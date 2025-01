Zpráva: Izrael se odmítá zavázat k trvalému příměří v Gaze jako součásti dohody o rukojmích

14. 1. 2025

čas čtení 2 minuty

Podle deníku Haaretz je postoj Izraele jedním z hlavních sporných bodů současných jednání. Jedním z hlavních sporů v probíhajících jednáních o rukojmích a příměří v Gaze v Kataru je postoj Izraele, který se odmítá zavázat k ukončení války po druhé fázi potenciální dohody, jak uvádí deník Haaretz. Trvalé příměří je jedním z hlavních požadavků Hamásu a palestinská skupina podle zprávy chce, aby genocidní válka skončila po druhé fázi dohody, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.

Místo závazku k trvalému příměří bude podle zprávy snaha předložit závazek USA „spolupracovat s Izraelem na ukončení války“. To by znamenalo, že dohoda bude záviset na slibu USA vyvíjet tlak na Izrael, aby ukončil vojenské operace v Gaze, a skutečný závazek ze strany Izraele nebude na papíře existovat.

Zpráva deníku Haaretz přichází v době, kdy američtí představitelé trvají na tom, že dohoda je „velmi blízko“. Představitelé Hamásu rovněž sdělili médiím, že jednání se ubírají pozitivním směrem a že čekají, až izraelští představitelé, které premiér Benjamin Netanjahu vyslal do Kataru, schválí jejich poslední návrh.

Také představitelé nastupující Trumpovy administrativy hovoří o tom, že by k dohodě mohlo dojít brzy, včetně Steva Witkoffa, který bude působit jako Trumpův vyslanec pro Blízký východ a který se podílel na posledních jednáních.

Sám Trump opakovaně pohrozil, že nastane „peklo“, pokud Hamás nezačne propouštět izraelská rukojmí do jeho inaugurace. Zvolený viceprezident JD Vance v nedělním rozhovoru upřesnil, co by to mohlo znamenat.

„Znamená to umožnit Izraelcům zničit posledních pár praporů Hamásu a jejich vedení. Znamená to velmi agresivní sankce a finanční postihy vůči těm, kdo podporují teroristické organizace na Blízkém východě. Znamená to skutečně plnit úkoly amerického vedení,“ řekl Vance.

Mluvčí republikánů tvrdí, že prezident Biden neudělal dost pro podporu Izraele, přestože mu poskytl bezprecedentní množství vojenské pomoci.

V Izraeli se Netanjahu, který předchozí kola jednání sabotoval, dostává pod stále větší tlak, aby dosáhl dohody. Více než 800 rodičů izraelských vojáků nedávno zaslalo Netanjahuovi dopis, v němž ho obvinili, že obětoval jejich děti pro politické přežití.

„Obviňujeme vás z obětování životů rukojmích i vojáků. Vyzýváme vás, abyste okamžitě zastavil válku, přivedl domů rukojmí a ušetřil životy našich vojáků. Nechte nás obnovit ruiny, za které jste vy a vaše vláda zodpovědní,” stojí v dopise.

Celý článek v angličtině ZDE

