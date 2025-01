Netanjahu v sobotu večer: Pokud budeme muset znovu zahájit válku, uděláme to

18. 1. 2025

Předběžný průzkum Výboru na ochranu novinářů (CPJ) se sídlem v New Yorku odhaduje, že mezi mnoha desítkami tisíc zabitých lidí v Gaze, na okupovaném Západním břehu Jordánu, v Izraeli a Libanonu od začátku současné války v říjnu 2023 bylo nejméně 166 novinářů a pracovníků médií, což z ní činí nejvražednější období pro novináře na celém světě od roku 1992, kdy CPJ začal shromažďovat údaje.



CPJ uvedl, že: „Novináři v Gaze čelí obzvláště vysokým rizikům, když se snaží o konfliktu informovat, včetně ničivých izraelských náletů, hladomoru, vysídlení 90 % obyvatel Gazy a zničení 80 % jejích budov.“



Zde však někteří zástupci médií v Gaze na chvíli oslavují dohodu o zítřejším zastavení palby a zpívají „My tu zůstaneme“.



Journalists in #Gaza cheer and sing in happiness as the ceasefire in Gaza is expected to go into effect in the early hours of Sunday.#Palestine #GazaCeasefire pic.twitter.com/QPXDQsGgI0