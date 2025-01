Trumpem jmenovaný kandidát má pomatený plán čistek vládních úředníků

13. 1. 2025

Zdá se, že kandidát Donalda Trumpa na poradce pro národní bezpečnost ve skutečnosti nechce zajistit národní bezpečnost, píše Edith Olmsted.

Nastupující poradce Donalda Trumpa pro národní bezpečnost Mike Waltz se chce zbavit všech nepoliticky jmenovaných osob a kariérních zpravodajských důstojníků v Radě národní bezpečnosti, aby byl nově zvolený prezident obklopen loajalisty a nečelil absolutně žádné odpovědnosti, jakmile bude v Bílém domě.

Waltz řekl Breitbart News ve čtvrtek, že doufá, že se mu podaří vypudit kariérní zpravodajské důstojníky z FBI, CIA a NSA, mimo jiné agentury, z Rady pro národní bezpečnost (NSC). Tito úředníci tradičně pomáhají prezidentovi činit informovaná rozhodnutí o zahraničních a domácích záležitostech.

"Všichni rezignují 20. ledna ve 12:01," řekl Waltz v telefonickém rozhovoru s Breitbartem. "Pracujeme na našem procesu, abychom všem zajistili jejich povolení, a nyní procházíme procesem přechodu. Naši lidé vědí, koho chceme v agenturách, předkládáme tyto požadavky, a pokud jde o podrobnosti, všichni půjdou pryč."

Proč je Waltz chce pryč? No, za prvé nejsou všichni trumpisté, takže by bylo pravděpodobnější, že by potlačili stupidnější impulsy nově zvoleného prezidenta, řekněme, pokusit se získat Grónsko nebo něco takového. Ještě důležitější je, že tito detailisté mají tendenci podávat zprávy o řetězci velení a aktivitách Bílého domu, což je naprosto normální věc, pokud se nesnažíte uniknout něčemu, o čem nechcete, aby někdo věděl. Úředníci vykonávající svou práci řádně se mohou stát obrovským problémem, když přijde čas, aby později svědčili o tom, co se stalo.

To se stalo s podplukovníkem Alexanderem Vindmanem, který se v roce 2018 připojil k Národní bezpečnostní radě jako expert na Ukrajinu. Následující rok svědčil o "nevhodném" Trumpově telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, v němž tlačil na zahraničního lídra, aby vyšetřoval Trumpovy demokratické soupeře.

Podle Breitbartu "Waltz řekl Breitbart News, že podniká velmi vážné kroky, aby zajistil, že už nebudou žádní Vindmani".

Není jasné, jak vážná je Waltzova hrozba, ale článek sdílel v příspěvku X Friday, který nazval "Den 1".

Vindman reagoval na Waltzovy komentáře ve svém vlastním pátečním příspěvku X, kde řekl, že zajištění toho, aby v NSC mohli sloužit pouze političtí loajalisté, vytváří "nebezpečný precedens".

"Takový přístup bude mít mrazivý účinek na vedoucí pracovníky politiky napříč vládou. Talentovaní profesionálové, kteří se obávají, že budou propuštěni za zásadové postoje nebo nabízení objektivních rad, buď autocenzurují, nebo se služeb úplně vzdají." To podkopává samotný účel NSC: poskytovat prezidentovi nejlepší možné rady, stejně jako koordinačnímu týmu k prosazování zájmů národní bezpečnosti USA.

"Důsledky tohoto modelu loajality nad kompetencemi jsou hrozivé. Tím, že by Trump a Waltz očistili NSC od apolitických, zkušených profesionálů, vyprazdňují institucionální odbornost potřebnou k tomu, aby se vypořádali se složitými globálními výzvami," napsal Vindman. "To vytvoří politický aparát neschopný rozlišit rozumnou politiku od neuvážených impulsů – nebo ještě hůře, takový, který aktivně ignoruje právní a etické závazky ohledně implementace Trumpových osobních rozmarů."

