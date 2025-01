NATO vyzve Londýn, aby zvýšil výdaje na protivzdušnou a protiraketovou obranu

6. 1. 2025

čas čtení 2 minuty

NATO bude požadovat, aby Spojené království zvýšilo výdaje na posílení systémů protivzdušné obrany a protiraketové obrany kvůli identifikované zranitelnosti země vůči raketovému nebezpečí. Odpovídající žádost vůči britským úřadům bude zahrnuta do aktualizovaného seznamu požadavků na armády členských zemí aliance v roce 2025. NATO bude požadovat, aby Spojené království zvýšilo výdaje na posílení systémů protivzdušné obrany a protiraketové obrany kvůli identifikované zranitelnosti země vůči raketovému nebezpečí. Odpovídající žádost vůči britským úřadům bude zahrnuta do aktualizovaného seznamu požadavků na armády členských zemí aliance v roce 2025.

Nedostatky v britských systémech protivzdušné obrany a protiraketové obrany byly zjištěny během kontroly připravenosti provedené komisí NATO. Na základě tohoto přezkumu byl vypracován návrh plánu Capability Target 2025. Dokument zdůrazňuje potřebu zvýšit investice do systémů protivzdušné obrany k ochraně kritické infrastruktury, včetně jaderných elektráren a vojenských základen. Některé státy NATO vyjádřily frustraci z nedostatečného příspěvku Velké Británie k obranným štítům potřebným k ochraně Evropy před raketovými útoky dlouhého doletu.

Situace se stala obzvláště aktuální na pozadí ruských raketových útoků na Ukrajinu, které přiměly mnoho evropských zemí k naléhavému nákupu dalších systémů protivzdušné obrany. Spojené království zároveň nemá pozemní systémy protivzdušné obrany schopné chránit kritickou infrastrukturu a sídla před balistickými raketami.

"Důvodem, proč má Spojené království tak slabý systém protivzdušné obrany, je to, že po 30 let to nikdo nepovažoval za nutné," řekl The Times vysoce postavený zdroj z ministerstva obrany. Události na Ukrajině a na Blízkém východě však podle něj ukázaly opak. "Mnoho lidí si myslí, že Spojené království je bezpečné. Ale nyní tomu tak není," dodal zdroj.

Další vysoce postavený vojenský zdroj zdůraznil, že Spojené království by mohlo být napadeno "z jakéhokoli směru", pokud by byla balistická raketa odpálena z lodi, ponorky nebo letadla. "Za 15 let bude balistická raketa schopna zasáhnout Británii odkudkoli na světě. Řešení tohoto problému však vyžaduje značné finanční investice," řekl.

Spojené království dodává Ukrajině střely Storm Shadow, které Kyjev používá k úderům na ruské území. Vladimir Putin již dříve varoval, že údery na ruské území pomocí západních raket budou považovány za účast "zemí NATO, Spojených států a Evropy" v nepřátelských akcích proti Rusku. "Pokud tomu tak je, pak vzhledem k měnící se povaze konfliktu učiníme příslušná rozhodnutí na základě vznikajících hrozeb," zdůraznil.

Na začátku prosince šéf britského obranného štábu, admirál Tony Radakin, varoval, že jakýkoli ruský útok na Spojené království by se setkal s "nadřazenou reakcí". Tyto informace již byly do Moskvy předány, a proto je šance, že se Putin rozhodne zaútočit na Británii nebo NATO přímým úderem, velmi malá, dodal vojenský lídr.

Zdroj v angličtině: ZDE

