Požáry v Kalifornii: guvernér zdvojnásobil národní gardu v Los Angeles, hasiči přijeli z Mexika a Kanady

12. 1. 2025

čas čtení 12 minut





Požáry v Palisades a Eatonu se začínají dostávat pod kontrolu, prudký vítr polevuje, ale meteorologové předpovídají na pondělí další varování







Hasiči v Los Angeles vydali novou okamžitou evakuaci



Hasičský sbor Los Angeles vydal v pátek v 19 hodin místního času nový příkaz k okamžité evakuaci v souvislosti s požárem v Palisades. Týká se následujících oblastí:



Týká se Sunset Boulevardu na severu až k nádrži Encino a od dálnice 405 na západ až ke kaňonu Mandeville.



V oblasti již dříve platilo varování pro evakuací, nyní je vydán příkaz k okamžité evakuaci.

Hasičský sbor Los Angeles vydal v pátek v 19 hodin místního času nový příkaz k okamžité evakuaci v souvislosti s požárem v Palisades. Týká se následujících oblastí:Týká se Sunset Boulevardu na severu až k nádrži Encino a od dálnice 405 na západ až ke kaňonu Mandeville.V oblasti již dříve platilo varování pro evakuací, nyní je vydán příkaz k okamžité evakuaci.





Americké úřady vyhlásily kvůli kalifornským požárům stav ohrožení veřejného zdraví



Oddělení veřejného zdravotnictví v Los Angeles uvedlo, že vyhlásilo místní zdravotní pohotovost a vydalo příkaz veřejného zdravotníka v reakci „na rozsáhlé dopady probíhajících četných kritických požárů a větrných bouří“. Nařízení se vztahuje na všechny oblasti okresu Los Angeles.



Ve svém prohlášení ministerstvo uvedlo:



Požáry spolu se silným větrem vážně zhoršily kvalitu ovzduší, protože se z nich uvolňuje nebezpečný kouř a pevné částice, což představuje okamžité i dlouhodobé riziko pro veřejné zdraví.



Doporučuje všem, kteří musí na delší dobu vyjít ven v oblastech se silným kouřem nebo s výskytem popela, aby nosili masku N95 nebo P100.





Obyvatelé zřídili občansky organizované dárcovské centrum včetně bezplatných potravin na čerpací stanici na hranicích Altadeny a Pasadeny.



V rozhovoru pro CalMatters jeden z obyvatel, který se představil jako George, uvedl, že centrum zřídil proto, aby přijímal dary a obdarovával lidi.



„Máme všechny druhy zásob, oblečení, hygienické potřeby, krmivo pro zvířata, vodu, máme od všeho trochu.“



George popsal svůj nápad zřídit centrum:



„Zpočátku to byla jen voda, pak se z toho stalo tohle všechno. Bylo to neplánované...“





Newsom zdvojnásobil nasazení národní gardy v Los Angeles



Kalifornský guvernér Gavin Newsom zdvojnásobil nasazení státní národní gardy v Los Angeles v souvislosti s tamními požáry.



V sobotním prohlášení Newsom oznámil, že navýšil počet příslušníků státní národní gardy na 1 680, čímž zdvojnásobil počet gardistů na místě.



:Pokračujeme v nasazování zdrojů, abychom mohli rychle reagovat na požár v Los Angeles, který podnítil vítr o síle hurikánu. Muži a ženy Kalifornské národní gardy pracují dnem i nocí, aby pomohli obyvatelům Los Angeles v době jejich největší nouze. Jsme jim vděčni za jejich neutuchající statečnost a odhodlání sloužit druhým.“



Kalifornie dosud zmobilizovala více než 12 000 pracovníků včetně hasičů, členů gardové služby, příslušníků dálniční policie a dopravních týmů, aby pomohli v boji s požáry.



Zásahové úsilí navíc zahrnuje více než 1 660 kusů hasičské techniky, včetně více než 1 150 motorů, více než 60 letadel, dozérů a více než 100 vodních tendrů, které pomáhají při hašení požárů.





Kanada i Mexiko vyslaly na pomoc Los Angeles v boji s požáry hasiče.



Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová ve svém příspěvku na Twitteru uvedla, že se jedná o skupinu dobrovolníků: „Jsme země velkorysosti a solidarity.“



Mezitím kanadský premiér Justin Trudeau vyslal z Kanady do jižní Kalifornie posádky, letadla a vybavení, aby pomohly bojovat s požáry.



S pomocí personálu vyslaného z celých Spojených států a sousedních zemí začínají kalifornští hasiči dosahovat pokroku při omezování ničivých požárů, které zničily oblast Los Angeles.





Podle losangeleského odboru veřejných prací byla v noci na úterý asi nefunkční pětina požárních hydrantů v Pacific Palisades kvůli „extrémní potřebě vody“. Všechny hydranty však byly před požárem plně funkční, uvedl úřad v prohlášení, v němž „opravil mylné informace“ o vodovodním systému.



„Jakékoli tvrzení, že požární hydranty v Pacific Palisades byly před požárem v Palisades nefunkční, je zavádějící a nepravdivé,“ uvádí se v prohlášení. „Seznam oprav požárních hydrantů společnosti LADWP byl aktuální a aktualizovaný a všechny nahlášené požární hydranty byly před požárem v Pacific Palisades a v obcích Westside v Los Angeles plně funkční.“



„Tlak vody v systému byl ztracen v důsledku bezprecedentní a extrémní potřeby vody pro boj s požárem bez letecké podpory,“ dodává se v prohlášení.



Zabývalo se také nádrží Santa Ynez, která byla v době požáru prázdná - což je skutečnost, o které velitelka hasičů LA Kristin Crowleyová v pátek novinářům řekla, že na ni nebyla upozorněna.



Oddělení veřejných prací „bylo povinno vyřadit nádrž Santa Ynez z provozu, aby splňovala předpisy o nezávadnosti pitné vody. Pro zadání podpory a zdrojů na realizaci oprav nádrže Santa Ynez podléhá LADWP výběrovému řízení podle městského statutu, které vyžaduje čas,“ uvádí se v prohlášení.





Deník New York Post zveřejnil letecké snímky pořízené paparazzi ve stejný den, kdy se dron srazil s hasičským letadloem Super Scooper.



Fotografie domu Toma Hankse v Pacific Palisades, který jen o vlásek unikl zničení při historickém požáru, se v Postu objevily 9. ledna. Snímky pořídila losangeleská fotografická společnost London Entertainment, kterou založil v Londýně vyškolený paparazzo Giles Harrison.



Téhož dne bylo podle Federálního úřadu pro letectví (Federal Aviation Administration) letadlo, které bojovalo s požárem v Palisades, zasaženo dronem. Losangeleský hasičský sbor potvrdil, že letoun Super Scooper - který dokáže „nabírat“ vodu z okolních jezer a oceánů na hašení požárů - byl poškozen, ačkoli letadlo bezpečně přistálo.



„Zasahování do hasičského úsilí na veřejných pozemcích je federálním trestným činem, který se trestá až 12 měsíci vězení,“ uvedl FAA ve svém prohlášení





Texas vyšle na pomoc při požárech v Kalifornii hasiče a první záchranáře, oznámil v sobotu guvernér Greg Abbott. Stát vyšle více než 135 hasičů, pracovníků záchranných složek a zdravotníků a také více než 45 hasičských vozů, sanitek, velitelských vozidel a vybavení.



„Naše srdce truchlí s celou losangeleskou komunitou, která nadále reaguje na tyto ničivé požáry,“ řekl Abbott. „Obyvatelé Texasu příliš dobře vědí, jakou zkázu mohou požáry způsobit našim komunitám, a naše země je silnější, když se v krizových situacích spojíme.“



Oznámení přichází ve chvíli zvýšeného napětí mezi demokraty a republikány, demokratičtí představitelé v Kalifornii apelují na republikánského zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, aby navštívil tento stát a byl připraven pokračovat v nabídce pomoci při katastrofách, jakmile se koncem tohoto měsíce ujme úřadu.





Objevují se podrobnosti o další oběti, která zahynula při požáru v Palisades.



Dvaatřicetiletý bývalý australský dětský herec Rory Sykes zemřel poté, co ho jeho matka nemohla evakuovat. Sykes, který se narodil slepý a trpěl mozkovou obrnou, žil v domku na rodinném sídle v Malibu. Jeho matka Shelley Sykesová, která se zotavovala ze zlomeniny ruky, uvedla, že s ním nemohla pohnout.



„Řekl: 'Mami, nech mě tu.' A žádná máma nemůže opustit své dítě,“ řekla australskému zpravodajskému serveru 10 News First.



Řekla, že zavolala na tísňovou linku 911, ale telefonní linky byly nefunkční - proto jela pro pomoc na místní hasičskou stanici. Tam jí však řekli, že „nemáme vodu“.



„Když mě hasiči přivezli zpátky, jeho chata byla spálená do základů.“



Sykes zatím není součástí oficiálního počtu mrtvých - protože úřady nebyly schopny oficiálně identifikovat jeho ostatky. V současné době úřady potvrdily 11 obětí požárů v Los Angeles: pět při požáru v Palisades a šest při požáru v Eatonu.





Kalifornský guvernér Gavin Newsom se v novém rozhovoru v pořadu Pod Save America kritizoval Donalda Trumpa kvůli jeho nepravdivým tvrzením, že nedostatek vody ve státě je způsoben Newsomovým údajným odmítnutím podepsat deklaraci, která by umožnila průtok vody ze severu do ostatních částí státu.



Newsom v podcastu řekl: „Trump se chystá na další kroky:



„To, co říkal Trump o tom, že státní vodní projekt a delta smelt [ryba] nějak vedou k některým problémům, kterým tady dole čelíme ... jsou to slova. Je to jen salát. Je to forma a obsah mlhy. Je to vymyšlené. Je to klam. A je to Trumpova konzistentní mantra, která se táhne roky a roky a roky a je v rámci pravice posilována stále dokola. A tak se to stalo evangeliem a je to tak hluboce ignorantské, a přesto tomu naprosto věří.



Není to z jeho strany neznalost. Je to taková ta nesmazatelná dezinformace, že on jakoby projevoval nepravdu a rozhodl se ji vnést do této krize hluboce ponižujícím a náročným a škodlivým způsobem.“



Trump již několik let nepravdivě tvrdí, že nedostatek vody v jižní Kalifornii je způsoben tím, že Newsom odmítl podepsat plán na odklonění vody tekoucí do Sanfranciského zálivu k zavlažování plodin a hašení požárů.



Řekl to v září na předvolební akci na svém golfovém hřišti u Los Angeles:



„Volte mě, Kalifornie. Zajistím vám bezpečí. Dám vám velkou hranici a dám vám více vody, než má téměř kdokoli jiný ... a voda bude přitékat až do Los Angeles a budete mít více vody, než jste kdy viděli ... budete mít v Kalifornii vodu na úrovni, jakou jste nikdy předtím neviděli ... A Gavin Newscum [="nová verbež"] ty papíry podepíše, protože když je nepodepíše, nedáme mu peníze na hašení všech jeho požárů. A když mu nedáme peníze na hašení jeho požárů, bude mít problémy ... A o všechnu tu vodu se postará Kalifornie.“



Společnost Disney věnuje 15 milionů dolarů na pomoc v souvislosti s požáry v Los Angeles.



V prohlášení, které společnost se sídlem v Burbanku zveřejnila v pátek, se uvádí:



Historie společnosti The Walt Disney Company je neoddělitelně spjata s oblastí Los Angeles a zkáza způsobená ničivými požáry, které postihly tisíce lidí v naší oblasti, je skutečně srdcervoucí. Dnes věnujeme 15 milionů dolarů na počáteční a okamžitou reakci a obnovu.“



K prohlášení se připojil generální ředitel společnosti Disney Bob Iger:



Jsme hrdí na to, že můžeme této odolné a živé komunitě v této těžké chvíli poskytnout pomoc.“ B. Iger, ředitel společnosti Walt Disney, uvedl: “Vzhledem k tomu, že tato tragédie stále pokračuje, je společnost Walt Disney Company odhodlána podporovat naši komunitu a naše zaměstnance při společném úsilí o obnovu a rekonstrukci po této neuvěřitelné zkáze.“



Podle webu Ca.gov mohou obyvatelé Kalifornie získat pomoc uprostřed požárů třemi způsoby.



Jedním ze způsobů je zaregistrovat se pro pomoc Federální agentury pro řešení mimořádných událostí (Fema) online na stránkách DisasterAssistance.gov. Druhým způsobem je podat žádost prostřednictvím aplikace Fema a třetím způsobem je zavolat na linku pomoci Fema 1-800-621-3362.



Kromě toho je pomoc pro malé podniky dostupná prostřednictvím federální agentury Small Business Administration.





Aktuální stav kalifornských požárů



Zde je přehled aktuálního stavu kalifornských požárů k sobotnímu ránu podle kalifornského ministerstva lesnictví a požární ochrany:



Požár Palisades: shořelo 21 596 akrů, omezení požáru je 11 %.



Požár Eaton: shořelo 14 117 akrů, omezení je 15 %.



Požár Kenneth: shořelo 1 052 akrů, omezení je 80 %.



Požár v Hurstu: shořelo 799 akrů, omezení na 75 %.





Archerův požár: shořelo 19 akrů, omezení na 0 %.







Zdroj v angličtině ZDE

0