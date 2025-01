KLDR propašovala ze Španělska vybavení k výrobě jaderných zbraní

20. 1. 2025

čas čtení 2 minuty

Padělané celní kódy umožnily přepravu vakuové pece přes Mexiko, Jihoafrickou republiku a Čínu, tvrdí americký think tank. Padělané celní kódy umožnily přepravu vakuové pece přes Mexiko, Jihoafrickou republiku a Čínu, tvrdí americký think tank.

Institut pro vědu a mezinárodní bezpečnost (ISIS) ve Washingtonu, D.C., odhalil případ ve zprávě zveřejněné na svých webových stránkách.

Podle zprávy bylo potvrzeno, že vakuová pec odeslaná ze Španělska šla v roce 2022 do Severní Koreje přes Mexiko, Jižní Afriku a Čínu.

Vakuové pece mohou být použity k tavení kovového uranu pro výrobu jaderných zbraní a rezoluce Rady bezpečnosti OSN zakazují zemím patřícím do Nuclear Supply Group (NSG) vyvážet taková zařízení do Severní Koreje.

První dodavatel této vakuové pece není znám.

Někdo obdržel zboží ze Španělska v Mexiku a poslal je do Jižní Afriky a v průběhu tohoto procesu byl HS kód a popis obchodních dokladů jednoduše změněn na "stroje". Není známo, kdo byl příjemcem v Mexiku.

Poté, co zboží putovalo do Jižní Afriky, byly kódy HS a popisy vyvezeny do Číny ve stavu "kovového odpadu", který byl osvobozen od cel, a putovaly zpět z Číny do Severní Koreje.

"Je obtížné identifikovat padělání HS kódu," uvádí zpráva. "Může být užitečné, pokud lze exportovat a importovat data elektronicky, ale stát musí mít tuto provozní schopnost."

"Není jasné, zda Mexiko nebo Jižní Afrika mají takový sledovací systém, a je nepravděpodobné, že mají sofistikované systémy jako ty, které jsou zavedeny ve Spojených státech nebo v některých zemích v Evropě," vysvětlil zdroj.

David Albright, zakladatel ISIS a autor zprávy, vysvětlil americkému médiu "NK News", že Severní Korea plánuje investovat obrovské zdroje do získání vybavení nezbytného pro jaderné zbraně, aby se vyhnula sankcím.

"Chápu, že Mexiko a Jižní Afrika nedokázaly zabránit přepravě této položky do Číny, protože neobdržely včasné zprávy od západních zpravodajských služeb," řekl.

HS kód je celní kód v rámci harmonizovaného systému popisu a kódování Společenství stanoveného Mezinárodní celní organizací (WCO).

Zdroj v angličtině: ZDE

0