Největší čínské ropné přístavy se připojily k sankcím proti Putinově stínové flotile

10. 1. 2025

čas čtení 2 minuty

Čína uzavírá klíčové ropné přístavy na východě země pro tankery, které jsou na americkém sankčním seznamu. Čína uzavírá klíčové ropné přístavy na východě země pro tankery, které jsou na americkém sankčním seznamu.

Omezení byla oznámena společností Shandong Port Group, jedním z největších provozovatelů přístavů v Číně, který spravuje přístavy v provincii Šan-tung, kde se většina sankcionované ropy dováží z Ruska, Íránu a Venezuely.

Podle rozhodnutí společnosti mají sankcionované "stínové tankery" od pondělí 6. ledna zakázáno kotvit, vykládat nebo přijímat jiné přístavní služby v přístavech provincie, která je jedním z hlavních průmyslových center ČLR a je na třetím místě v zemi z hlediska HDP.

V loňském roce Čína nakoupila 1,74 milionu barelů denně, což je téměř pětina jejího celkového dovozu ropy, prostřednictvím přístavů v provincii Šan-tung, kde se nachází mnoho nezávislých rafinérií. Omezení pro "stínové" tankery se dotknou mimo jiné Čching-tao, pátého největšího přístavu v ČLR, a také přístavů Ž'-čao a Jen-tchaj. To by mohlo vést ke zpomalení dovozu sankcionované ropy do Číny.

V tuto chvíli má aktivní stínová flotila, která přepravuje ropu a obchází sankce, 669 tankerů, odhaduje analytik Lloyd's List Intelligence Michel Wies Bockman. Ruskou ropu podle jeho odhadů pravidelně přepravují asi 250-300 plavidel, nepočítaje v to tankery Sovcomflotu, které spadají pod západní omezení.

Na konci roku 2024 přidaly Spojené státy, Británie a Evropská unie na sankční seznamy asi 180 tankerů, které přepravovaly ropu ruského původu v rámci obcházení sankcí a v rozporu s "cenovým stropem" (60 dolarů za barel). Z toho více než 100 tankerů bylo nuceno zakotvit a již nepřepravovat barely z Ruské federace.

Novou ranou pro kremelskou "stínovou flotilu" mohou být "rozlučkové" sankce odcházející administrativy Joea Bidena, která podle The Washington Post plánuje dát na černou listinu dalších asi sto lodí. Kromě toho se zvažují opatření až do úplného embarga na ruskou ropu a také zrušení licencí pro transakce související s obchodem s ropou a plynem, které byly vydány sankcionovaným ruským bankám, včetně Sberbank, VTB a Alfa Bank.

Zdroj v angličtině: ZDE

0