Když Kanada Američanům, komu asi Polsko…

8. 1. 2025 / Boris Cvek

Základní předpoklad práva je jeho vynutitelnost. Nemá smysl hrát si na to, že právo prosadí slabší proti silnějšímu, pokud není někdo ještě silnější – třeba stát – kdo právo vynutí. Ostatně právo není osoba, nevyjadřuje se samo, nějaká lidská instituce ho musí najít, a to lidským způsobem. Potud mohu konstatovat, že jsem uspořádání Evropy po druhé světové válce nikdy nechápal jako zaručené mezinárodním právem. Bylo zaručené americkými zbraněmi, tedy zbraněmi, které byly podřízené demokratické supervelmoci.





Ano, nebylo to ideální. USA nebyly nikdy čistým andělem z nebe. Ale bylo to to nejlepší, co Evropa ve svých dějinách plných krvavých válek a nenávisti zažila.

Nacionalismus ustoupil integraci, Německo jako příčina dvou světových válek bylo okupováno a přeměno ve stát ryze pacifistický, sebezpytující své strašlivé viny, a skutečně se stalo vzorem demokracie, Británie a Francie ztratily své kolonie a staly se trpaslíky, kteří dostali poučení o své reálné moci v Suezské krizi. Když Thatcher šla do války o Falklandy, držela se USA za ruku.

Co vidíme dnes? V Německu je druhou nejsilnější stranou krajní pravice, v Rakousku vyhrála volby, ve Francii blokuje třetinu zákonodárné moci. A v USA máme krajně pravicového prezidenta, který požaduje Grónsko a Kanadu. Proč je požaduje? Nestačí mu, že jsou to dlouholetí a zaručení spojenci (USA mají na Grónsku vojenské základny od začátku studené války)? Řekl by něco takového Reagan? Nikdy. Ani náznakem. Jenže pro Trumpa spojenci neexistují. Ani Kanada, natož východní Evropa. Když Kanada Američanům, komu asi Polsko?

V prosinci byl za Trumpem v Mar-a-Lago, v Trumpově soukromém sídle, Viktor Orbán. A byl tam i s Elonem Muskem, který se veřejně deklaroval jako pasák evropské krajní pravice. Krajní pravice přitom chce jít na ruku Putinovi. Ale Ukrajina očekává brzké vítězství nad Ruskem, které jí má přinést Trump. Co se asi tak reálně stane?

Orbán, který se už dávno netají tím, že by Ukrajinu předhodil Putinovi, asi oběma pánům řekl: chtěli byste, aby všude v Evropě vládli lidé jako já? Samozřejmě chtěli! Začneme si dělit svět. Německo dostane tohle, Rusko tohle, Amerika Kanadu a Grónsko – a možná i něco přímo v Evropě.

A co NATO? Trump už dlouho uvažuje o tom, jak z NATO vystoupit. Nyní přišel na plán, jak NATO zničit. Dejte pět procent na obranu! Je to velmi chytré. Především je to prakticky nesplnitelné. Ale pokud se o to někdo bude snažit, pravděpodobně rozvrátí ekonomiku a sociální smír, což povede k nástupu krajní pravice k moci. Mimochodem: myslíte, že Orbán bude dávat pět procent na obranu? Spolu se tomu pak Trump, Orbán a jejich kumpáni pořádně nasmějí.

Jak se tahle strašlivá dystopie vůbec mohla stát? Čínští soudruzi, kterým nelze upřít realismus, si toho začali všímat už s ekonomickou krizí 2008. Tam detekovali konec Západu a začali se cítit jako ta skutečná budoucnost světa. Demokracie vyžaduje všeobecný blahobyt, silnou a zdravou ekonomiku, důvěru v instituce a férovost.

Začalo to subprime hypotékami, pak byl covid a pak inflace, aniž by lidé měli naději v něco lepšího. Ceny energií v EU jsou likvidační. Nůžky mezi bohatými a chudými se rozvírají. Mario Draghi ve své zprávě (kde mj. konstatuje, že cena plynu v EU je o 345 procent vyšší než v USA) naléhá na EU, aby napodobila obřími investicemi, jaké nemají odbodu za mnoho desítek let, USA a Čínu (včetně dotažení zelených ambicí). Ale kde na to vzít? Nemáme ani fiskální unii. Integrace ustoupila nacionalismu. Co se stane, pokud pod Muskovým vlivem krajní pravice ovládne Evropu?

Moralizuje se a žvaní. USA prý nemají povinnost bránit Evropu. Ano, nemají, nikdy ji neměly. Nikomu to 70 let nevadilo. Dělaly prostě jen realistickou politiku supervelmoci, která chce být globálním garantem demokracie. Nyní bude v USA u moci prezident, který popírá výsledky voleb z roku 2020, bezprecedentnímu útoku na Kapitol z 6. ledna 2021, při němž byli zavražděni nevinní lidé, říká „den lásky“, vyhrožuje Kanadě a Dánsku, chce zničit NATO a s Orbánem a Muskem plánuje, jak předhodit Evropu krajní pravici.

Jak se to stalo? Stačí se podívat do exit polls z prezidentských voleb v USA: 77 procent voličů cítilo dopad inflace, z těch nejhůře postižených volilo 74 procent Trumpa (z těch méně postižených 51 procent); naopak z těch, kteří nepocítili dopad inflace, volilo 77 procent Harris. Adenauer by asi řekl: a to pořád nechápete, volové?

