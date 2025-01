Zločin století: Pořad CBS odhaluje spoluvinu Bidenovy vlády na genocidě v Gaze prostřednictvím rozhovorů s jejími bývalými činiteli

14. 1. 2025

Úžasně odvážná Cecilia Vega z pořadu 60 minut televize CBS v neděli natočila průlomový segment, v němž vyzpovídala americké vládní úředníky zapojené do izraelské války v Gaze, kteří na protest buď výslovně, nebo nepřímo rezignovali. Promítla také děsivé záběry následků izraelských útoků v Gaze, píše Juan Cole.

Americké televizní zpravodajství téměř zcela ignorovalo izraelské (a americké) válečné zločiny v Gaze, které se odehrávají denně, ale na CNN, MSNBC, Fox, CBS, ABC atd. je zřejmě nepovažují za „zpravodajství“.

Zde mi dovolte jen výňatek z některých prohlášení bývalých amerických vládních představitelů:

Hala Rharrit byla americkou diplomatkou, která se zabývala lidskými právy: „To, co se děje v Gaze, by se nemohlo stát bez peněz amerických daňových poplatníků. O tom není pochyb.“

Hala Rharrit: „Prokážu naši spoluvinu, která je nesporná. Střepiny amerických bomb v místě masakrů, kde většinou umíraly děti. A to je ta devastace. Byly to v drtivé většině děti.“

Hala Rharrit: „Ukazovala bych záběry dětí, které zemřely hlady. V jednom případě jsem byla v podstatě pokárána: 'Nedávejte tam ten obrázek. Nechceme ho vidět. Nechceme vidět, že děti umírají hlady.' “

Hala Rharrit: Řekla bych, že i mimo arabský svět, je míra hněvu hmatatelná. V arabském světě začaly propukat protesty, které jsem také zdokumentovala. Lidé pálili americké vlajky. To je velmi významné, protože jsme po válce proti terorismu usilovně pracovali na posílení vazeb s arabským světem.”

Cecilia Vega: „Říkala jste, že to Americe namalovalo na záda terč.”

Hala Rharrit: „To je pravda: Ano. Neříkám to lehkovážně. A říkám to jako někdo, kdo sám přežil dva teroristické útoky. Poprvé jsem pracovala na americkém velvyslanectví v Jemenu. Přežila jsem minometný útok. Říkám to jako někdo, kdo se těmito otázkami intenzivně zabývá a kdo region intenzivně sleduje už dvě desetiletí.”

Po třech měsících války v Gaze v roce 2023 jí však bylo řečeno, že její zprávy již nejsou žádané.

Josh Paul strávil 11 let jako ředitel Úřadu pro politicko-vojenské záležitosti ministerstva zahraničí.

Josh Paul: „Většina bomb pochází z Ameriky. Většina technologií pochází z Ameriky. A všechny stíhačky, celá izraelská letka, pochází z Ameriky.”

Josh Paul: „Mezi každou bombou, která je svržena v Gaze, a USA existuje souvislost, protože každá bomba, která je svržena, je svržena z letadla americké výroby.”

Josh Paul: „Po 7. říjnu neexistoval prostor pro debatu ani diskusi. Byl jsem součástí e-mailových řetězců, kde byly zcela jasné pokyny: 'Tady jsou nejnovější požadavky Izraele. Ty musí být schváleny do 15:00 hodin.' Tohle přišlo od prezidenta, od ministra a od těch, kteří se kolem nich pohybovali.“

Josh Paul: „Já bych tvrdil pravý opak. Myslím, že okamžik 7. října byl okamžikem neuvěřitelné celosvětové solidarity s Izraelem. A kdyby Izrael tento okamžik využil k tlaku na skutečný, spravedlivý a trvalý mír, myslím, že bychom se nyní nacházeli na zcela jiném místě, kde by Izrael nečelil rostoucí izolaci ve světě a jeho rukojmí by byla na svobodě.”

Andrew Miller byl náměstkem náměstka ministra zahraničí pro izraelsko-palestinské záležitosti.

Andrew Miller: „Izraelci tyto bomby v některých případech používali k zasažení jednoho nebo dvou jedinců v hustě obydlených oblastech. A ve spoustě případů jsme viděli, že bylo sporné, jak je Izrael používal. A zásilky těchto zbraní byly pozastaveny.”

Andrew Miller: „Od prvních dnů probíhaly rozhovory o přáních a očekáváních Spojených států ohledně toho, co bude Izrael dělat. Ale nebyly definovány jako červená linie.”

Andrew Miller: „Nejsem si vědom toho, že by byly stanoveny nějaké červené linie nad rámec běžných formulací o dodržování mezinárodního práva, mezinárodního humanitárního práva a práva ozbrojeného konfliktu.”

Andrew Miller: „Domnívám se, že poselství, které premiér Netanjahu obdržel, bylo, že on je ten, kdo sedí na koni; že on to řídí a že podpora Spojených států tu bude stále a že ji může považovat za samozřejmost.”

Andrew Miller: „Pokud by USA neposkytovaly Izraeli podporu, Hizballáh, Hamás a Írán by to považovaly za příležitost jít Izraeli po krku. Mohli jsme však říci, že některý typ zbraní je používán nevhodně. Pokud však využijete tohoto okamžiku k urychlení svých útoků proti Izraeli, pak náš zákaz okamžitě zrušíme.”

Andrew Miller: „Ano. Myslím, že je spravedlivé říci, že Izrael má presumpci neviny. Existuje respekt k izraelským výpovědím o tom, co se odehrálo.”





