Jak Musk lže o imigračních vízech pro IT specialisty

Na tom je něco pravdy. Ale neřeknou vám, že už více než deset let jsou Američané pracující v IT průmyslu systematicky propouštěni a nahrazováni levnějšími držiteli víz H-1B.



Zjistila jsem to v roce 2013, když jsem pro deník The Boston Globe připravovala reportáž z investigativního projektu o rozsáhlých podvodech a zneužívání vízového programu H-1B. V té době získaly největší počet víz v loterii H-1B tři společnosti: Infosys, Tata a Cognizant. Všechny tři používaly obchodní model, který snižoval náklady tím, že přivážely dočasné pracovníky z Indie a pronajímaly je americkým firmám jako námezdní zaměstnance. Významné společnosti se zbavovaly svých místních IT oddělení a zadávaly tato pracovní místa externím dodavatelům.



Na tom se mnoho nezměnilo. Tyto tři společnosti dnes stále patří mezi pět největších příjemců víz. Když si Američané uvědomí, že se jako softwaroví inženýři neuživí, odcházejí z oboru. Program H-1B zhoršuje právě ty nedostatky, které měl řešit.



Většina držitelů víz H-1B jsou hůře placení pracovníci, nikoli špičkoví talenti. V květnu Musk propustil více než 14 000 zaměstnanců společnosti Tesla, včetně mnoha držitelů víz H-1B. Vlákna na Redditu se zaplnila nářky pracovníků, kteří se do Spojených států přestěhovali z Indie, aby byli bez varování propuštěni. Zoufale se snažili v zemi zůstat, ale protože víza H-1B vlastní zaměstnavatel, měli jen málo možností, jak to udělat.



Proto tito pracovníci zůstávají poddajní a levní: Nemohou opustit společnosti, které víza kontrolují. Pokud by byli skutečně špičkovými talenty, měli by dostat zelené karty, a ne snášet šest let špatně placeného otroctví.



Takové masové propouštění v IT průmyslu by nás mělo přimět zpochybnit předpoklad, že je zapotřebí více víz H-1B.



"Jak jim prochází hromadné propouštění - a pak tvrdí, že je jich nedostatek?" zeptal se mě Ron Hira, profesor Howardovy univerzity, který o této problematice píše již dvě desetiletí.



Když byl Musk na X. konferenci konfrontován s důkazy o relativně nízkých platech na pozicích H-1B, přiznal to, co mnozí z nás už věděli: "Program je nefunkční a potřebuje zásadní reformu."