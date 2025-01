Rýžovat na lidech a fénovat vzduch

10. 1. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta



Je to vůbec možné? Není to sranda? Podle článku na iRozhlase mají v Česku vyrůst zařízení na maření elektřiny. Maření elektřiny, chápete to? Budeme platit maření elektřiny. Fény, které budou mařit elektřinu ohříváním vzduchu. Mařit se má výkon o velikosti jednoho bloku Temelína. A to žijeme v zemi s nejdražší elektřinou v Evropě.

Nepochybně premiér prohlásí, že jde o další úspěch vlády. Vláda zjevně dokázala, že umíme vyrábět elektřiny hodně, dokonce tolik, že má zápornou cenu. A proto se musí mařit. A proto musíme drtit domácnosti a ekonomiku vysokými cenami. Připomíná mi to, jak se kdysi za hospodářské krize pálilo nově vyrobené zboží, které si nikdo nemohl koupit.

Jaký je důvod? Není infrastruktura k tomu, aby nadbytečně vyrobená elektřina byla využita. Vláda to jistě prohlásí za svůj triumf. Ostatně mohlo by to taky kazit ceny, ne? Raději rýžovat na obyvatelstvu a fénovat vzduch! My přece musíme škrtat a šetřit. Česko dokáže skutečně nemyslitelné. Napadlo by vás to, že je to možné? A to je ta země, která zvládne stavět nové jaderné bloky. Asi aby mohla více fénovat oblohu.

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/v-cesku-maji-vyrust-obri-feny-na-mareni-prebytecne-energie-neco-je-tu-hodne_2501100615_jaf







