z botů na Twitteru zeptal, zda by britský král Karel měl rozpustit britský parlament a vyhlásit volby. Třiapadesátiletý teenager se na dost dlouho odtrhl od své dívky na webkameře, aby napsal „ano“, a pak se opět věnoval jejím prsům.

Bylo to matoucí, protože máme být proti tomu, aby zahraniční nevolení byrokraté podkopávali naši suverenitu, a přitom tady byl zahraniční nevolený byrokrat, který říkal našemu nevolenému německému monarchovi, aby přehlasoval naše zvolené byrokraty, jen proto, že jsou kurva k ničemu.

Mohu jen předpokládat, že na samozvaného dědice smaragdových dolů udělaly dojem Karlovy oslnivé maškarní kostýmy a šperky, které jeho rodina měla právo krást v cizích zemích díky své kouzelné pokrevní linii, do níž patří nacisté, pedofilové a inbredové.





Musk je tak odhodlaný porazit groomingové gangy, že je ochoten spojit se s bratrem pitomce [prince Andrewa], aby se jim postavil. Tak silné je jeho přesvědčení. Když už mluvíme o přesvědčení, Elon je odhodlán zrušit odsouzení Stephena Yaxleyho-Lennona, tedy Tommyho Robinsona, ale k tomu se dostanu později...





Včera se Elon dostal do sporu s [britským labouristickým ministrem zdravotnictví] Wesem Streetingem, jedním z mála lidí ve Spojeném království, kteří jsou nenáviděni stejně jako on. Nyní zazní sbor „Chci, aby oba prohráli!“. Wes řekl, že Elon musí udělat víc pro řešení sexuálního zneužívání dětí na internetu, ale Elon vysvětlil, že chce sexuální zneužívání dětí využít k tomu, aby získal body proti labouristům.





Musím přiznat, že bylo zvláštní vidět dva muže, kteří se téměř ve všem shodují, jak si jdou po krku. Kdyby dokázali přestat využívat emotivní téma k získávání politických bodů, určitě by našli společnou řeč, například společnou lásku k privatizaci britského státního zdravotncitví. Spojenectví se zkorumpovanými miliardáři by mělo být labouristům vlastní...





Centristé nemohou Muska kritizovat z oprávněných důvodů, protože i oni chtějí všechno zprivatizovat a vykořisťovat dělnickou třídu. Proto předstírají, že Elon chce pomoci Putinovi ovládnout Spojené království, zatímco ve skutečnosti Elon jen chce, aby Farage povinně lajkoval všechny jeho tweety.







Elon možná není dokonalý, ale ten jeho galaktický mozek stojí za to poslouchat, protože je tak chytrý, že vydělal miliardy tím, že vydává cizí nápady za své a vymýšlí věci, které už byly vynalezeny. Kdo by nám měl radit, jak řídit naši zemi, když ne člověk, který vede Twitter do záhuby?





Elon vysvětlil, že mu na britské vládě vadí, že „znásilňovacím gangům bylo umožněno zneužívat mladé dívky, aniž by jim hrozila spravedlnost“, když byl Starmer ředitelem státního zastupitelství. Naštěstí se nezmínil o [známém pedofilovi, televizní celebritě] siru Jimmym Savillovi. Stačí, že jsme povýšili do rytířského stavu neužitečného kokota, nechceme zdůrazňovat, že jsme povýšili do rytířského stavu i pedofily, kterých jsme, jak už to tak bývá, povýšili do šlechtického stavu obrovskou zatracenou spoustu.





Elon se vášnivě staví proti asijským groomingovým gangům a většina z nás souhlasí, že pedofilové jsou špatní, bez ohledu na jejich etnický původ nebo postavení ve společnosti. Problém je, že Elon říká věci, které nasírají různé politické frakce, a říká jiné věci, aby si je získal zpět.





Výsledkem je, že jsou všichni tak zmatení, že se rozhodli Elona nenávidět, kromě podivínů, kteří by si ho honili jen za teslu zdarma. Já mezi ně rozhodně nepatřím... Proč se na mě tak díváte?





Musk má problém s tím, že ho spousta jeho kolegů fašistů považuje za levicového fašistu kvůli jeho lásce k americkým vstupním vízům pro imigranty H1B, takže se obracejí proti němu. Musk nenávidí cizince stejně jako jeho fanoušci, ovšem ne, pokud je může přivést do USA a využívat je jako levnou pracovní sílu.





Elon naštval své vlastní fanoušky tím s vízy H1B, naštval centristy tím, že kritizoval rekordně nepopulárního britského premiéra, jakého jsme kdy měli, a naštval socialisty, protože tihle podivíni se řídí zásadami. Žádná skupina není zmatenější než levičáci, když Elon pronáší komentáře jako [labouristická ministryně] Jess Phillips si zaslouží být ve vězení“ a „Lidé v Británii už mají dost tyranského policejního státu“. Představte si, že kážete sboru, který vás považuje za blbce...





Bohužel Elona poslouchá málokdo, protože v tyranském policejním státě jsme žili už za vlády toryů a až nám povládne Farageova Reform UK, tak ho určitě mít budeme. Myslím, že skutečným sporem teď je, jaký typ tyranského policejního státu bychom měli mít. Elon chce takový, který bude nejméně cenzurovat Twitter a nejvíce mu sníží daňový účet.





Elon si to nedokáže připustit, takže si z toho udělal groomingové gangy, aniž by si uvědomoval, že bojuje prohranou bitvu. Nechápe, že většina politiků je v obtížné pozici, protože do pedofilie jsou zapleteni i jejich přátelé. Poslední věc, kterou by chtěli udělat, je vyšetřovat své kamarády. Stejně tak poslední věc, kterou by chtěl král Karel udělat, je vyšetřovat svého bratra prince Andrewa [také zapleteného do pedofilie].





Všichni víme, že britská vláda je v případě groomingových gangů už dlouho zbytečná. Není to tak dávno, co toryové záhadně ztratili všechny záznamy týkající se pedofilních kruhů v Konzervativní straně. Naštěstí je ničení důkazů v pořádku, když to dělají běloši...





Elon je odhodlán prezentovat se jako hlas zdravého rozumu, umírněný chlapík, který fandí... Tommymu Robinsonovi. Pro dobro mých amerických fanoušků: Tommyho považuje za umírněného těch nejzazších 5 % britské pravice (moje frakce) a nikdo jiný.





Malý Tommy byl ve Spojeném království vždy kontroverzní postavou, ale u mnohých se stal populárním, když kopl policistu do hlavy. Bohužel ztratil fanoušky tím, že prohrál statisíce liber, které dostal od rozvedených otců, kteří ho milovali víc než vlastní děti.





Ochránce dětí Elon se zpočátku postavil na stranu Tommyho poté, co si ho spletl s desetiletým dítětem, protože je velký jako dítě. Když zjistil Tommyho skutečný věk, byl zmatený, ale zůstal na jeho straně, když se dozvěděl, že Tommy sdílí jeho nenávist vůči groomingovým gangům.





Elon nevěděl, že malý Tommy nebyl odsouzen za to, že bránil děti před násilníky, ale za porušení soudního zákazu tím, že křivě obvinil dítě.





Znepokojivé je, že Elon chválil Tommyho dokument, který pomlouval školáka, protože mu šlo o bezpečnost dětí. Využil své platformy na Twitteru, aby vyzval k propuštění malého Tommyho, a tvrdil, že se provinil pouze tím, že řekl pravdu, aby ochránil děti... pomluvou dítěte.





Elon si rozumně myslí, že bychom neměli mít nezávislou justici: zahraniční miliardáři jako on by měli mít možnost vydírat naši zemi, aby propustila odsouzené.





Elon tvrdí, že USA by měly vyvíjet ekonomický tlak (sankce?), dokud Tommyho nepropustíme z vězení. Pokud to odmítneme, USA by se mohly začít velmi zajímat o stav lidských práv a prohlásit Juana Guaidóa za našeho právoplatného vůdce.





Zatímco je skvělé vidět, že Elonovi záleží na kolegovi, který chrání děti, Nigel Farage se snažil od Tommyho distancovat, protože v krajně pravicové politice je místo jen pro jednu intelektuální těžkou váhu.





Pokud jste to nevěděli, Elon by si rád koupil příští volby ve Spojeném království pro Farage, protože je jedinou osobou s nezištným přístupem a odhodláním sloužit veřejnosti, která by mohla nahradit Liz Trussovou. Nejsem si jistý, jestli by Nigelovi slušely podpatky, ale rozhodně si myslím, že by to měl zkusit.





Elon doufá, že jeho dvě britské loutky vyřeší své neshody a Tommy se stane nevoleným úředníkem ve Farageově vládě. Mohl by být britským Elonem, protože v tuto chvíli je ta dvojice prakticky k nerozeznání.

