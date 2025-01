Íránské letadlo a diplomat prohledáni na letišti v Bejrútu

6. 1. 2025

Příznivci Íránem podporovaného Hizballáhu protestovali proti prohlídce letadla íránského diplomata v Bejrútu, upozorňuje Beatrice Farhat. Příznivci Íránem podporovaného Hizballáhu protestovali proti prohlídce letadla íránského diplomata v Bejrútu,

Íránské letadlo bylo ve čtvrtek pozdě večer označeno a prohledáno na libanonském mezinárodním letišti poté, co místní úřady údajně obdržely zpravodajské informace, že převáželo finanční prostředky pro polovojenskou skupinu Hizballáh.

Libanonští bezpečnostní činitelé zadrželi letadlo íránské letecké společnosti Mahan Air přilétající z Teheránu poté, co ve čtvrtek v noci přistálo na mezinárodním letišti Rafíka Harírího v Bejrútu.

Diplomat, který pracuje na íránském velvyslanectví v Bejrútu, byl také krátce zadržen poté, co odmítl umožnit kontrolu svých zavazadel bezpečnostními úředníky s odvoláním na diplomatickou imunitu. Dvě tašky, které měl u sebe, byly nakonec prohledány a podle informací získaných místními novinami An-Nahar nebylo v taškách ani v letadle nalezeno nic podezřelého.

V komentářích pro místní stanici MTV ve čtvrtek ministr vnitra Bassam Mawlawi potvrdil, že letadlo Mahan Air bylo důkladně zkontrolováno a že letištní bezpečnost "provádí pokyny". Neupřesnil to.

Dříve ve čtvrtek západní zdroje odhalily Saúdy vlastněné stanici al-Hadath, že Írán plánuje převést miliony dolarů své zástupné skupině v Libanonu, Hizballáhu, prostřednictvím letu Mahan Air z Teheránu do Bejrútu.

Zpravodajská stránka Erem News se sídlem v Abú Dhabí také uvedla, že libanonské úřady byly ve čtvrtek ráno upozorněny na možnost, že let společnosti Mahan Air do Bejrútu přiveze finanční prostředky, které mají být doručeny Hizballáhu.

Bezpečnostní zdroj na bejrútském letišti řekl Erem News, že bezpečnostní vedení zabrání letadlu opustit letištní areál a dodal, že mezi libanonskými a íránskými úřady pokračují intenzivní kontakty.

Letecká společnost Mahran Air se sídlem v Teheránu podléhá sankcím USA a EU kvůli svým údajným vazbám na íránské Islámské revoluční gardy a kvůli údajným dodávkám zbraní, vybavení a finančních prostředků íránským zástupným skupinám v regionu.

Libanonské ministerstvo zahraničí později v prohlášení uvedlo, že obdrželo písemné vysvětlení od íránského velvyslanectví v Bejrútu ohledně obsahu dvou malých tašek, které měl íránský diplomat u sebe. Podle memoranda tašky obsahovaly dokumenty, doklady a bankovky, které byly určeny "výhradně" na provozní výdaje velvyslanectví.

V důsledku toho byl oběma taškám umožněn vstup v souladu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích z roku 1961, upřesnilo prohlášení ministerstva zahraničí.

Příznivci Hizballáhu se shromáždili v blízkosti letiště na protest proti bezpečnostním opatřením.

15. listopadu byla íránská delegace doprovázející Alího Larídžáního, poradce íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, také prohledána bezpečnostními složkami na letišti v Bejrútu, protože zuřila válka mezi Izraelem a Hizballáhem.

27. listopadu se obě strany dohodly na šedesátidenním příměří, které ukončilo více než rok trvající přeshraniční nepřátelství. Podle dohody zprostředkované USA se jednotky Hizballáhu stáhnou asi 30 kilometrů severně od hranice s Izraelem a izraelské síly se z oblasti stáhnou, zatímco libanonská armáda se rozmístí na jihu po boku mírových sil OSN, aby zabránila Hizballáhu v přeskupení.

Hizballáh a Izrael se od 8. října 2023 zapojily do těžkých přeshraničních bojů, které v září vyústily v otevřenou válku. Hizballáh utrpěl značné ztráty, generální tajemník Hassan Nasralláh byl zabit při izraelském útoku v Bejrútu koncem září.

Skupina také zřejmě ztratila jednu ze svých hlavních zásobovacích tras z Íránu po převzetí moci rebely v sousední Sýrii a pádu prezidenta Bašára al-Asada 8. prosince. Britský deník The Times minulý měsíc uvedl, že Írán usiluje o vytvoření leteckého koridoru do Libanonu, aby pašoval zbraně Hizballáhu poté, co ztratil trasu do Sýrie.

Západní země jsou "znepokojeny, že Írán ztratil Damašek jako své hlavní letiště v regionu pro pašování zbraní a nyní se pokouší přeměnit letiště v Bejrútu ve svůj nový logistický uzel, stejně jako to udělal v Sýrii," řekl The Times regionální zdroj obeznámený s diskusemi v Teheránu.

