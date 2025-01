Channel 4 News: Budoucnost v Gaze bez izraelského bombardování?

16. 1. 2025

čas čtení 15 minut

(Toto je výběr nejzajímavějších pasáží z více než půlhodinového bloku Channel 4 News o příměří v Gaze. Chcete-li to zhlédnout celé, klikněte dole na lištu vpravo na titulky a zvolte češtinu. V České televizi takto kvalitní zpravodajství neuvidíte.)

Moderátor, Channel 4 News, středa 15. ledna 2024, 19 hodin: Dnes večer se v Gaze oslavuje budoucnost bez bomb poté, co Hamás a Izrael dosáhly dohody o příměří, a končí tak 15 měsíců krveprolití a ničení. A v Tel Avivu rodiny izraelských rukojmích zatajují dech v naději, že i jejich utrpení se chýlí ke konci. Dobrý večer.

Pokud je toto cíl, došlo předtím k mimořádnému utrpení. Téměř 47 000 mrtvých Palestinců a 1200 Izraelců zabitých 7. října 2023, kolem 800 izraelských vojáků zabitých v Gaze v bojích v rozbouřeném regionu a samozřejmě téměř 100 izraelských rukojmích, kteří stále čekají na návrat domů.

Dohoda mezi Hamásem a Izraelem byla na spadnutí již dříve, tak proč vyšla až v době, kdy Joe Biden přednesl svůj projev na rozloučenou v Americe? Dnes večer by měl o dohodě krátce promluvit a připravit půdu pro prezidenta Trumpa, který si už na sociálních sítích připsal zásluhy za dohodu. Byl to jeho nátlak, který přiměl Izraelce k podpisu této dohody? A co teď, zejména v troskách Gazy? Dnes večer máme reakce ze všech stran.

* * *







Tak konečně se Izrael a Hamás dohodly na dohodě o zastavení války v Gaze a propuštění zbývajících rukojmích. Vyvolává to naději na ukončení nejkrvavějšího kola bojů v historii izraelsko-palestinského konfliktu. Je zde však mnoho otázek. Proč to trvalo tak dlouho? Co se změnilo? Jak a kým bude nyní Gaza znovu vybudována? A jak je to s vyhlídkami na palestinský stát na konci toho všeho?





Ale nejprve, co je vlastně v této dohodě, která začíná v neděli? Podrobnosti před několika minutami uvedl katarský premiér. V první fázi dojde k zastavení bojů mezi Izraelem a Hamásem v Gaze a k propuštění 33 rukojmích držených Hamásem, včetně žen, dětí, nemocných a mužů starších 55 let. Výměnou za propuštění palestinských bezpečnostních vězňů se IDF stáhnou z obydlených oblastí, umožní Palestincům návrat na sever a vpustí více kamionů s humanitární pomocí. Jednání o dalších etapách začnou 16. den a jejich cílem bude propuštění zbývajících rukojmích a další stažení Izraele z pásma. Dohodu právě uvítal i prezident Biden. Nyní přejděte k našemu zahraničnímu zpravodaji Secunderu Kermanimu v Tel Avivu,







Reportér: Matte, tahle válka si vybrala strašlivou daň a dlouho se zdálo, že je její konec v nedohlednu. Izraelský útok v Gaze byl jedním z nejkrutějších v moderní historii. V ulicích Izraele, kde tolik lidí zoufale touží po návratu rukojmích, které Hamás stále drží, se odehrávají oslavy. Je tu cítit naděje, očekávání, ale také strach, že by se snad ještě mohlo něco pokazit.





Katarský premiér, který hrál klíčovou roli při zprostředkování vyjednávání této dohody, před několika minutami oznámil, že dohody bylo dosaženo, ale řekl, že na krocích k jejímu provedení se ještě pracuje. Před námi je ještě mnoho výzev. Zítra ráno bude muset izraelská vláda o této dohodě hlasovat, i když chápeme, že je to vlastně jen formalita.





Větší otazníky zůstávají nad tím, zda se z dohody vyvine dlouhodobější příměří, nebo zda jednání po této první šestitýdenní fázi ochabnou. Otázky se týkají také dlouhodobějšího horizontu, kdo bude řídit Gazu, jak budou od této neděle propuštěni první izraelští rukojmí a palestinští vězni, jak jsme pochopili. Všichni čekají, až se tato dohoda začne uskutečňovat.





Moderátor: Secundere, přepojíme na prezidenta Joea Bidena, který právě teď hovoří z Washingtonu.





Biden: Během příštích šesti týdnů bude Izrael vyjednávat o opatřeních nezbytných k tomu, aby získal druhou fázi, tedy trvalé ukončení války. Dovolte mi to zopakovat, trvalé ukončení války. Je třeba vyjednat řadu detailů, aby bylo možné přejít z fáze jedna do fáze dvě, ale plán říká, že pokud jednání potrvají déle než šest týdnů, bude příměří pokračovat tak dlouho, dokud budou probíhat jednání. Mluvil jsem s šéfem Kuvajtu. A s prezidentem Egypta a zavázali jsme se, že zajistíme, aby jednání pokračovala tak dlouho, jak bude třeba. Pak, až začne druhá fáze, dojde k výměně zbývajících živých rukojmích, včetně vojáků-mužů, a všechny zbývající izraelské síly budou staženy z Gazy a dočasné příměří se stane trvalým. A konečně fáze třetí. Veškeré poslední ostatky zabitých rukojmích budou vráceny jejich rodinám. A bude zahájen rozsáhlý plán obnovy Gazy.





Toto je dohoda o příměří, kterou jsem představil loni na jaře. Dnes se Hamás a Izrael dohodly na této dohodě o příměří. Ti z vás, kteří jednání sledovali, mohou potvrdit, že cesta k této dohodě nebyla snadná. Pracuji v zahraniční politice už desítky let. Bylo to jedno z nejtěžších jednání, jaké jsem kdy zažil. A dosáhlo tohoto bodu díky tlaku, který Izrael vyvinul na Hamás podporovaný Spojenými státy, dlouholetý vůdce Hamásu. Sinwar byl zabit, nejsilnější podporovatel Hamásu, Írán, zahájil útoky na Izrael. Tyto útoky selhaly poté, co moje administrativa zorganizovala koalici států, která je měla zastavit. A poté, co jsem nařídil americkým lodím a letadlům, aby se vydaly na obranu Izraele, jsme také zformovali silnou a kalibrovanou reakci Izraele, která zničila íránskou protivzdušnou obranu, ale vyhnula se eskalačnímu cyklu totální války. Spojené státy také zorganizovaly koalici 20 zemí, která se postavila útokům Húsíů, včetně jejich raket. Poté Hizballáh...





Moderátor: Prezident Biden, který právě hovoří v Bílém domě, řekl, že cesta k této dohodě byla náročná. Řekl, že dohoda byla na stole už před šesti měsíci. Jen si představte ty desítky tisíc lidí, kteří byli v důsledku tohoto zdržení zraněni a zabiti. Nyní jsme se této dohody dočkali. Samozřejmě čekáme na odpověď izraelské vlády a odpověď dostaneme až v závěru pořadu. A měl bych jenom podotknout, že prezident Trump, muž, který za pár dní vystřídá Bidena, si už připsal zásluhy za to, že se tato dohoda prosadila. I o tom budeme hovořit. Ale vraťme se k Secunderovi v Tel Avivu. A jeho reportáži:





Reportér: Po více než roce nepředstavitelné bolesti se dnes v noci v ulicích Gazy slavilo, když se objevila zpráva o příměří. Mladé životy zastíněné touto válkou. Nyní konečně šance na mírovější budoucnost.





Dnes srdcervoucí poslední objetí, která se mohou ukázat jako poslední hodiny izraelské smrtící války v Gaze. Oběti úderu v Darrellu Villarovi, při kterém zahynulo 11 lidí. Včetně čtyř dětí z jedné rodiny. Jakékoli příměří je pro ně a více než 46 000 dalších lidí příliš pozdě.





Mír v Gaze bude znamenat mír v pustině. Dvě třetiny všech budov na tomto území byly zničeny nebo poškozeny izraelskými údery. Prakticky všichni obyvatelé byli vysídleni a všude panuje hlad. Všichni doufají v ukončení bojů.





Na izraelském Náměstí rukojmích, které je dnes večer ústředním bodem pro rodiny více než 90 izraelských rukojmích, jež Hamás stále drží v zajetí, panoval opatrný optimismus.





Stále však panuje také strach. Několikrát se zdálo, že dohoda je na spadnutí, ale nakonec z ní sešlo. V první šestitýdenní fázi by mělo být propuštěno 33 rukojmích výměnou za stovky zadržovaných Palestinců. Budou se obě strany schopny dohodnout na pokračování dohody i po tomto období?





Uprostřed bídy a chudoby, která se stala Gazou, sní rodiny o svém starém životě. Amel, která trpí rakovinou a byla nucena uprchnout z Gaza City, si už představuje, jaké by to bylo vrátit se do toho, co zbylo z jejího domova.





No, obrysy této dohody jsou vlastně v podstatě stejné jako obrysy dohody, o které jsme mluvili po většinu minulého roku poté, co ji nastínil. prezident Biden loni v květnu. Od té doby byly zabity další tisíce Palestinců a také několik izraelských rukojmích. Těžko se vyhnout závěru, že klíčovým hnacím motorem úspěchu jednání v této fázi je nyní nadcházející inaugurace prezidenta Trumpa. Ten sice pohrozil, že pokud rukojmí nebudou propuštěni, rozpoutá se peklo, ale možná je významnější jeho vliv na izraelskou vládu. Zdálo se pravděpodobné, že by možná Trump více podporoval Netanjahuovo válečné úsilí. Ale Trump dal jasně najevo, že chtěl válku ukončit ještě před svým nástupem do úřadu. Musíme si počkat, v co se tato dohoda o příměří vyvine, a také si budeme muset počkat, jaké nabídky mohly být učiněny izraelské pravici, pokud jde o její plány s okupovaným Západním břehem Jordánu, aby se k této dohodě připojila.









Husam Zomlot: Ne, nezáleží. Záleží na tom, aby se zastavilo krveprolití, 15 měsíců naprosté ztráty, smutku. Naprosté lidské utrpení a konečně máme dobré zprávy. Teď se můžeme nadechnout. Úleva. A dívat se dopředu.





Moderátor: Jste si jist, že to vydrží?





Husam Zomlot: Podívejte se, jsem velmi opatrný. Jako my všichni. Ti, kdo znají Netanjahua a izraelské složení vlády, ti, kdo znají dynamiku v Izraeli, budou nesmírně opatrní. Ale musíme doufat. A tlačit dopředu. Musíme ukončit toto masové vraždění a poučit se z posledních 15 měsíců, ano?





Moderátor: K těmto lekcím se dostaneme za chvíli. Ale Donald Trump před několika dny řekl, že pokud nebudou propuštěni ti rukojmí a nebude uzavřena dohoda, rozpoutá se peklo. A my jsme si tehdy vždycky mysleli, že mluví o Hamásu, ale ve skutečnosti nejspíš zároveň mluvil o Izraelcích. Hamásu také trvalo šest měsíců, než se k této dohodě přihlásil.







Husam Zomlot: Slyšel jste prezidenta Bidena, jak říká, že ji předložil v květnu a že ji přijala Rada bezpečnosti, a je velmi dobře zdokumentováno, že to byl Netanjahu, kdo ji odmítal.







Moderátor: Ale jr tragédie, že mezitím muselo zemřít tolik dalších lidí.





Husam Zomlot: Ano, to je nejen tragédie, to je něco, co musíme bezpodmínečně zajistit, aby bylo učiněno zadost spravedlnosti a aby se to už nikdy, nikdy neopakovalo. Takže ano, je to taková tragédie, že jsme k tomu měli dospět už dávno, dávno vlastně už v listopadu 2023 a svět se musí poučit z vlastního selhání. Je to poprvé, kdy mezinárodní společenství nedokázalo zastavit, natož zabránit genocidě v reálném čase. A věřím, že dopad na náš mezinárodní řád bude vážný. Je to tedy okamžik, kdy se musíme semknout a obnovit vše, co bylo zničeno, a to není jen Gaza, ale také budovy a význam budov v New Yorku. Globální systém.





Moderátor: Izraelci samozřejmě odmítnou obvinění z genocidy a řeknou, že k tomuto poslednímu děsivému kolu palestinsko-izraelského konfliktu by nedošlo, nebýt útoku Hamásu 7. října.





Husam Zomlot: ICG již v lednu loňského roku uvedl, že zločin genocidy je pravděpodobný, ale ujišťuji vás, ujišťuji vás, že až jednou vy i já budeme mít možnost jet do Gazy a vidět tu zločinnou genocidu a agresi na našem lidu v Gaze, vy i já se v tom okamžiku zděsíme.









Husam Zomlot: V tom vám zabránili Izraelci.







Moderátor: A my to víme a mluvíme s nimi o tom. Co teď? Řekněme, že příměří vytrvá. Co se stane po skončení druhé fáze? Jak vidíte budoucnost ?





Husam Zomlot: Gaza číslo jedna: musíme se ujistit, že toto příměří vydrží. Netanjahu neustále manévruje, mění své cíle a kalkulace a koalice. Číslo dvě: musíme zajistit, aby bylo trvalé, aby Izrael opustil celou Gazu, aby se lidé v Gaze mohli bez překážek vrátit do svých domovů, aby byla poskytnuta bezprecedentní mezinárodní humanitární pomoc. naše děti umírají kvůli zimě a hladu.





Moderátor: Kdo bude řídit Gazu?





Husam Zomlot: Je to stát Palestina. Palestinský lid má stát Palestina, který zastupuje všechny, který má sídlo v OSN. Jejich boj, jejich boj po 100 let je za tento stát Palestina, stát Palestina má své národní instituce.





Moderátor: Ale kteří Palestinci nakonec budou řídit Gazu? Bojujete mezi sebou.





Husam Zomlot je vedoucím palestinské mise ve Spojeném království. Nyní je tu ve studiu. Rád vás opět vidím, pane velvyslanče Zomlote. Záleží vám jako Palestinci na tom, zda to byl Donald Trump, kdo vyvíjel tlak na Izraelce, nebo zda byl Joe Biden konečně vyslyšen?Žádali jsme opakovaně o vstup do Gazy, abychom odtamtud mohli podávat zprávy. Byl nám odepřen přístup.Ne, ne, ne. A teď, teď se mnou diskutujete, jako byste dělil stát na dvě strany, labouristé a konzervativci. Vy se mnou nediskutujete o Spojeném království jako státu a vládě. Máme vládu, kterou uznává celý svět. Ta vláda, lidé v Gaze, požadují, touží po tom, aby se OOP a vláda vrátily a převzaly svou odpovědnost. A dovolte mi, abych to řekl hned a velmi jasně, nebude existovat žádná alternativa nad palestinskými národními institucemi, nad OOP a jejími institucemi, které by převzaly vládu. Nenecháme Gazu ve vakuu. Je to naše odpovědnost a my ji budeme plnit a budeme znovu mluvit o tom, jak to vlastně vypadá.