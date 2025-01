Čína a Rusko znepokojeny Trumpovými rozhodnutími

21. 1. 2025

čas čtení 9 minut

Čína je znepokojena Trumpovým oznámením, že USA opět odstupují od pařížské klimatické dohody



Během pravidelného denního brífinku čínského ministerstva zahraničí mluvčí Guo Jiakun uvedl, že Čína je znepokojena Trumpovým oznámením, že USA opět odstupují od pařížské klimatické dohody. Agentura Reuters cituje úředníka, který uvedl, že Čína aktivně reaguje na změnu klimatu a bude společně podporovat globální ekologický a nízkouhlíkový přechod.



Mluvčí rovněž uvedl, že Světová zdravotnická organizace by měla být pouze posílena, nikoliv oslabena. Čína ji podle něj bude i nadále podporovat při plnění jejích povinností. Trump nařídil, aby se USA z agentury OSN pro zdraví stáhly.



Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov reagoval na slova Donalda Trumpa ohledně budoucnosti Panamského průplavu.

Podle státní ruské tiskové agentury v odpovědi na otázku uvedl:



Očekáváme, že během budoucích jednání mezi vedením Panamy a americkým prezidentem Donaldem Trumpem o otázkách kontroly nad Panamským průplavem, které jistě spadají do sféry jejich dvoustranných vztahů, budou strany respektovat současný mezinárodněprávní režim této klíčové vodní cesty.



Průplav vybudovaly USA na počátku 20. století po předchozím neúspěšném pokusu Francie a smlouva podepsaná zesnulým prezidentem Jimmym Carterem v roce 1977 převedla průplav v roce 1999 na Panamu a umožnila jeho využívání kterémukoli státu.



V roce 1989 zahájily Spojené státy vojenskou invazi do Panamy, při níž zahynulo až 1 000 lidí, když svrhly prezidenta Manuela Noriegu.

Španělská ministryně práce a místopředsedkyně vlády Yolanda Díazová oznámila, že po nacistickém pozdravu Elona Muska při pondělní inauguraci Donalda Trumpa přestala používat Twitter

V příspěvku na serveru Bluesky Díazová napsala: „Elon Musk již několik měsíců využívá Twitter k politickým účelům. Přestal být nástrojem pro komunikaci nebo sociální sítí a stal se propagandistickým mechanismem, který využívá svůj algoritmus k tomu, aby upřednostňoval některé myšlenky před jinými, a tím ovlivňoval veřejné mínění. Včera večer mohla celá planeta vidět, jak Elon Musk napodobuje nacistický pozdrav v souvislosti s inaugurací Donalda Trumpa. Byl to velmi ostrý obraz, který mě přiměl k rozhodnutí, které jsem zvažovala několik měsíců... Od této chvíle nebudu svůj účet na Twitteru používat.“

Oznámení Díazové přišlo několik hodin poté, co španělský socialistický premiér Pedro Sánchez, vyzval Evropu, aby se postavila velké technologické „třídě“, která se snaží ovlivňovat západní vlády a veřejnou debatu prostřednictvím své „absolutní moci nad sociálními médii“.

V pondělí Sánchez vystoupil na konferenci o umělé inteligenci:Evropa se musí této hrozbě postavit a bránit demokracii.“ “Tváří v tvář tomu se musíme bránit a předkládat alternativy.

Jinde ve Španělsku si média všimla, že Trump včera nesprávně tvrdil, že Španělsko patří mezi země BRICS (hlavně Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika) a země by mohla čelit 100% americkým clům na své výrobky.







Trump omilostnil výtržníky z 6. ledna a odstoupil od pařížské dohody o klimatu







Během svého pondělního inauguračního projevu Donald Trump vyjmenoval seznam úspěchů USA, včetně tvrzení, že jejich odborníci rozštěpili atom.









Trump zrušil sankce vůči násilným izraelským osadníkům

Trump také podepsal exekutivní příkaz, kterým se snaží zrušit občanství - automatické občanství pro osoby narozené v USA - pro děti přistěhovalců bez dokladů. Rodné občanství je chráněno 14. ústavním dodatkem a příkaz bude téměř jistě napaden u soudu.





Americký prezident se hned první den ve funkci snažil zrušit velkou část odkazu Joea Bidena a také slíbil „uvolnit“ těžbu ropy a zemního plynuPříznivci Donalda Trumpa, kteří před čtyřmi lety zaútočili na americký Kapitol, začnou v úterý opouštět vězení poté, co Trump vydal rozsáhlou milost, která signalizuje, že hodlá agresivně využívat své výkonné moci, píše agentura Reuters.Pondělní omilostnění 1 500 obviněných republikánským prezidentem vyvolalo rozhořčení zákonodárců, kteří byli ohroženi při útoku 6. ledna 2021, kdy tisíce Trumpových příznivců vtrhly do Kapitolu v neúspěšném pokusu zabránit Kongresu, aby potvrdil jeho prohru v roce 2020 s Joem Bidenem.To poselství: Amerika byla napadena „miliony kriminálních cizinců“, kteří budou posláni domů (je to nesmysl), a zároveň bude vyhlášen výjimečný stav, který umožní nasazení armády na jižní hranici s Mexikem. Vláda bude uznávat „pouze dvě pohlaví, mužské a ženské“ (je to nesmysl, je vědecky dokázáno, že příslušnost k určitému pohlaví je spektrum). Podpora elektromobilů bude zrušena (co Musk?) a bdue vyhlášen „stav nouze v oblasti energetiky“, který umožní zrušení ekologických předpisů a větší těžbu ropy a zemního plynu.Mezinárodní lídři reagovali na inauguraci Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA se směsicí ostražitosti, hněvu a nadšení: Panama se ohradila proti jeho slibu, že znovu ovládne Panamský průplav, a Mexiko slíbilo, že bude bránit svůj lid před zásahem proti migrantům.Poté, co Trump prohlásil, že Panamský průplav byl „hloupým darem“ Panamě, který „neměl být nikdy vytvořen“.Donald Trump v pondělí podruhé odstoupil od pařížské klimatické dohody.„Dnešní oznámení americké vlády o odstoupení od Pařížské dohody je zničující pro budoucnost planety a pro ty, kteří čelí nejvýznamnějšímu narušení svých životů a zdrojů obživy v důsledku změny klimatu,“ uvedla v prohlášení Tjada D'Oyen McKenna, generální ředitelka organizace Mercy Corps.„Rozhodnutí přichází těsně poté, co byl rok 2024 označen za nejteplejší rok v historii, a je obrovským krokem zpět v době, kdy svět naléhavě potřebuje větší ambice a jasné vedení k řešení klimatické krize, nikoli ústup,“ uvedla McKenna.„Změna klimatu již není vzdálenou hrozbou, ale každodenní realitou s ničivými dopady na stovky milionů lidí, kteří ke změně klimatu přispívají nejméně - od krutých such v Africkém rohu po smrtící záplavy v Pákistánu.“Prezident Donald Trump v úterý uvedl, že jeho tým je v procesu odvolávání více než tisíce úředníků z administrativy bývalého prezidenta Joea Bidena. Oznámil čtyři odvolání, včetně slavného kuchaře Josého Andrese a bývalého nejvyššího generála Marka Milleyho, píše agentura Reuters.Trump uvedl, že Milleyho, kterému Biden v pondělí udělil preventivní milost, odvolává z Národní poradní rady pro infrastrukturu. Andres byl odvolán z prezidentské rady pro sport, fitness a výživu, uvedl Trump v příspěvku na sociální síti Truth Social.Tento úspěch však patří uctívanému fyzikovi siru Ernestu Rutherfordovi, Novozélanďanovi, kterému se tento historický výkon podařil v roce 1917 na Viktoriině univerzitě v anglickém Manchesteru. V roce 1997 byl po něm pojmenován prvek rutherfordium.Trump vydal exekutivní příkaz, podle něhož federální úřady zrušily používání pojmů „gender“ a „genderová identita“ a místo toho při provádění politiky - včetně vydávání cestovních pasů - používají binární definici „pohlaví“, což je krok, který skupiny za práva LGBTQ+ slíbily napadnout u soudu.Jiný příkaz překlasifikoval tisíce federálních zaměstnanců na politické zaměstnance, což výrazně usnadnilo jejich propouštění. Klíčoví Trumpovi poradci vyzvali k hromadnému propouštění vládních zaměstnanců. Projekt 2025 učinil z útoků na hluboký či administrativní stát hlavní součást Trumpova druhého funkčního období.Jedním z příkazů došlo k přejmenování 617 800 mil čtverečních Mexického zálivu a aljašské dvacetitisícovky Denali. Mexický záliv bude přejmenován na Americký záliv a Denali, nejvyšší hora Severní Ameriky, se vrátí k názvu Mount McKinley, který nesla před změnou názvu Barackem Obamou v roce 2015.. „Asi mám pro TikTok vřelý vztah, který jsem původně neměl,“ řekl Trump v Bílém domě.