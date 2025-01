Co říkáte na tolik zabitých dětí v Gaze? "Je mi to u prdele."

3. 1. 2025

čas čtení < 1 minuta

Obyčejné, každodenní, mírumilovné izraelské ženy byly dotázány, zda znají počet dětí zabitých v Gaze.







Reportér: Kolik civilistů bylo usmrceno v Gaze, z toho, co víte?

Miriam, Jeruzalém: Je mi to u prdele.

Reportér: Dobře, ale nemyslíte, že například děti?

Miriam, Jeruzalém: Z dětí vyrostou Arabové.

Reportér: Víte kolik lidí zemřelo, v bojích v Gaze? Vy na to nechcete odpovědět?

Iris, Rishon Lezion: Ne.

Reportér: Můžu se zeptat proč?

Iris, Rishon Lezion: Protože si nemyslím, že byl někdo zastřelen. Je mi líto.

Reportér: Víte, kolik civilistů bylo usmrceno v Gaze?

Varda, Gan Yavne: Ne a mě to nezajímá.

Reportér: Ne? Proč?

Varda, Gan Yavne: Proč mě to nezajímá? Je mi to jedno.



