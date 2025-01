Lžou, jako když tiskne

6. 1. 2025

čas čtení 6 minut

Republikáni se snaží využít útoku v New Orleans k prosazení Trumpovy agendy



Trumpovi věrní dávají nepodloženou souvislost mezi útokem a americkou hranicí a tvrdí, že je třeba urychleně schválit kandidáty do vlády



Republikáni v americkém Senátu se snaží využít novoročního útoku, při němž v New Orleans zahynulo 14 obětí a desítky dalších byly zraněny, k prosazení nejkontroverznějších nominací Donalda Trumpa do vlády a k raketovému posílení protiimigrační agendy nastupujícího prezidenta - navzdory skutečnosti, že útočník byl občanem USA, který se narodil a vyrůstal ve východním Texasu. Republikáni v americkém Senátu se snaží využít novoročního útoku, při němž v New Orleans zahynulo 14 obětí a desítky dalších byly zraněny, k prosazení nejkontroverznějších nominací Donalda Trumpa do vlády a k raketovému posílení protiimigrační agendy nastupujícího prezidenta - navzdory skutečnosti, že





V nedělních politických pořadech vystoupilo několik senátních republikánů, kteří vyzvali k urychlenému schválení nejspornějších kandidátů na členy Trumpova kabinetu, které čeká náročný schvalovací proces. Patří mezi ně Kash Patel, kterého Trump vybral na post ředitele FBI, Pete Hegseth na post ministra obrany a proruská Tulsi Gabbardová na post ředitelky národních zpravodajských služeb.



Senátoři se pozastavili nad středečním ničivým útokem v New Orleans, kdy ve francouzské čtvrti města jel vysokou rychlostí pickup s vlajkou Islámského státu a zabil více než desítku rekreantů, než policie útočníka při přestřelce zastřelila. Řekli, že jakékoliv zpoždění při schvalování kontroverzních kandidátů do vlády by poškodilo národní bezpečnost USA.



Lindsey Graham, republikánský senátor z Jižní Karolíny, který je předním Trumpovým loajalistou, prohlásil, že bude hlasovat pro všechny kandidáty zvoleného prezidenta. „Udělejte je hned, udělejte je rychle, schvalte je všechny,“ řekl v nedělním ranním pořadu Fox News Futures. „Jsme tu pod útokem - jsme ve válce.“



Graham dodal, že to, co nazval „rozbitou hranicí“, je „noční můrou národní bezpečnosti“.



„Každý den, kdy tu hranici neuzavřeme, je dalším dnem pro příchod teroristů,“ řekl Graham.



Neopodstatněnou souvislost mezi útokem v New Orleans a bezpečností hranic uvedli bezprostředně po něm Trump a vrcholní kongresoví republikáni. Den po útoku Mike Johnson, zástupce Louisiany, který byl právě znovu zvolen do funkce předsedy Sněmovny reprezentantů, prohlásil, že „bije na poplach“ kvůli tomu, co nazval „zjevnou obavou z terorismu a široce otevřené hranice, myšlenkou, že sem houfně přicházejí nebezpeční lidé a zakládají potenciálně teroristické buňky“.



Jediný útočník při vraždách v New Orleans, 42letý Šamsud-Dín Džabbar, se narodil v texaském Beaumontu a v době, kdy k tomuto pobouření došlo, žil v Houstonu. Třináct let sloužil v americké armádě.



Stačilo mu jet asi šest hodin na východ - překročil pouze hranice Texasu s Louisianou - a připravil se na útok, který podnikl.



Americký ministr pro vnitřní bezpečnost Alejandro Mayorkas řekl v pořadu This Week televize ABC News, že se země potýká s „velmi obtížným prostředím hrozeb“. Uvedl však, že „útočník, který spáchal teroristický útok v New Orleansu, se narodil ve Spojených státech, vyrůstal ve Spojených státech a sloužil v našich ozbrojených silách“.



„Není to otázka hranic,“ řekl.



Velká část obnovených snah republikánů o překonání odporu vůči Trumpovým kandidátům se soustředí na Patela, jeho volbu na post ředitele FBI. Patel nemá s prací v úřadu žádné zkušenosti a dostal se pod palbu kritiky za to, že vyhrožoval uzavřením sídla FBI v Hooverově budově a jeho přeměnou v muzeum „hlubokého státu“ - v podstatě chce rozvrátit právě tu instituci, kterou by v případě svého potvrzení vedl a která je již několik dní v centru snah zabránit dalšímu útoku ve stylu New Orleans.



Jim Banks, který působí první týden ve funkci senátora za stát Indiana, řekl v pořadu CNN State of the Union, že - podle jeho názoru - „Kash má pravdu“.



„Poslední čtyři roky jsme byli svědky toho, že se vedení FBI více zaměřovalo na politické kauzy levice a šlo po rodičích na schůzích školních rad, místo aby šlo po členech (IS),“ řekl.



Jedním z prvních republikánských vůdců, kteří vyzvali k rychlému potvrzení, byl John Thune, nový vůdce senátní většiny. Během několika hodin po útoku v New Orleans jej označil za „jasný příklad toho, proč musí Senát co nejrychleji sestavit tým prezidenta Trumpa pro národní bezpečnost“.



V neděli zaujal opatrnější postoj, když v pořadu Meet the Press televize NBC News odmítl říci, zda bude hlasovat pro Patela. „Mým úkolem je zajistit, aby se (kandidátům) dostalo spravedlivého procesu, a tak to hodlám udělat,“ řekl.



Thune byl dotázán, co si myslí o Patelově seznamu 60 politických nepřátel - nebo „vládních gangsterů“, jak je sám nazývá -, po kterých slíbil jít, pokud bude schválen na post ředitele FBI. „Jste si jistý, že prioritami Kashe Patela by byl boj proti zločinu, ochrana národní bezpečnosti, a ne vyřizování politických účtů?“ Thune byl dotázán.



Thune řekl, že FBI „potřebuje reformu“ a „pořádnou změnu“, aby se obnovila důvěra veřejnosti v tuto instituci. „Myslím, že [Patel] chápe, že je to jeho poslání,“ poznamenal Thune.



Také další klíčoví členové Trumpova vytouženého národněbezpečnostního týmu čelí překážkám při snaze o potvrzení v Senátu. Hegseth bojuje proti obviněním ze sexuálního zneužití, která proti němu byla vznesena v roce 2017 a která popírá. Gabbardová se dostala pod palbu kritiky za své údajné sympatie k ruskému diktátorovi Vladimiru Putinovi a svrženému syrskému vůdci Bašáru Asadovi.



Již jeden z Trumpových vybraných kandidátů, Matt Gaetz, který byl nominován na post generálního prokurátora, byl nucen odstoupit poté, co se dostal pod drobnohled kvůli údajnému sexuálnímu styku se sedmnáctiletou dívkou v prvním ročníku střední školy v týmu.





Trump dal jasně najevo, že rychlé sestavení kabinetu složeného z osob, které mu dluží nezpochybnitelnou věrnost, považuje za hlavní prioritu začátku svého nového prezidentství.







