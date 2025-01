Počet obětí v Gaze je o 40 % vyšší než oficiální počet, zjistila studie lékařského časopisu Lancet

10. 1. 2025

Analýza odhaduje, že do konce června 2024 zemřelo v Gaze 64 260 lidí, z toho 59 % žen, dětí a osob starších 65 let.





Výzkum zveřejněný v lékařském časopise Lancet odhaduje, že počet mrtvých v Gaze během prvních devíti měsíců izraelské války proti Hamásu byl o 40 % vyšší než počet zaznamenaný ministerstvem zdravotnictví palestinského území.



Recenzovanou statistickou analýzu provedli akademici z London School of Hygiene & Tropical Medicine, Yale University a dalších institucí pomocí statistické metody zvané capture-recapture analysis.

Výzkumníci se snažili vyhodnotit počet úmrtí v důsledku izraelské letecké a pozemní kampaně v Gaze v období od října 2023 do konce června 2024 a odhadli, že v tomto období zemřelo 64 260 osob v důsledku traumatických zranění. Studie uvádí, že 59,1 % z nich tvořily ženy, děti a osoby starší 65 let. Odhad palestinských bojovníků mezi mrtvými neuvedla.



Do 30. června loňského roku ministerstvo zdravotnictví v Gaze vykázalo 37 877 mrtvých ve válce, která začala 7. října 2023 po útoku vedeném Hamásem na jižní Izrael, při němž bylo zabito 1 200 lidí a více než 250 zajato jako rukojmí.



Podle palestinských zdravotníků bylo ve válce v Gaze zabito celkem více než 46 000 lidí z předválečného počtu přibližně 2,3 milionu obyvatel.



Mezinárodní média nemohla nezávisle ověřit počet mrtvých v Gaze, protože Izrael nevpouští zahraniční novináře na toto území.



Vysoce postavený izraelský představitel v komentáři ke studii zveřejněné v pátek uvedl, že izraelské ozbrojené síly vynaložily velké úsilí, aby zabránily civilním obětem. „Žádná jiná armáda na světě nikdy nepřijala tak rozsáhlá opatření,“ uvedl úředník.



„Patří mezi ně poskytování předběžného varování civilistům, aby se evakuovali, bezpečné zóny a přijímání veškerých opatření, aby se zabránilo poškození civilistů. Údaje uvedené v této zprávě neodrážejí situaci na místě.“



Studie Lancetu uvádí, že kapacita palestinského ministerstva zdravotnictví pro vedení elektronických záznamů o úmrtích se dříve ukázala jako spolehlivá, ale zhoršila se pod vlivem izraelské vojenské kampaně, která zahrnovala nálety na nemocnice a další zdravotnická zařízení a přerušení digitální komunikace.



Izrael obviňuje Hamás, že využívá nemocnice jako krytí pro své operace, což tato militantní skupina popírá.



Studie použila údaje o počtu úmrtí od ministerstva zdravotnictví, online dotazník, který ministerstvo spustilo pro Palestince, aby nahlásili úmrtí svých příbuzných, a nekrology na sociálních sítích, aby odhadla, že do 30. června 2024 bylo v Gaze 55 298 až 78 525 úmrtí na traumatická zranění.



Nejlepší odhad studie byl 64 260 mrtvých, což by znamenalo, že ministerstvo zdravotnictví podhodnotilo počet úmrtí k tomuto datu o 41 %. Tento odhad představoval 2,9 % předválečné populace Gazy, „tedy přibližně každého 35. obyvatele“, uvádí studie.



Tento údaj se týká pouze úmrtí v důsledku traumatických zranění a nezahrnuje úmrtí v důsledku nedostatku zdravotní péče nebo potravin, ani tisíce lidí, kteří jsou pravděpodobně pohřbeni pod sutinami.



Palestinský ústřední statistický úřad (PCBS) odhaduje, že kromě oficiálního počtu obětí ministerstva zdravotnictví je dalších 11 000 Palestinců nezvěstných a považovaných za mrtvé.



Výzkumníci prošli všechny tři seznamy a hledali duplicity. „Do analýzy jsme zahrnuli pouze ty, jejichž smrt potvrdili jejich příbuzní nebo jejichž smrt potvrdily márnice a nemocnice,“ uvedla Zeina Jamaluddineová, epidemioložka z London School of Hygiene & Tropical Medicine a hlavní autorka studie.



„Pak jsme se podívali na překryvy mezi těmito třemi seznamy a na základě těchto překryvů lze dospět k celkovému odhadu populace, která byla zabita,“ řekla Jamaluddineová agentuře France-Presse.



Výzkumníci však upozornili, že v seznamech nemocnic není vždy uvedena příčina úmrtí, takže je možné, že do nich mohli být zahrnuti i lidé, kteří zemřeli na jiné než úrazové příčiny, což mohlo vést k nadhodnocení odhadu.



Patrick Ball, statistik ze skupiny Human Rights Data Analysis Group se sídlem v USA, který se na výzkumu nepodílel, použil metody capture-recapture k odhadu počtu mrtvých v konfliktech v Guatemale, Kosovu, Peru a Kolumbii.



Ball agentuře AFP řekl, že tato osvědčená technika se používá již po staletí a že výzkumníci dospěli k „dobrému odhadu“ pro Gazu.





Kevin McConway, profesor aplikované statistiky na britské Open University, uvedl, že při odhadech na základě neúplných údajů „nevyhnutelně existuje velká nejistota“, ale je „obdivuhodné“, že výzkumníci použili k ověření svých odhadů tři další přístupy.







