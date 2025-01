Vladimír Wagner: Mařiče se zavádějí v důsledku existence obniovitelných zdrojů

14. 1. 2025

čas čtení 3 minuty

Emailová diskuse Jan Čulík-Vladimír Wagner v souvislosti s níže uvedeným článkem Vladimíra Wagnera:

Jan Čulík:



Pane Wagnere,



děkuji za článek, ale otázka, kterou se váš článek nezabývá.



Podle zpráv v českých médiích ty mařiče maří elektřinu z jaderné elektrárny v Temelíně. Ta se nedá vypnout, kdežto samozřejmě větrníky a další zdroje obnovitelné energie se v době přebytku vypnout dají.



Mohl byste něco k tomu do toho článku vepsat?

Jan Čulík:



Pane Wagnere,



děkuji za článek, ale otázka, kterou se váš článek nezabývá.



Podle zpráv v českých médiích ty mařiče maří elektřinu z jaderné elektrárny v Temelíně. Ta se nedá vypnout, kdežto samozřejmě větrníky a další zdroje obnovitelné energie se v době přebytku vypnout dají.



Mohl byste něco k tomu do toho článku vepsat?



Vladimír Wagner:



Pochopitelně to v článku je, a to podrobně vysvětleno, cituji:



"Druhou možností je technický vznik záporných cen, který však opět vzniká kvůli velmi vysokým instalovaným výkonům rychle proměnných a na počasí závislých zdrojů. Výkon dodávaný fotovoltaickými či větrnými zdroji se může velice rychle a nepříliš předvídatelně měnit. Proto musí být neustále v provozu dostatek zdrojů, které v případě jejich výpadku zaskočí. Ty tak nelze úplně odstavit, protože jejich náběh není okamžitý. To se týká jaderných bloků, u nichž hlavně u těch moderních je možná regulace v relativně širokém rozmezí, ale velké snížení výkonu a odstavení, znamená nemožnost rychlého jejich naskočení. I uhelné elektrárny a velké plynové elektrárny mají omezené možnosti snížení výkonu, pokud mají být připraveny k rychlému naskočení. Existují sice plynové turbíny, které jsou extrémně flexibilní. Ty však jsou na jednotku výkonu investičně i provozně relativně drahé."



Jan Čulík:



Sorry, jsem laik, ale to mi nepřijde jako jasné vysvětlení. Hrozí-li přece záporné ceny kvůli přebytku energie, mohu vypnout větrníky a obnovitelné zdroje. Tohle podle mého laického porozumění není způsobeno vypnutelnými obnovitelnými zdroji, ale nevypnutelnými jadernými zdroji!



Vladimír Wagner:



V Německu žádné jaderné elektrárny nejsou a přesto tam záporné ceny jsou a dokonce se při nich neodstavuje i část fosilních zdrojů. Proč tomu tak je a proč se větrníky a fotovoltaika neodstavují (jsou k tomu ekonomické i technické důvody) je právě v mém článku podrobně vysvětleno.



Formulace v článku na irozhlase "Stejný výkon má jeden jaderný blok Temelína." opravdu neznamená, že se ty mařiče staví kvůli Temelínu. Nebyly potřeba doteď a Temelín je v provozu už 20 let. Jejich potřeba byla způsobena čístě rozsáhlým instalovaným výkonem ve fotovoltaice a větru, která byla mnoho výkonů Temelínu. Tam opravdu nic není o tom, že by se stavěly kvůli Temelínu. Kde jste na takovou blbost přišel?



Je to tak, že je to kvůli obnovitelným zdrojům, které:



Nelze technicky vypnout (spousta malých zdrojů. které nejsou řízeny a nemají instalovány technické prostředky na vypínání podle potřeb sítě)

Technicky by je šlo vypnout, ale mají zaručený přednostní přístup do sítě a dotované ceny za dodávky v libovolnou dobu a libovolné ceně na spotové burze.



Připomínám, že nedávno u nás byly velké diskuze o tom, že by se fotovoltaickým zdrojům provozní dotace nedávaly v době, kdy jsou záporné ceny (takže by se vyply). Ale velký tlak zelený aktivistů a majitelů fotovoltaik takové změně pravidel zabránil.

0