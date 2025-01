Kolik toho ještě musí rozumný člověk vědět, aby připustil ohrožení demokracie?

Jsme jako židé, kteří si do poslední chvíle mysleli, že to nacisté nemyslí vážně

23. 1. 2025 / Bohumil Kartous

Jsem perplex z toho, jak se mnoho příčetných lidí snaží přesvědčit sebe sama, že Musk nehajloval. Jsem zvědav, co ještě bude třeba udělat, aby došlo i těm, kteří zmobilizovali své obranné mechanismy, že americká techno-oligarchie reprezentovaná nejviditelněji Muskem, je fascinována svou vlastní výjimečností a že přirozeně hledá způsob, jak tohle domnělé “nadlidství” vyjádřit. Ta gesta jsou jen komplementárním doprovodem řady konkrétních kroků, které jednoznačně prokazují ideologickou vazbou na definici “übermensch”, jak ji předložil nacismus. Demokracie a lidská práva těmto lidem překáží, jsou pro ně zátěží, chtějí je omezit, případně se jich zbavit. Mají pro to k dispozici de facto vše, zejména masivní vliv v společenskou diskusi, neboť představují současný informační komplex.

Citace z našeho nedávného rozhovoru s Josefem Holým:



“Ono je důležité si uvědomit, že prvním investorem do Facebooku, tím angel investorem, prvním, kdo dal milion dolarů Markovi Zuckerbergovi, tak byl Peter Thiel, což je spojenec Elona Muska a zároveň člověk, který pomohl dosadit J. D. Vance jako kandidáta na viceprezidenta a budoucího viceprezidenta, člověk, který se drží více v pozadí. Je to prostě propojená technooligarchie, která se teď bude snažit uplatňovat svůj obrovský vliv v oblasti manipulace s naší percepcí reality. To znamená s tím, jak vnímáme realitu skrze informace, které přijímáme skrze sociální sítě ve stále větší míře.

A taky je to spoluvlastník (Peter Thiel), firmy Palantir, což je dneska největší datová firma, která kontraktově pracuje pro Pentagon. To znamená, že Peter Theil je navázaný na státní zakázky. Potom tam jsou ještě takzvaní krypto bros, to znamená zase technooligarchové, kteří vydělali na kryptoměnách. No a bez zajímavosti není, že tam je ještě člověk jménem Jeff Yass, který dal republikánům, respektive Trumpovi, také asi 100 milionů dolarů a který drží 15 % ve společnosti ByteDance, která je provozovatelem Tiktoku (jde o čínskou společnost pod dohledem čínské totalitní vlády, pozn. autora). Takže máme tady ten konglomerát, techno-oligarchickou skupinu, která teď bude prostřednictvím Trumpa vládnout USA.

Zuckerberg je jedním z nejmocnějších lidí na světě, protože jeho platformy obsluhují a zásobují informacemi přes 3 miliardy lidí v podstatě na dennodenní bázi. A tento člověk říká, že s Trumpem bude spolupracovat na tlaku mimo USA. To znamená že otevřeně říká, že využije politické moci k tomu, aby pomohl svému byznysu. Ale zároveň, aby byl trampovi užitečný, bude pomáhat šíření ideologie, kterou Trump reprezentuje. Což je, když to řekneme úplně nejjemněji, populismus. A když to řekneme v podstatě realisticky, jak to říká například i Timothy Snyder, americký historik, tak je to totalitarismus, diktátorství, fašismus.”

Celý rozhovor s Josefem Holým.

